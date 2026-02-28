Pourquoi vous voudrez peut-être débrancher votre machine à bruit blanc si vous voulez passer une bonne nuit de sommeil

Dors-tu en silence ? Si vous le faites, vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’un nombre croissant de personnes aux États-Unis prétendent désormais qu’elles ne peuvent pas dormir à moins qu’une sorte de son (qu’il s’agisse d’un bruit rose, d’un bruit brun ou d’un ruisseau babillant) soit présent dans la pièce alors qu’ils tentent de s’assoupir. En fait, selon une étude récente, 38 % des dormeurs modernes dépendent d’une forme d’aide au sommeil bruyante.

Cette statistique a certainement été un choc pour Mathias Basner, MD, PhD, professeur de sommeil et de chronobiologie en psychiatrie à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. « J’étudie les effets du bruit de la circulation sur le sommeil depuis 25 ans et j’ai été étonné d’apprendre que des millions de personnes utilisent des machines à bruit ou reproduisent des sons à large bande comme les sons de l’océan pendant leur sommeil », a déclaré Basner à SELF.

Cet étonnement allait vite se transformer en motivation. Basner, ne trouvant aucune preuve disponible pour ou contre l’utilisation du son comme aide au sommeil, a décidé de mener sa propre étude sur les faiseurs de bruit populaires.

Voici les résultats de cette étude, ainsi qu’une analyse de la façon dont l’écoute de légers bourdonnements ou de bruits de pluie pendant que vous dormez affecte réellement votre REM.

Le son a-t-il un impact sur le sommeil ?

Andrei Lyssenko/GETTY IMGAES

L’étude de Basner, que vous pouvez lire dans son intégralité ici, était assez simple. Vingt-cinq adultes en bonne santé ont passé sept nuits à dormir dans un environnement contrôlé. Au cours de ces sept nuits, les sujets endormis ont été exposés à différentes conditions sonores, notamment le silence, le bruit rose et le bruit des avions.

Qu’est-ce que le bruit rose ?

Avant de plonger dans les résultats de l’étude, il est important d’établir exactement ce qu’est le « bruit rose ». Tout bruit tombe sur un spectre. Essentiellement, le bruit rose est un spectre de fréquences, lui donnant un son équilibré et apaisant semblable à celui d’une cascade. Le son statique uniforme est exactement ce qui le rend attrayant pour les personnes à la recherche d’une aide au sommeil apaisante.

Mais le bruit rose est-il réellement bon pour les dormeurs ? Jetons un coup d’oeil.

Résultats de l’étude sur le sommeil

Voici ce que l’étude a révélé. Comparé au sommeil lors d’une nuit sans bruit, l’étude a révélé que le bruit des avions perturbait considérablement le sommeil profond des participants. Il est intéressant de noter que de simples bouchons d’oreilles suffisaient à atténuer presque tous les effets du bruit des avions sur le sommeil, sauf au niveau le plus élevé (65 dB).

Le bruit rose a eu des effets négatifs similaires. Les participants à l’étude exposés au bruit rose ont signalé une réduction du sommeil paradoxal. Les participants ont également signalé des humeurs et des niveaux de vigilance nettement pires après des nuits où ils étaient exposés au bruit, par rapport aux nuits où ils dormaient en silence.

Alors… les somnifères sont-ils mauvais pour vous ?

Les résultats de l’étude suggèrent certainement qu’écouter du bruit pendant que vous vous endormez et pendant votre sommeil a un impact sur la capacité de votre corps à dormir correctement. En fin de compte, cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer exactement dans quelle mesure ces résultats sont universels. Ce qu’il faut retenir clairement, c’est que les bouchons d’oreilles peuvent être un meilleur moyen de calmer votre esprit… surtout si vous essayez de dormir en voyage.

Si vous utilisez le bruit rose pour dormir et que vous vous sentez moins reposé que d’habitude, cela pourrait être une bonne idée de faire une pause avec l’aide au sommeil et de voir comment votre corps s’adapte. Faites toujours ce que vous trouvez être le mieux pour vous… en fin de compte, un mauvais sommeil vaut mieux que pas de sommeil.

Sources

SOMMEIL « Efficacité du bruit rose et des bouchons d’oreilles pour atténuer les effets de l’exposition intermittente au bruit ambiant sur le sommeil » 2026

SELF «Cette aide naturelle au sommeil pourrait aggraver les choses» 2026

Talker Research, « Pourquoi la génération Z ne peut-elle pas dormir en silence » 2025

En rapport