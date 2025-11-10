Comment les tarifs pourraient avoir un impact sur le Black Friday et le reste de la période des fêtes

La hausse des prix des produits alimentaires est un exemple évident des tarifs douaniers de grande envergure imposés par l’administration Trump en 2025. Mais la semaine dernière, j’ai reçu une surprise tarifaire personnelle : des frais supplémentaires de 25 $ arrivés avec un colis de pièces automobiles en provenance du Royaume-Uni. Mon amie a également reçu une facture similaire cette semaine-là, pour un tapis importé qu’elle avait commandé. Aujourd’hui, avec de nouvelles difficultés financières inattendues qui se profilent à chaque coin de rue, il n’est pas surprenant que l’on s’inquiète beaucoup de l’impact des tarifs sur notre période de magasinage des Fêtes.

« Par rapport à l’année dernière, où aucun tarif n’était en place, les dépenses globales pendant les vacances devraient diminuer », déclare Michael Podolsky, défenseur des droits des consommateurs. « Les consommateurs adoptent une approche plus pratique et sélective en matière de cadeaux. »

Selon un rapport Pissed Consumer de 2025, 57,3 % des acheteurs américains estiment que des événements comme le Black Friday ne répondent plus à nos besoins d’achat. Alors, avec les tarifs vacances, le Black Friday 2025 apportera-t-il toujours de bonnes affaires aux acheteurs ? Nous avons discuté avec des experts du commerce, de la vente au détail et du commerce, et voici ce que nous avons découvert.

L’état actuel des tarifs

En octobre, les droits de douane américains moyens s’élevaient à plus de 18 %, contre moins de 2,5 % au début de 2025. Dans l’ensemble, les plus fortes augmentations concernent les marchandises en provenance de Chine et de quelques autres pays. Les droits de douane affectent également de manière disproportionnée les métaux, le cuir et les vêtements, selon une analyse récente du Budget Lab de Yale. Même s’ils ne font pas la une des journaux comme ils l’étaient plus tôt cette année, leur coût supplémentaire est « toujours intégré dans une grande partie de la structure des coûts des appareils électroniques, des machines, des articles ménagers et des appareils électroménagers importés », explique l’expert financier Eric Croak.

Les tarifs vont-ils changer pour le Black Friday ?

Oui, de nombreux prix seront plus élevés, mais pas de façon spectaculaire – du moins pas cette année. La plupart des produits actuellement dans les rayons des grands détaillants ont été achetés bien avant les hausses tarifaires, explique l’expert en traitement des commandes Mark Becker. « Les détaillants ont déjà leurs stocks pour la saison dans les centres de distribution, donc même si les prix peuvent globalement grimper, les offres du Black Friday devraient paraître familières cette année. »

Quelles offres seront les plus touchées

ADAM GRAY/Getty Images

En général, avec les tarifs de vacances, il y aura moins de bonnes affaires sur l’électronique, les meubles et autres articles ménagers, ainsi que sur les produits fabriqués à partir de métal, de puces électroniques ou de composants importés, explique Croak. Par exemple, « un système de jeu utilisant des semi-conducteurs importés, ou un réfrigérateur de 2 000 $ dont la conception contient de l’acier importé, pourrait augmenter de 5 à 12 % pendant ces vacances », dit-il.

Une période des fêtes plus chère

Dans l’ensemble, les prix de tout, des cadeaux aux produits d’épicerie, ont augmenté en raison à la fois de l’inflation générale et des tarifs douaniers. L’expert en approvisionnement Eran Mizrahi prédit que les produits de base du garde-manger et les aliments de spécialité, en particulier, continueront d’augmenter. Il en sera de même pour les décorations, explique Pawan Joshi, expert en chaîne d’approvisionnement, puisque beaucoup sont fabriquées en Chine. Les bonbons et le chocolat deviennent également plus chers, mais pas nécessairement à cause des droits de douane, dit-il, mais parce que les réserves de cacao se raréfient.

Ce qu’il est plus important de garder à l’esprit, c’est que les tarifs entrés en vigueur cette année se feront sentir de manière plus dramatique en 2026, explique Becker. « Je peux vous dire avec certitude que l’année prochaine sera différente. À mesure que les détaillants commenceront à passer leurs commandes pour 2026 selon la nouvelle structure tarifaire, vous verrez le changement se refléter dans les prix en rayon. Donc, si vous avez un gros achat en tête, c’est le moment d’acheter », dit-il.

En outre, même si certains droits de douane sont supprimés et que l’inflation ralentit, il est peu probable que la hausse des prix s’inverse, dit Croak. « Nous avons discrètement vu de nombreux prix catalogue augmenter de 3 % à 5 % chaque trimestre, et la période des soldes des fêtes est le moment idéal pour les normaliser », dit-il. « La perception de la rareté et de l’urgence des vacances rend les consommateurs moins sensibles aux prix, de sorte que les répercussions de l’inflation sont programmées sur les pics de dépenses émotionnelles. »

Quel sera le plus grand impact des tarifs douaniers ?

Électronique, meubles, jouets, vêtements, articles de cuisine et, en général, produits contenant des composants métalliques et importés. Les prix des articles spécialisés provenant de pays à droits de douane élevés augmenteront également. «Si vous envisagez d’acheter une montre de luxe à votre proche pendant les fêtes de fin d’année, vous pouvez vous attendre à une forte augmentation des prix en raison des droits de douane imposés en Suisse», explique Jeff Bornino, spécialiste de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. « Il en va de même pour de nombreux vêtements en provenance du Vietnam, du Cambodge, de l’Inde ou du Bangladesh. »

Comment repérer les prix gonflés

Le plus simple est de comparer les prix à ceux de l’année dernière. Si quelque chose coûtait 299 $ en 2023 et est « en vente » à 279 $ cette année, ce n’est pas vraiment une affaire, dit Becker. Gardez également un œil sur la « rétrécissement » lorsque les marques proposent moins d’un produit dans le même emballage, comme un ensemble d’outils contenant moins d’unités que l’année dernière.

Enfin, recherchez les entreprises qui gonflent les prix de détail afin de pouvoir ensuite offrir une remise apparemment incroyable sur ces produits. « Certaines marques s’ancrent haut pour leur donner quelque chose à réduire plus tard et créer une urgence », explique Croak. « Un article peut être « 50 % de réduction » et toujours 30 $ de plus que le même article de l’année dernière. »

Comment trouver les meilleures offres du Black Friday

Évitez de devenir la proie de dépenses émotionnelles et d’achats impulsifs. Au lieu de cela, recherchez les prix et décidez lesquels sont acceptables, afin de ne pas vous laisser influencer par l’urgence. Inscrivez-vous également aux e-mails de marque et de marketing, explique le conseiller en commerce électronique Greg Zakowicz. Cela vous tiendra informé des promotions, et de nombreuses marques offrent une réduction pour les nouvelles inscriptions.

Zakowicz recommande également d’utiliser une base de données de courrier électronique telle que milled.com, qui assure le suivi des offres de vacances des détaillants de l’année précédente. « De nombreuses marques répéteront leurs ventes d’une année sur l’autre, et cela peut être une bonne indication de l’ampleur des remises », dit-il.

FAQ

Dois-je m’attendre à des pénuries ou à moins de choix cette année ?

Oui, dans une certaine mesure. Même s’il ne devrait pas y avoir de pénuries généralisées comme ce fut le cas pendant la pandémie, les clients peuvent s’attendre à un assortiment de produits plus limité, explique Bornino. « Nous pouvons nous attendre à ce que les détaillants soient plus exigeants quant au nombre d’articles qu’ils proposent, mais ils doivent également rester pertinents pour leurs clients, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’ils continuent à proposer et à réapprovisionner les articles qui comptent le plus. »

Qu’en est-il de l’expédition et de la livraison : les tarifs affectent-ils également cela ?

Oui. Pour certaines importations directes, des frais tarifaires supplémentaires peuvent vous être facturés. En outre, les compagnies maritimes augmentent leurs prix à mesure que leurs résultats augmentent en raison des droits de douane sur les véhicules lourds, l’entretien, les pièces détachées et le carburant.

Les tarifs allongeront probablement également les délais de livraison. « Les importateurs peuvent échelonner les expéditions ou regrouper le fret pour compenser les coûts », explique Becker. « Pour les consommateurs, cela peut signifier des délais de livraison légèrement plus longs pour certaines importations, mais le transport intérieur lui-même n’est pas tarifé. »

