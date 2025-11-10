12 projets de rénovation domiciliaire les plus rentables

Par Samuel Benchemoul

Maison
12 projets de rénovation domiciliaire les plus rentables
1
/
12

kitzcorner/Getty Images

Ajouter de la peinture

Choisissez une couleur de peinture et donnez un nouveau look à une pièce. Assurez-vous de choisir une peinture de haute qualité, qui vous coûtera entre 30 et 60 dollars le gallon, mais qui en vaut vraiment la peine. Pendant que vous avez sorti le matériel de peinture, égayez les garnitures avec une peinture de couleur claire et très brillante.

2
/
12
Lustre de cuisine
ChuckCollier/Getty Images

Donnez à la cuisine une mise à jour simple

Vous n’êtes pas obligé d’aller grand quand il s’agit de projets de cuisine. Installez de nouvelles armoires de cuisine ou rafraîchissez les armoires actuelles. Améliorez les vieux comptoirs de cuisine et ajoutez un dosseret de cuisine pour un nouveau look.

3
/
12
Salle de bain avec de beaux luminaires suspendus
archigramme/Getty Images

Mettre à jour la salle de bain

Lorsqu’il s’agit de projets avec un bon retour sur investissement lorsque vous vendez votre maison, ne cherchez pas plus loin qu’une rénovation mineure de salle de bain. Relookez le meuble-lavabo de votre salle de bain, remplacez les toilettes et le robinet si nécessaire, mettez à jour la pomme de douche pour une meilleure expérience de douche et calfeutrez à nouveau la baignoire de la salle de bain.

4
/
12
Revêtement de sol à décoller et à coller
Yanyong/Getty Images

Améliorer le revêtement de sol

Si la moquette de votre salon semble usée, retirez-la et installez du parquet. Un plancher de bois franc de qualité peut coûter entre 3 $ et 8 $ le pied carré et vous pouvez économiser de l’argent en l’installant vous-même. Essayez le carrelage dans le vestiaire et nettoyez bien la moquette de la chambre.

5
/
12
finition grenier plafond voûté cuisine
ImageFlow/Shutterstock

Finir le grenier

Si vous avez un grenier accessible et inachevé, essayez de le transformer en chambre ou en superbe caverne d’hommes. Si le grenier est relié par un escalier et a une hauteur de plafond d’au moins 7 pieds, c’est une façon d’ajouter de l’espace habitable à votre maison sans vous ruiner.

6
/
12
aménagement paysager
juefraphoto/Shutterstock

Améliorer le paysage

Si vous ne savez pas par où commencer en matière de projets extérieurs, voici des idées simples d’aménagement paysager. Construisez une jardinière en bois pour ajouter de la couleur à la façade de votre maison, plantez des arbustes aux couleurs saisissantes et ajoutez des plantes respectueuses des abeilles dans votre jardin.

7
/
12
installation de contre-fenêtre
via homedepot.com

Remplacer Windows

Lorsqu’il s’agit de projets de rénovation domiciliaire, le remplacement des fenêtres contribuera à l’efficacité énergétique de votre maison tout au long de l’année. De plus, si vous vivez dans un climat plus froid, vous récupérerez presque tous vos coûts au moment de vendre votre maison.

8
/
12
bols de passoire d'éclairage de cuisine
Stratos Giannikos/Shutterstock

Mettez à jour votre décor

Regardez bien autour de vous : certains de vos appareils pourraient-ils nécessiter une mise à jour ? Accrochez un nouveau luminaire, remplacez les prises électriques et les couvercles, installez des moulures couronnées pour un look classique et améliorez les habillages de fenêtres obsolètes.

9
/
12
maison moderne depuis la pelouse; capable de voir la pièce de devant à travers les fenêtres
irina88w/Getty Images

Apporter des améliorations extérieures

L’un des projets les plus simples que vous puissiez réaliser est de peindre votre porte d’entrée. Remplacez également le revêtement en vinyle fissuré ou cassé, peignez les garnitures extérieures et les volets des fenêtres et réparez les trottoirs ébréchés ou piqués.

10
/
12
Le charmant extérieur de la maison récemment rénové, le bois naturel et le revêtement gris créent un bel attrait extérieur. Vue détaillée d'une belle terrasse avec rampes en bois.
alabn/Shutterstock

Ajouter une terrasse ou un patio

Construisez une terrasse avec ces conseils et raccourcis modernes pour la construction de terrasses ou construisez un patio en pierre ou en brique rapidement et facilement. Un foyer fait maison vous offrira un endroit idéal pour vous détendre et profiter du grand air.

11
/
12
éclairage de terrasse extérieure
Irina Mos/Shutterstock

Ajouter un éclairage extérieur

Les projets d’éclairage extérieur ne doivent pas nécessairement être compliqués. Essayez des lampes solaires le long d’un chemin ou ajoutez des lumières de sécurité intelligentes.

12
/
12
Rénover le sous-sol inachevé
David Papazian/Shutterstock

Rénover le sous-sol

Pensez à finir le sous-sol (si ce n’est pas déjà fait), ou vous pouvez toujours rénover entièrement votre sous-sol, ce qui ajoutera de l’espace habitable. Si votre sous-sol est terminé, construisez un bar DIY !

Laisser un commentaire

13 − 13 =

Actu immobilier.fr

Actu immobilier.fr est un média en ligne, né de la passion de l’immobilier et de l’information. Depuis 20 ans, notre équipe de journalistes spécialisés explore, analyse et décrypte les actualités du marché immobilier français pour informer, conseiller et guider nos lecteurs à travers les différentes étapes de leur parcours immobilier.

Tel : +33 1 45 10 30 05
Email : contact(at)actuimmobilier.fr

Actu immobilier.fr
32 rue du Louvre
75001 Paris

© 2025 Actu immobilier.fr

Mentions légales