Ce couple bricoleur a « retourné » une maison moderne à sa gloire du milieu du siècle

Dans Homme à tout faire familialla série Agendas de bricolagede vrais bricoleurs partagent les projets dont ils sont les plus fiers. Ils racontent toute l’histoire, depuis l’élaboration des plans initiaux et la lutte contre les revers frustrants jusqu’à la célébration de leurs moments les plus fiers. Ces témoignages francs révèlent les véritables tenants et aboutissants du bricolage et vous laisseront des conseils pratiques qui vous donneront la confiance nécessaire pour conquérir votre prochaine construction.

Il n’est pas rare que des acheteurs potentiels regardent une maison fraîchement retournée sur le marché et pensent : « Je n’aurais jamais fait ces choix ». Parfois, cela suffit à dissuader un acheteur, mais dans d’autres cas, cela constitue une source d’inspiration pour un nouveau projet. C’était le cas de Dana et Colin, un couple à Atlanta, en Géorgie. Lorsqu’ils ont décidé d’acheter une maison il y a plusieurs années, leur objectif était de « trouver une maison moderne du milieu du siècle qui conservait encore son caractère d’origine ». Malheureusement, « presque tout ce qui se trouvait sur le marché avait été retourné ou lourdement rénové ».

La maison qu’ils ont finalement achetée était une maison du milieu du siècle, mais les flippers qui en étaient propriétaires auparavant Je l’avais refait pour qu’il ait l’air beaucoup plus « millénaire ». Le couple voyait toujours le potentiel de la maison, remarquant immédiatement « les éléments qui la distinguaient » de tout ce qu’ils avaient vu.

Même si Dana et Colin étaient nouveaux dans le bricolage, ils ont toujours su qu’ils voulaient apporter des modifications à la maison qu’ils achetaient. Même s’ils n’avaient pas l’intention de se lancer dans un projet à part entière lorsqu’ils ont commencé à chercher une maison, une certaine « curiosité et un apprentissage pratique » les ont amenés à poursuivre « un voyage de bricolage complet axé sur la restauration de l’identité originale (moderne du milieu du siècle) de la maison plutôt que de simplement la mettre à jour ». En conséquence, ils ont fait leurs choix de conception en fonction de l’apparence réelle de la maison (et des maisons similaires) en 1966, et pas seulement de ce que montrent les résultats de recherche « moderne du milieu du siècle ».

Les étapes du projet

Combien de temps a-t-il fallu pour démonter votre maison ?

Dana et Colin sont en train de démolir toute leur maison depuis six ans. C’est un long processus, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Prendre leur temps a payé. Le couple affirme que cela « nous a permis de répartir les coûts et de planifier chaque projet de manière réfléchie, plutôt que de précipiter les décisions ou de faire des compromis sur la conception et la qualité ».

Les projets terminés comprennent : restaurer l’extérieur de la maison, décaper la peinture de la brique intérieure, faire du sous-sol un endroit « groovy » pour se détendre, avec des boiseries et un bar, et ramener la cuisine à sa gloire verte et brune de 1966.

Avez-vous dû surmonter des revers ?

Même les projets à petite échelle comportent des revers. Il n’est donc pas surprenant que Dana et Colin en aient croisé à chaque étape de leur projet. « Les revers les plus frustrants sont venus de la découverte de problèmes laissés par les flippers », disent-ils. « Presque tous les projets révèlent des raccourcis ou une mauvaise exécution. Cela inclut une vanité tombant du mur, des portes mal installées qui ne fermaient pas, des fissures cachées avec du calfeutrage et d’autres problèmes évitables. »

Le couple ne s’est cependant pas laissé décourager. Au lieu de cela, ils sont reconnaissants des opportunités d’apprentissage offertes par ces défis. En plus de renforcer l’importance de travailler avec soin et réflexion, « chaque défi nous a appris quelque chose de nouveau que nous avons pu appliquer à nos travaux futurs ».

Quel est l’aspect du démantèlement d’une maison qui vous a intimidé jusqu’à ce que vous l’essayiez ?

Entreprendre un projet de cette envergure comporte de nombreux défis. Pour Dana et Colin, l’un des aspects les plus intimidants consistait à enlever la peinture de la brique. « Nous craignions d’endommager la brique ou de ne pas pouvoir enlever toute la peinture et d’obtenir un résultat moins bon », expliquent-ils. Cependant, lorsqu’il s’agit de quelque chose comme celui-ci, la seule issue est de passer par là. Une fois qu’ils ont décidé de l’essayer, « la réflexion excessive s’est estompée et le projet est devenu beaucoup plus gérable ».

Avez-vous utilisé des astuces budgétaires ?

Les six années susmentionnées que le couple a passées jusqu’à présent les ont aidés à établir leur budget. «Cela nous donne la possibilité d’économiser pour chaque projet sur une période d’un an ou deux», disent-ils. Mais ce n’est pas la seule façon dont ils ont rendu le processus de « dé-retournement » financièrement réalisable. Dana et Colin « essaient d’assumer autant de travail que possible nous-mêmes, en n’embauchant des professionnels que lorsqu’une tâche dépasse notre niveau de confort ou nécessite une expertise spécialisée ».

Ils expliquent que la main d’œuvre est souvent encore plus chère que les matériaux, et bien qu’il existe certains domaines dans lesquels embaucher un professionnel est la bonne décision, « les gens sont souvent surpris de voir tout ce qu’ils peuvent accomplir par eux-mêmes une fois qu’ils sont prêts à apprendre et à essayer ».

Y a-t-il eu un moment précis du projet où vous vous êtes senti le plus fier ou le plus accompli ?

L’un des points forts du projet a été d’observer les détails transformer la maison. Dana et Colin ont repeint le revêtement en Bronze Supérieur, une couleur qui « reflète étroitement les tons couramment utilisés lors de la construction de ces maisons (dans les années 1960) ». Ils ont également pu trouver et installer le type de luminaires globe utilisés à l’origine dans les maisons de cette époque.

L’un de leurs détails préférés était le travail de restauration de la porte d’entrée. Pour ce faire, ils ont trouvé et installé « une porte de couleur orange vif avec des écussons vintage, des poignées de porte et un pêne dormant, le tout fidèle au design du milieu du siècle ».

« Une fois que tout était terminé, c’était comme si toutes les années de travail s’étaient enfin réunies et que la maison ressemblait enfin à ce qu’elle était censée être », explique le couple.

Si vous pouviez recommencer, que changeriez-vous ?

Leur moment de fierté le plus absolu à ce jour est peut-être venu d’une partie de la maison qu’ils ont dû refaire : l’extérieur. Les flippers auprès desquels ils ont acheté la maison ont choisi de la peindre en bleu et blanc, un choix de conception qui « s’opposait fortement à l’architecture de la maison et semblait complètement déplacé ». Lorsque Dana et Colin ont emménagé, ils l’ont d’abord mis à jour pour lui donner un aspect un peu plus contemporain. Ils l’ont repeint en gris, avec un gris plus foncé comme couleur d’accent. Ils ont également ajouté « un élément en bois autour de l’abri d’auto pour plus d’intimité et lié à la porte d’entrée ».

Cependant, au fil du temps et des rénovations, « cela ne correspondait plus à la façon dont nous comprenions et appréciions la maison ». Le couple s’est rendu compte qu’ils avaient surcorrigé, et c’est pourquoi « cela n’a jamais semblé tout à fait bien ». Ils ont attendu plusieurs années avant de faire un second passage à l’extérieur. Durant cette période, ils ont acquis « une compréhension plus approfondie de l’architecture de la maison et de la façon de l’honorer correctement ». Lorsqu’ils furent prêts à réessayer, ils sablèrent l’extérieur pour « lui redonner sa finition naturelle d’origine ».

Conseils aux bricoleurs en herbe

Où puisez-vous l’inspiration pour vos projets ?

Au cours des six dernières années, le couple a entrepris divers projets de bricolage dans la maison. Ils disent : « Une grande partie de notre inspiration vient directement de l’histoire de la maison elle-même. » Ils ont travaillé pour compiler des ressources et des références afin que leurs rénovations restent aussi précises que possible.

La maison du couple a été vendue pour la première fois par P&H Realty Company dans les années 1960. Dans le cadre du marketing, l’entreprise a publié une brochure « présentant plusieurs maisons qu’elle construisait à l’époque ». Les propriétaires de maisons similaires ont conservé « une quantité importante de (cette) documentation ». Dana et Colin s’en sont inspirés comme l’une de leurs principales sources d’inspiration. Ils se sont également tournés vers « les principes de conception usoniens et les maisons intactes et fidèles à l’époque », afin de « guider nos décisions de conception et de maintenir nos projets ancrés dans l’intention originale de la maison ».

Quel conseil essentiel donneriez-vous aux bricoleurs avant de se lancer dans un projet similaire ?

Il peut être incroyablement intimidant de se lancer dans un projet. Mais le couple affirme que « le meilleur point de départ est simplement d’essayer ». Ils ont commencé avec zéro expérience et admettent qu’ils se sentent encore parfois sous-préparés. Cependant, « la seule façon de dépasser cela est de commencer à faire des recherches et à réellement faire le travail ».

La perfection est un objectif irréaliste et cela ne vous aidera pas. « Vous n’apprendrez pas sans commettre quelques erreurs en cours de route, et ce n’est pas grave », expliquent Dana et Colin. « L’échec fait partie du processus et presque tout peut être corrigé. Ce qui compte le plus, c’est d’être prêt à commencer et à apprendre au fur et à mesure. »

Quoi de neuf ensuite ?

Bien qu’ils aient fait d’énormes progrès au cours des six dernières années, Dana et Colin n’ont pas encore terminé. Leur prochain projet est la salle de bain principale. « Nous avons passé beaucoup de temps à planifier soigneusement la manière de l’exécuter, d’autant plus que la maison a une empreinte au sol très réduite et que retravailler l’aménagement est toujours un défi », expliquent-ils.

En prenant le temps de réfléchir au design qu’ils souhaitent mettre en œuvre, ils « ont pu presque doubler la superficie ». Une fois terminée, la salle de bain « comportera des carreaux de mosaïque et du verre personnalisés, une collection d’accessoires vintage et de nombreux éléments intégrés personnalisés ». Le couple affirme que ce sera « notre projet le plus grand et le plus intentionnellement conçu à ce jour ».

Vous pouvez retrouver Dana et Colin sur Instagram à @un.flipping ou sur leur site Web.