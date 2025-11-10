12 projets de rénovation domiciliaire les plus rentables

1

12 kitzcorner/Getty Images Ajouter de la peinture Choisissez une couleur de peinture et donnez un nouveau look à une pièce. Assurez-vous de choisir une peinture de haute qualité, qui vous coûtera entre 30 et 60 dollars le gallon, mais qui en vaut vraiment la peine. Pendant que vous avez sorti le matériel de peinture, égayez les garnitures avec une peinture de couleur claire et très brillante. ⓘ

12 ChuckCollier/Getty Images Donnez à la cuisine une mise à jour simple Vous n’êtes pas obligé d’aller grand quand il s’agit de projets de cuisine. Installez de nouvelles armoires de cuisine ou rafraîchissez les armoires actuelles. Améliorez les vieux comptoirs de cuisine et ajoutez un dosseret de cuisine pour un nouveau look.

12 archigramme/Getty Images Mettre à jour la salle de bain Lorsqu’il s’agit de projets avec un bon retour sur investissement lorsque vous vendez votre maison, ne cherchez pas plus loin qu’une rénovation mineure de salle de bain. Relookez le meuble-lavabo de votre salle de bain, remplacez les toilettes et le robinet si nécessaire, mettez à jour la pomme de douche pour une meilleure expérience de douche et calfeutrez à nouveau la baignoire de la salle de bain.

12 Yanyong/Getty Images Améliorer le revêtement de sol Si la moquette de votre salon semble usée, retirez-la et installez du parquet. Un plancher de bois franc de qualité peut coûter entre 3 $ et 8 $ le pied carré et vous pouvez économiser de l’argent en l’installant vous-même. Essayez le carrelage dans le vestiaire et nettoyez bien la moquette de la chambre.

12 ImageFlow/Shutterstock Finir le grenier Si vous avez un grenier accessible et inachevé, essayez de le transformer en chambre ou en superbe caverne d’hommes. Si le grenier est relié par un escalier et a une hauteur de plafond d’au moins 7 pieds, c’est une façon d’ajouter de l’espace habitable à votre maison sans vous ruiner.

12 juefraphoto/Shutterstock Améliorer le paysage Si vous ne savez pas par où commencer en matière de projets extérieurs, voici des idées simples d’aménagement paysager. Construisez une jardinière en bois pour ajouter de la couleur à la façade de votre maison, plantez des arbustes aux couleurs saisissantes et ajoutez des plantes respectueuses des abeilles dans votre jardin.

12 via homedepot.com Remplacer Windows Lorsqu’il s’agit de projets de rénovation domiciliaire, le remplacement des fenêtres contribuera à l’efficacité énergétique de votre maison tout au long de l’année. De plus, si vous vivez dans un climat plus froid, vous récupérerez presque tous vos coûts au moment de vendre votre maison.

12 Stratos Giannikos/Shutterstock Mettez à jour votre décor Regardez bien autour de vous : certains de vos appareils pourraient-ils nécessiter une mise à jour ? Accrochez un nouveau luminaire, remplacez les prises électriques et les couvercles, installez des moulures couronnées pour un look classique et améliorez les habillages de fenêtres obsolètes.

12 irina88w/Getty Images Apporter des améliorations extérieures L’un des projets les plus simples que vous puissiez réaliser est de peindre votre porte d’entrée. Remplacez également le revêtement en vinyle fissuré ou cassé, peignez les garnitures extérieures et les volets des fenêtres et réparez les trottoirs ébréchés ou piqués.

12 alabn/Shutterstock Ajouter une terrasse ou un patio Construisez une terrasse avec ces conseils et raccourcis modernes pour la construction de terrasses ou construisez un patio en pierre ou en brique rapidement et facilement. Un foyer fait maison vous offrira un endroit idéal pour vous détendre et profiter du grand air.

12 Irina Mos/Shutterstock Ajouter un éclairage extérieur Les projets d’éclairage extérieur ne doivent pas nécessairement être compliqués. Essayez des lampes solaires le long d’un chemin ou ajoutez des lumières de sécurité intelligentes.