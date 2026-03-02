10 idées pour faire passer les murs vides de nus à beaux

Votre maison est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Les bonnes décisions en matière de décoration intérieure peuvent améliorer votre humeur tout en rendant un espace confortable et accueillant. L’un des dilemmes les plus courants auxquels sont confrontés les propriétaires – moi y compris – est de savoir comment faire ressortir un mur vide. Ne vous méprenez pas : non chaque Le mur de votre espace doit être décoré, mais il y a généralement un ou plusieurs murs qui méritent d’être bien plus que vides. C’est pourquoi nous vous proposons des conseils de décoration murale et des inspirations de pros. Tout d’abord, décidez comment l’espace sera utilisé. Le mur se trouve-t-il dans un hall d’entrée ou dans un espace commun ? Un bureau à domicile ou une grande pièce ? Utiliserez-vous la zone à des fins de divertissement ou de rassemblement ? Selon Dusti Jones, fondateur et designer d’intérieur principal de Dusti J Design, la « planification de l’espace » est cruciale pour déterminer comment décorer un mur vide. Elle explique : « Il est également important de réfléchir à l’apparence ou à la sensation que vous souhaitez donner à votre pièce. Sans une vision globale de votre pièce, cela peut ajouter au stress ou à la nervosité liée à l’accrochage d’œuvres d’art sur des murs vides. Rassembler un tableau Pinterest d’images d’inspiration qui vous attirent peut être une étape dans le processus de détermination de la façon dont vous souhaitez finir votre pièce et les murs. « Vous trouverez ci-après des conseils de décoration murale d’experts en design d’intérieur qui embelliront instantanément votre espace. Soyez enthousiasmé par le processus de conception et adoptez-le sans intimidation. Nous sommes là pour vous donner quelques idées créatives pour tout mettre en œuvre.

1

/

11 Voir cette publication sur Instagram Un post partagé par Dusti J Design (@dustijdesign) Le papier peint est un moyen simple de faire une déclaration Le papier peint peut faire une déclaration dramatique sur un mur ou lui donner une touche subtile et très spéciale. Optez pour un papier peint qui a une touche de couleur, un motif fantaisiste, ou les deux. Il existe de nombreux designs époustouflants parmi lesquels choisir, y compris mes favoris personnels, un papier peint bleu profond inspiré des « hortensias d’été sans fin » et des « palmiers » aérés. « Nous constatons une augmentation du désir de voir les murs (et même les plafonds) recouverts de papier peint texturé et à motifs, de couleurs de peinture audacieuses et de beaucoup de texture à travers les rideaux, les oreillers, les canapés et les meubles d’appoint dans toute la maison », explique Jones.

2

/

11 Onurdongel/Getty Images La peinture est parfaite pour les espaces à aire ouverte Alors que le papier peint ajoute de la personnalité et du piquant, la peinture peut être une base plus appropriée pour les hauts plafonds et les espaces à aire ouverte avant de passer aux touches plus fantaisistes ou personnelles sur la surface du mur. De plus, si votre objectif est la cohésion ou un cadrage subtil sur un mur, la peinture est la voie à suivre, note Alice Moszczynski, décoratrice d’intérieur basée à New York chez Planner 5D. Après tout, la toile de fond de votre mur vierge définira toute l’ambiance de votre conception globale. Robbie Maynard, CID, NCIDQ, designer d’intérieur principal chez Robbie Maynard Interiors, vous encourage à choisir une couleur de peinture qui servira de base à votre mur, et à partir de là. Tenez compte des nuances et des teintes actuelles de votre espace, ainsi que de l’éclairage de votre pièce. C’est la clé lorsque vous travaillez avec des tons neutres comme le gris ou le beige. En identifiant la bonne nuance, elle s’associera sans effort à vos finitions. « Il est important de considérer l’emplacement des finitions utilisées, en particulier lorsque vous travaillez dans des espaces à concept ouvert, car vous avez souvent affaire à beaucoup plus d’éléments de couleur », explique Jones.

3

/

11 Scovad/Getty Images La texture est intemporelle Les traitements de texture, tels que la toile de gazon (un papier peint naturel) ou le badigeon de chaux (peinture à base d’eau et de calcaire broyé), connaissent un moment majeur et ne vont nulle part de si tôt. En fait, Moszczynski dit qu’ils vieillissent à merveille. «Ils se sentent expressifs sans être liés à un seul cycle de tendance», note-t-elle. Et n’ayez pas peur d’expérimenter avec des textures avec lesquelles vous ne pensez généralement pas décorer un mur, comme un tapis en rotin. «J’ai récemment eu une grande salle de jeux et j’ai trouvé des tapis en rotin que j’avais accrochés au mur et garnis de bois», explique Mary Gallagher, propriétaire de Creative Spaces. Quelque chose comme celui-ci ajoute de l’intrigue et de la texture tout en servant de démarreur de conversation unique.

4

/

11 EyeEm Mobile GmbH/Getty Images Les panneaux muraux et les détails de garniture ajoutent du caractère Tenez compte de l’âge et du style de votre maison lorsque vous remplissez un mur vide. Les panneaux muraux, les moulures, les boiseries et les lambris offrent un caractère unique pour compléter votre esthétique. De nos jours, de nombreuses marques proposent des options simples pour les bricoleurs débutants, comme des moulures murales prédécoupées à décoller et à coller et des kits de panneaux muraux à planches et à lattes. « L’ajout de panneaux muraux et de détails décoratifs connaît une popularité croissante », nous dit Jones. « Le désir (de savoir-faire en matière de boiseries et de travail du bois) est en hausse et peut être une option fantastique pour ajouter du caractère et de la personnalité aux murs de votre maison. »

5

/

11 Boris SV/Getty Images Œuvre d’art soigneusement cartographiée Si vous envisagez d’exposer des œuvres d’art, il y a quelques points à garder à l’esprit. Une règle générale consiste à positionner l’œuvre d’art au niveau des yeux ou à l’aligner avec les meubles situés en dessous. Jones recommande de centrer les pièces à environ 60 pouces du sol, afin qu’elles ne soient ni trop hautes ni trop basses. Si vous suspendez une œuvre d’art sur un canapé, elle doit être centrée et sur les ¾ de la largeur de votre canapé. « Si vous avez un meuble contre le mur comme un buffet… généralement, ces meubles sont toujours suspendus au centre à 60 pouces du sol, ou à six pouces au-dessus du meuble », dit-elle. « Demandez à quelqu’un de tenir l’œuvre d’art pour vous avant de l’accrocher, afin que vous puissiez prendre du recul et regarder pour vous assurer que vous aimez le look avant d’ajouter un clou au mur. »

6

/

11 Voir cette publication sur Instagram Un post partagé par Dusti J Design (@dustijdesign) Les objets sculpturaux introduisent la dimension Pensez à ajouter de la dimension à votre mur vide. Moszczynski dit que des éléments tels que des appliques surdimensionnées, des miroirs et des étagères murales peuvent créer un effet dramatique tout en servant un objectif. Après tout, allier esthétique et fonctionnalité est la clé, surtout si vous vivez dans un espace plus petit ! « Les objets sculpturaux ou même un seul moment matériel audacieux peuvent avoir plus d’impact que les œuvres d’art traditionnelles », souligne Moszczynski.

7

/

11 Mark Derse pour le bricoleur familial Un mur de galerie peut rendre votre espace plus personnel Il est facile de se sentir dépassé lors de la conception d’un mur autour de pièces avec lesquelles vous n’avez pas de lien personnel, comme une impression de plage de votre magasin préféré. Cela peut paraître beau, mais c’est une décision de conception majeure de baser un mur autour d’un objet de cette nature. «Parfois, nous devons installer des œuvres d’art qui complètent l’espace et lui donnent une impression de complétude et de cohésion», explique Jones. C’est là qu’un mur de galerie, affichant une collection de photos ou de peintures ensemble, entre en jeu. « Encadrez ces objets de manière professionnelle et respectez une palette de couleurs pour associer votre objet personnel à des pièces plus récentes avec un style similaire », suggère Maynard. « Ne surchargez pas le mur et gardez-le symétrique et équilibré. Si vous utilisez de nombreux éléments, une palette de couleurs globalement neutres ou l’utilisation de seulement quelques couleurs rendront le tout plus cohérent. »

8

/

11 Boris SV/Getty Images Une peinture murale est une belle façon de vous transporter à une autre époque et dans un autre lieu Si vous préférez un design d’intérieur audacieux, Maynard suggère soit de peindre une peinture murale, soit de sélectionner un superbe papier peint mural pour mettre en scène toute la scène de l’espace. Transportez-vous dans un marais de rêve de Charleston dans des tons de blush ou de vert écume de mer avec cette peinture murale de Mitchell Black ou gardez les choses neutres avec cette peinture murale Edge of a Wood en gris ardoise. « Apportez une scène de rue parisienne ou un champ de lavande dans votre salon », dit-elle. « C’est tout ce dont vous aurez besoin pour transporter visuellement votre espace vers un autre endroit passionnant ou magnifique. »

9

/

11 Liudmila Tchernetska/Getty Images Les collections ajoutent une touche personnelle supplémentaire Si vous collectionnez quelque chose de spécifique, comme des chapeaux vintage, des paniers magnifiquement tissés, des assiettes décoratives en céramique, des coquillages, des fleurs pressées ou même des pagaies, un mur vide peut servir de palette vierge parfaite pour les exposer. Maynard dit qu’ils peuvent créer une « esthétique unique ».

10

/

11 Imaginima/Getty Images Les plantes vivantes apportent une touche de verdure vibrante Soyons honnêtes : parfois, vous n’avez tout simplement pas l’espace au sol pour afficher tout ce que vous souhaitez. C’est là qu’un mur vide offre des possibilités infinies, notamment pour mettre en valeur certaines de vos plantes d’intérieur préférées. Et si les teintes de votre maison sont déjà plutôt neutres, c’est une excellente occasion d’y apporter une touche de verdure vibrante. « Des plantes suspendues avec des pots muraux spéciaux, tous de la même couleur, peut-être blancs ou noirs, par groupe de cinq ou dix, feront une déclaration significative », explique Maynard.