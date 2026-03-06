Combien les conducteurs paient pour l’assurance automobile dans chaque État

Vous vous demandez quel est le coût moyen d’une assurance automobile dans votre état ? Ou vous demandez-vous comment votre État se compare au reste du pays ? Bankrate a récemment réalisé une étude, rassemblant les prix ainsi que quelques informations sur le raisonnement derrière les différences de prix.

Si vous envisagez de déménager dans un avenir proche, ces informations pourraient vous aider à décider d’un emplacement, ou du moins à établir un budget s’il s’avère que votre nouvelle maison est dans un état plus cher.

Facteurs qui peuvent avoir un impact sur vos tarifs

Plusieurs variables entrent en ligne de compte dans le calcul de votre taux d’assurance automobile. Bankrate affirme que l’emplacement explique la plupart de ces facteurs. Selon leur rapport, « un assureur peut prendre en compte l’état des routes, le nombre de conducteurs titulaires d’un permis, les statistiques des conducteurs non assurés, la densité du trafic et le coût de la vie en ce qui concerne les coûts de réparation et de main-d’œuvre lors du calcul de votre tarif ».

Il existe également des facteurs climatiques, historiques et juridiques. Bankrate indique que « d’autres considérations incluent des facteurs tels que les conditions météorologiques, l’historique des sinistres locaux et les lois des États qui précisent l’assurance minimale que les conducteurs doivent souscrire ». La société a examiné les tarifs moyens pour la couverture complète et la couverture minimale afin de donner aux lecteurs une idée plus claire du coût d’assurance d’une voiture dans chaque État.

Assurance auto la moins chère

Bankrate répertorie les moyennes de couverture complète en fonction de leurs coûts annuels, mais ventile également les coûts de couverture minimum par mois.

Couverture complète

Les cinq États les moins chers pour assurer votre voiture avec une couverture complète sont :

Idaho à 1476 $/an

Vermont à 1610$/an

Maine à 1687 $/an

New Hampshire à 1694 $/an

Indiana à 1709 $/an

Couverture minimale

Les cinq États les moins chers pour assurer votre voiture avec la couverture minimale sont :

Wyoming à 22 $/mois ou 265 $/an

Iowa à 28 $/mois ou 335 $/an

Vermont à 29 $/mois ou 351 $/an

Dakota du Sud à 31 $/mois ou 374 $/an

Dakota du Nord à 33 $/mois ou 397 $/7 ans

L’assurance automobile la plus chère

L’assurance automobile à couverture complète vous coûtera plus cher que le minimum, mais elle peut vous faire économiser de l’argent en cas d’accident. Lorsque l’on examine les coûts moyens de l’assurance automobile dans les États les plus chers, cette différence est généralement d’environ 3 000 $/an.

Couverture complète

Les cinq États les plus chers pour assurer votre voiture avec une couverture complète sont :

Louisiane à 4135$/an

New York à 4090$/an

Floride à 3884 $/an

Nevada à 3 568 $/an

New Jersey à 3 254 $/an

Couverture minimale

Les cinq États les plus chers pour assurer votre voiture avec une couverture minimale sont :

New York à 148$/mois ou 1773$/an

New Jersey à 118 $/mois ou 1413 $/an

Maryland à 92 $/mois ou 1 101 $/an

Louisiane à 91$/mois ou 1087$/an

Connecticut à 91 $/mois ou 1 089 $/an

