Hyundai émet un rappel massif d’airbags après la découverte d’un défaut de sécurité

Personne ne veut avoir un accident de voiture. Si vous n’avez pas de chance et que vous en prenez un, vous comptez sur votre ceinture de sécurité et vos airbags pour assurer votre sécurité. Lorsqu’ils fonctionnent correctement, ils peuvent vous sauver la vie. Mais s’il y a un problème avec vos airbags, vous courez un risque beaucoup plus élevé de blessures, voire de mort. Malheureusement, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vient d’annoncer que des centaines de milliers de véhicules Hyundai ont un problème d’airbag et sont sujets à un rappel. Découvrez lesquels sont dangereux et ce que l’entreprise va faire pour y remédier.

Pourquoi Hyundai rappelle-t-il autant de véhicules ?

Selon le mémoire de rappel de la NHTSA, dans les véhicules concernés, « les rideaux gonflables latéraux pour les occupants de la troisième rangée pourraient se déployer de manière incorrecte en cas de collision ». Les airbags sont essentiels pour assurer votre sécurité en cas d’accident ; la NHTSA prévient qu’« un déploiement inapproprié des airbags rideaux latéraux augmente le risque de blessures lors d’une collision ».

Compte tenu de leurs problèmes d’airbag, «ces véhicules ne respectent pas les exigences de la norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) numéro 226, « Atténuation des éjections ». Si vous êtes propriétaire d’une Hyundai, vous devez vous abstenir de l’utiliser autant que possible jusqu’à ce que vous sachiez si le vôtre présente ou non ce défaut dangereux. Ne prenez pas le pari que vous êtes l’exception ; c’est une recette pour le désastre.

Quels véhicules Hyundai ont des airbags défectueux ?

Selon le mémoire, Hyundai rappelle près de 600 000 véhicules, dont :

Palissade 2020

Palissade 2021

Palissade 2022

Palissade 2023

Palissade 2024

Palissade 2025

Si vous possédez un de ces véhicules, vous devez surveiller de près votre boîte aux lettres. L’entreprise enverra des lettres aux propriétaires fin mars 2026. Vous pouvez également rechercher votre numéro d’identification de véhicule (VIN) sur le site de la NHTSA si vous souhaitez le savoir plus tôt.

Comment Hyundai va-t-il résoudre ce problème d’airbag ?

Selon Hyundai, « le remède est actuellement en cours de développement ». Lorsque le remède est disponible, prenez rendez-vous dans les meilleurs délais. Et d’ici là, comme indiqué précédemment, minimisez votre utilisation du véhicule, notamment de la troisième rangée. Vous ne voulez pas risquer la vie de vos passagers si vous pouvez l’éviter. Vous devriez plutôt utiliser un autre de vos véhicules, faire du covoiturage avec des amis ou essayer le transport en commun ou un service de covoiturage.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client Hyundai au 1-855-371-9460. Le numéro de Hyundai pour ce rappel est 292 et le numéro NHTSA est 26V034000.

