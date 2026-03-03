Guide du débutant sur les carreaux de céramique faits à la main

Codey Gallas, professeur d’artistes à la South High School de Waukesha, dans le Wisconsin, enseigne la céramique et la sculpture depuis qu’il a obtenu sa maîtrise en beaux-arts à l’UNC-Greensboro. Son travail sculptural en céramique, inspiré de la nature et des lieux sauvages, a remporté des prix lors d’expositions dans tout le Midwest. Gallas vit à Watertown avec sa femme, également artiste éducatrice, et leurs enfants.

Relever ces défis constitue une merveilleuse aventure créative. Ici, je vais partager les étapes ainsi que des conseils sur la façon de fabriquer des carreaux de céramique faits à la main. N’oubliez pas qu’il y aura toujours des cassures, des rétrécissements et des déformations : le défi représente la moitié du plaisir !

Peu importe le soin avec lequel vous pétrissez l’argile pour éliminer les poches d’air, le four peut en trouver une et faire exploser votre projet. L’argile sèche de manière imprévisible : elle peut s’enrouler ou se courber, et vous ne le saurez que lorsque cela se produira. La stratégie consiste à rester cohérent dans votre processus afin de pouvoir résoudre ce qui ne va pas et à considérer les défauts comme la signature de quelque chose de fait main.

Fabriquer des carreaux de céramique à la main est à la fois satisfaisant et stimulant. Une des premières règles du travail de la terre : ne jamais trop s’attacher au résultat final, car il y aura toujours des surprises.

Fabriquer des carreaux de céramique faits à la main est plus facile que vous ne le pensez : voici comment rouler, couper, texturer et cuire vos propres pièces personnalisées.

Étape 1 Couper une pièce réalisable Achetez de l’argile en grès de milieu de gamme pour votre projet de carrelage. L’expert en céramique Codey recommande d’éviter l’argile de faïence : « Ces argiles sont cuites uniquement au cône 05 ou 06 pour les cuissons de biscuit et de glaçage. Le problème avec la faïence pour ce type de projet est que la faïence n’est pas vitrifiée lorsqu’elle est émaillée et cuite, ce qui signifie qu’elle retiendra et retiendra l’eau. Cela ferait des ravages avec un dosseret de table ou de carrelage si c’est pour cela que vous l’utilisez. « Ouvrez le sac d’argile et coupez une tranche de 3/4 po. à 1 po. Épaissir le bloc à l’aide d’un fil ou d’un outil coupant l’argile. Pétrissez et comprimez l’argile pour éliminer les bulles d’air avant de la rouler jusqu’à obtenir l’épaisseur du carrelage. Les poches d’air laissées dans les carreaux peuvent endommager les carreaux lorsqu’ils sont placés dans le four. MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 2 Etalez l’argile Étalez l’argile humide en une dalle de 3/8 de pouce à l’aide d’un rouleau à dalle ou d’un rouleau à pâtisserie de 3/8 de pouce. des morceaux de bois épais comme guides pour assurer une épaisseur uniforme. Utilisez un chiffon en toile pour empêcher l’argile de pénétrer partout sur le rouleau à pâtisserie ou le rouleau à dalle. MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 3 Couper le carreau Coupez la dalle d’argile roulée selon la forme que vous préférez à l’aide d’un coupe-carreaux plongeant. Les emporte-pièces plongeants pour l’argile sont de toutes formes et tailles. Ils fonctionnent de manière très similaire à un emporte-pièce. Appuyez sur les bords métalliques à travers la plaque d’argile, puis libérez la forme de l’emporte-pièce en appuyant sur le piston. MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 4 Nettoyer les bords Une fois que l’argile a été retirée du couteau plongeant, vous pouvez trouver des imperfections sur les bords qui collent ou s’enroulent sur le côté du couteau. C’est inévitable, mais très facile à résoudre. Utilisez un petit morceau de bois pour aider à redresser et remodeler tous les côtés du carreau. Frottez votre doigt le long des bords pour lisser et arrondir les bords enroulés. L’argile est très indulgente. Travaillez la forme jusqu’à ce que vous en soyez satisfait. La façon dont vous laissez le carrelage détermine la manière dont il va sécher. Attendez-vous à ce que l’argile rétrécisse, s’enroule et se contracte en séchant. C’est l’une des caractéristiques de l’argile que vous ne pouvez pas entièrement contrôler. En matière de séchage, l’argile a sa propre volonté. Note: Les carreaux fabriqués avec des couteaux plongeants plus petits, tels que des carrés de deux pouces ou des diamants, ont plus tendance à se déformer lorsqu’ils sont coupés par le couteau. MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 5 Ajouter une texture ou un motif (facultatif) Ajoutez de la texture ou un motif à votre carrelage à l’aide d’un pochoir, d’un tapis en silicone ou d’un rouleau en bois. Texturer au pochoir ou au tapis silicone : Lorsque vous étalez le carreau au rouleau à pâtisserie ou au rouleau à dalles, placez le pochoir ou le tapis en silicone directement sur la pâte à modeler, posez la toile dessus et étalez-la à nouveau. Vous devrez tester les premiers passages pour déterminer la pression optimale nécessaire pour imprimer le motif de votre pochoir ou de votre tapis en silicone. Nettoyez le pochoir ou le tapis en silicone entre chaque rouleau pour éviter qu’il ne soit obstrué par de l’argile humide et pour garder votre motif net. Texturer au rouleau à bois : Lorsque vous utilisez un rouleau à bois pour imprimer une texture à un carreau, roulez d’abord l’argile à travers le rouleau à dalle pour obtenir une épaisseur uniforme. Utilisez un emporte-pièce plongeant pour obtenir la forme souhaitée. Roulez ensuite la texture dans votre carreau. Il est très important de maintenir une pression uniforme lorsque vous le roulez sur l’argile humide. Vous constaterez que vos carreaux d’argile peuvent se déformer légèrement lorsque vous appliquez la texture. Pour affiner la forme, utilisez à nouveau le coupe-plongeant, en prenant soin de ne pas appuyer trop fort sur le piston et de ne pas potentiellement aplatir la texture/le motif. Faites quelques rouleaux d’essai jusqu’à ce que vous trouviez le bon équilibre entre pression et reformage du carreau. MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 6 Laisser sécher les carreaux Laissez les carreaux sécher pendant cinq à sept jours jusqu’à ce qu’ils soient « secs » et que l’argile ait perdu toute son humidité en séchant à l’air. Ce processus peut prendre plus ou moins de temps en fonction des niveaux d’humidité de votre région. Les carreaux secs auront une couleur plus claire, pèseront moins et seront à température ambiante, ni froids ni humides au toucher. Les carreaux d’argile ont également tendance à s’enrouler en séchant. Pour éviter que cela ne se produise, placez une surface plane sur les carreaux mouillés en exerçant un certain poids ou une certaine pression. Pas trop de poids pour écraser et aplatir les carreaux. Mais suffisamment pour les empêcher de s’enrouler en séchant. Assurez-vous que l’air peut circuler autour d’eux pendant qu’ils sèchent. Étant donné que l’argile rétrécit en séchant, cela peut entraîner des imperfections ou des formes inégales, ce qui est normal. MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 7 Trouver un four Si vous n’avez pas de four, n’ayez crainte. La plupart des ateliers de poterie proposent des séances au four à un coût raisonnable. Contactez votre atelier de poterie le plus proche pour vous renseigner sur les tarifs et les horaires. La communauté des potiers en céramique est très utile et encourageante pour ceux qui débutent. L’expert en céramique Codey souligne la nature accueillante de la communauté de la poterie : « Posez des questions, commencez lentement et faites des tests. Il existe de nombreux groupes Facebook, magasins de poterie, professeurs de lycée et d’université qui se feront un plaisir de vous aider dans n’importe quel projet. En tant que personne travaillant dans le domaine de la céramique, nous sommes un groupe accueillant qui aime aider les autres. » Il recommande de commencer par de petits lots de test plutôt que de cuire immédiatement des tonnes de carreaux pour un projet majeur : « Il est préférable de faire quelques cuissons en petits lots avant de remplir le four. Avec le temps et quelques cuissons à votre actif, vous serez sûr de savoir que ce que vous avez mis sortira comme vous le souhaitez. »

Étape 8 La cuisson de la bisque Vos carreaux devront subir deux cuissons au four, la première étant la cuisson à la bisque. La cuisson du biscuit est la cuisson initiale à basse température qui cuit essentiellement toute l’eau contenue dans l’argile, la laissant permanente et durable pour la manipulation, mais toujours poreuse pour le glaçage. Chaque cuisson prend environ 24 heures, puis revient à une température de travail. Notre grès de milieu de gamme recommandait une gamme de cônes de 04 à 06, nous avons donc cuit la bisque au cône 05. MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 9 Appliquer le glaçage Une fois les carreaux passés par la première cuisson de bisque au four, appliquez l’émail. Badigeonnez ou vaporisez le vernis sur chaque face et bords des carreaux, en formant des couches de vernis pour assurer une couverture solide. Une fois l’émail pris, essuyez les gouttes qui ont séché sur le dessous des carreaux avec une éponge humide avant de les remettre dans le four. Cela empêchera l’émail d’adhérer aux carreaux à l’intérieur de votre four. MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL