8 présentoirs de décoration de vacances extravagants pour susciter de l’inspiration

Noël n’est pas le moment de se retenir ! Libérez le maximaliste qui sommeille en vous cette saison en décorant les couloirs au maximum. Un décor joyeux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, rend la période de Noël encore plus spéciale. Nous parlons de guirlandes fluides, de couches de couleurs, de guirlandes, d’ornements géants et de nombreuses lumières scintillantes. Prêt à être audacieux ? Cette collection de décorations de Noël extravagantes préparera même le plus grand Grinch à célébrer.

1

/

8 Voir cette publication sur Instagram Un post partagé par Cupidon (@cupid_installations_) Superbe affichage d’entrée Votre présentoir d’entrée extérieur donne vraiment le ton à votre décoration de Noël, alors pourquoi ne pas le rendre extravagant ? Cette arche de guirlande de @cupid_installations_ est réalisée avec du feuillage frais (mais peut facilement être réalisée avec de fausses branches), des ornements bordeaux et rouges et des nœuds en velours. Ce que nous aimons : La palette de couleurs entièrement rouge fait une déclaration audacieuse et les ornements surdimensionnés créent un grand impact visuel même vu de loin.

2

/

8 Voir cette publication sur Instagram Un post partagé par CGaia Designs (@cgaiadesigns) Arbre de Noël métallique Nous aimons les sapins de Noël colorés, mais un look entièrement argenté fera vraiment briller votre sapin. Cet arbre éblouissant de @cgaiadesigns est orné d’ornements argentés, de boules disco en miroir et de guirlandes en cascade. Plus, c’est mieux quand il s’agit de créer un spectacle comme celui-ci. Ce que nous aimons : L’arbre est placé sur un socle pour lui donner une hauteur supplémentaire, ce qui crée un impact encore plus grand dans l’espace.

3

/

8 Via @GeekRoomGift/TikTok Lumières de Noël géantes Ces lumières de Noël géantes peuvent être exposées à l’extérieur, sur votre rampe ou comme toile de fond de fête. Réalisée à l’origine par @HandmadeByTN, elle transforme quelques matériaux bon marché et un vieux faisceau de lumières extérieures en une décoration plus grande que nature, adorable et festive. Ce que nous aimons : Cette version originale des lumières de Noël fera sourire les voisins et les invités, et c’est un projet de bricolage étonnamment abordable.

4

/

8 Voir cette publication sur Instagram Un post partagé par LARYSSA MEIRA | Maison • Décoration • DIY (@laryssameira) Noeud de Noël surdimensionné L’année dernière, et dans la continuité de la tendance de cette année, le nœud de Noël géant prend le relais ! Mettez-en un au sommet de votre arbre (comme celui de @laryssameira) ou au-dessus de votre porte d’entrée pour une joyeuse surprise. Le nœud géant est simple à fabriquer soi-même et sa construction en tissu léger le rend facile à accrocher n’importe où. Ce que nous aimons : Un nœud géant donne à votre décoration de Noël l’apparence d’un cadeau emballé, et qui n’aime pas les cadeaux de Noël ?

5

/

8 Voir cette publication sur Instagram Un post partagé par Aurelie Erikson (@aurelie.erikson) Manteau nostalgique Regardez @aurelie.erikson décorer sa cheminée avec un décor nostalgique. Les boules colorées, les guirlandes argentées et les mini sapins de Noël rappellent une époque où la décoration de Noël était pleine de couleurs et de fantaisie. Des points bonus pour ce casse-noix rose géant ! Ce que nous aimons : Les couches de teintes vives et de texture donnent à ce manteau une sensation vraiment spéciale, et il est facile à créer car vous n’avez pas à vous soucier de vous en tenir à une palette de couleurs stricte.

6

/

8 @livinwithmb Guirlande de biscuits en pain d’épices❤️ ♬ Jingle Bells Trap – Memê no Beat Décor de pain d’épice bricolage Pour sa porte d’entrée, @livinwithmb a réalisé ces décorations extravagantes en pain d’épice en utilisant de la mousse peinte et du fil blanc pelucheux pour le « glaçage ». Les créations géantes marron et blanches ont l’air bonnes à manger ! Ce que nous aimons : Vos enfants seront ravis de cette entrée ludique en pain d’épices ; De plus, fabriquer vos propres décorations DIY garantit que votre maison se démarquera dans le quartier.

7

/

8 @emilywelchstyle Premier aperçu de notre nouvelle chambre ! #cozylittlechristmas #cozysmoking #christmassmoking #christmasdecor ♬ Ce que Noël signifie pour moi – Stevie Wonder Chambre de Noël La plupart des gens limitent la décoration de Noël aux principaux espaces de vie, mais si vous voulez aller plus loin cette année, décorez également les chambres ! Cette chambre de Noël joyeuse et colorée de @emilywelchstyle vous fera certainement rêver de danser les dragées. Ce que nous aimons : Décorer la chambre demande un peu plus d’efforts, mais avoir toute la maison pleine de joie de Noël en vaut la peine !