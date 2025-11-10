12 projets de rénovation domiciliaire les plus rentables

/
Ajouter de la peinture
Choisissez une couleur de peinture et donnez un nouveau look à une pièce. Assurez-vous de choisir une peinture de haute qualité, qui vous coûtera entre 30 et 60 dollars le gallon, mais qui en vaut vraiment la peine. Pendant que vous avez sorti le matériel de peinture, égayez les garnitures avec une peinture de couleur claire et très brillante.
Donnez à la cuisine une mise à jour simple
Vous n’êtes pas obligé d’aller grand quand il s’agit de projets de cuisine. Installez de nouvelles armoires de cuisine ou rafraîchissez les armoires actuelles. Améliorez les vieux comptoirs de cuisine et ajoutez un dosseret de cuisine pour un nouveau look.
Mettre à jour la salle de bain
Lorsqu’il s’agit de projets avec un bon retour sur investissement lorsque vous vendez votre maison, ne cherchez pas plus loin qu’une rénovation mineure de salle de bain. Relookez le meuble-lavabo de votre salle de bain, remplacez les toilettes et le robinet si nécessaire, mettez à jour la pomme de douche pour une meilleure expérience de douche et calfeutrez à nouveau la baignoire de la salle de bain.
Améliorer le revêtement de sol
Si la moquette de votre salon semble usée, retirez-la et installez du parquet. Un plancher de bois franc de qualité peut coûter entre 3 $ et 8 $ le pied carré et vous pouvez économiser de l’argent en l’installant vous-même. Essayez le carrelage dans le vestiaire et nettoyez bien la moquette de la chambre.
Finir le grenier
Si vous avez un grenier accessible et inachevé, essayez de le transformer en chambre ou en superbe caverne d’hommes. Si le grenier est relié par un escalier et a une hauteur de plafond d’au moins 7 pieds, c’est une façon d’ajouter de l’espace habitable à votre maison sans vous ruiner.
Améliorer le paysage
Si vous ne savez pas par où commencer en matière de projets extérieurs, voici des idées simples d’aménagement paysager. Construisez une jardinière en bois pour ajouter de la couleur à la façade de votre maison, plantez des arbustes aux couleurs saisissantes et ajoutez des plantes respectueuses des abeilles dans votre jardin.
Remplacer Windows
Lorsqu’il s’agit de projets de rénovation domiciliaire, le remplacement des fenêtres contribuera à l’efficacité énergétique de votre maison tout au long de l’année. De plus, si vous vivez dans un climat plus froid, vous récupérerez presque tous vos coûts au moment de vendre votre maison.
Mettez à jour votre décor
Regardez bien autour de vous : certains de vos appareils pourraient-ils nécessiter une mise à jour ? Accrochez un nouveau luminaire, remplacez les prises électriques et les couvercles, installez des moulures couronnées pour un look classique et améliorez les habillages de fenêtres obsolètes.
Apporter des améliorations extérieures
L’un des projets les plus simples que vous puissiez réaliser est de peindre votre porte d’entrée. Remplacez également le revêtement en vinyle fissuré ou cassé, peignez les garnitures extérieures et les volets des fenêtres et réparez les trottoirs ébréchés ou piqués.
Ajouter une terrasse ou un patio
Construisez une terrasse avec ces conseils et raccourcis modernes pour la construction de terrasses ou construisez un patio en pierre ou en brique rapidement et facilement. Un foyer fait maison vous offrira un endroit idéal pour vous détendre et profiter du grand air.
Ajouter un éclairage extérieur
Les projets d’éclairage extérieur ne doivent pas nécessairement être compliqués. Essayez des lampes solaires le long d’un chemin ou ajoutez des lumières de sécurité intelligentes.
Rénover le sous-sol
Pensez à finir le sous-sol (si ce n’est pas déjà fait), ou vous pouvez toujours rénover entièrement votre sous-sol, ce qui ajoutera de l’espace habitable. Si votre sous-sol est terminé, construisez un bar DIY !