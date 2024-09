Hauteur de chaise vs hauteur standard des toilettes : quelle est la différence ?

Les toilettes d’aujourd’hui peuvent être assez sophistiquées avec des améliorations telles que des accessoires de bidet et des sièges chauffants. Mais malgré toutes ces fioritures, l’un des éléments les plus importants à prendre en compte lors de l’achat d’une toilette est la hauteur. Si vous avez déjà essayé d’utiliser les toilettes d’une école primaire, vous savez que c’est un défi lorsque vous êtes trop grand pour les machines.

Heureusement, les acheteurs de toilettes peuvent choisir entre des toilettes à hauteur standard et à hauteur de chaise (également appelées hauteur de confort, hauteur idéale ou conformes à l’American’s with Disabilities Act (ADA)). Nous avons discuté avec Leah Tuttleman, architecte d’intérieur chez Re-Bath Bathroom Remodeling, pour nous expliquer la différence entre les toilettes à hauteur de chaise et à hauteur standard.

Bien que toutes les toilettes soient fabriquées avec le même matériau et remplissent le même objectif de base, nous nous concentrerons ici sur les modèles standards boulonnés au sol, mais sachez que les toilettes murales peuvent être suspendues à n’importe quelle hauteur.

Options de hauteur des toilettes

Les toilettes de hauteur standard mesurent environ 14,5 à 16 pouces de hauteur. Cette hauteur est mesurée du sol au sommet du siège ou de la cuvette, selon le contexte. Par exemple, une toilette de hauteur standard vendue sans siège peut être répertoriée comme mesurant 14,5 pouces du sol au sommet de la cuvette. Le siège ajoute un demi-pouce ou plus, donc une fois assemblée, la toilette, y compris le siège, est à 15 pouces du sol. L’une ou l’autre de ces mesures répond aux critères d’une toilette de hauteur standard.

Bien que les toilettes à hauteur standard existent depuis toujours, Tuttleman affirme que les toilettes à hauteur confortable, qui vont de 17 à 19 pouces de hauteur, sont devenues la nouvelle norme de l’industrie. Les toilettes à hauteur confortable sont à peu près aussi hautes qu’une chaise de salle à manger standard, et de nombreuses personnes trouvent cette hauteur plus facile à manœuvrer. Les toilettes à hauteur confortable vendues sans siège sont souvent répertoriées comme mesurant 16-1/2 pouces de hauteur. L’ajout du siège le pousse à la hauteur conforme à l’ADA de 17 à 19 pouces.

Pourquoi la hauteur des toilettes est-elle importante ?

La hauteur des toilettes est une question de préférence personnelle, mais elle se résume souvent à trois choses : le confort, la facilité et la sécurité. Selon la composition de votre foyer, vous pouvez trouver les deux hauteurs appropriées pour différentes raisons.

Les personnes de grande taille ou celles qui ont des problèmes de genoux préféreront peut-être des toilettes à hauteur confortable, car elles doivent moins s’accroupir. En revanche, les familles avec de jeunes enfants trouveront probablement l’apprentissage de la propreté plus facile avec des toilettes à hauteur standard. Les toilettes à hauteur standard sont plus sûres pour les petits et les garçons trouveront plus facile d’atteindre la cuvette sans escabeau.

Pour les personnes à l’autre extrémité du spectre de l’âge, « un siège de toilette plus haut ou un rehausseur de siège peut faciliter la montée et la descente », explique Tuttleman. Les cinq centimètres supplémentaires sur une toilette à hauteur de chaise peuvent sembler peu importants, mais pour les personnes à mobilité réduite, cela fait une énorme différence. La hauteur des toilettes, comme les barres d’appui et le revêtement de sol antidérapant, est une modification de la salle de bains qui peut rendre le vieillissement sur place plus sûr et plus pratique.

Choisir la bonne hauteur de toilette pour vous

Alors, quelle est la hauteur idéale pour les toilettes ? Tenez compte de ces trois facteurs pour prendre votre décision.

Accessibilité

Il y a une raison pour laquelle l’ADA spécifie une plage de hauteur de 17 à 19 pouces pour les toilettes recevant son sceau d’approbation : il peut être difficile pour les personnes à mobilité réduite d’utiliser des toilettes de hauteur standard. Que vous soyez âgé, en fauteuil roulant ou que vous ayez récemment subi une intervention chirurgicale, des toilettes à hauteur de chaise rendent l’utilisation des toilettes plus facile et plus digne. Les personnes plus grandes et plus corpulentes peuvent également trouver les toilettes à hauteur de chaise/confort plus accessibles, même si la mobilité n’est pas un problème.

Installation

Les toilettes standard contiennent moins de porcelaine et pèsent donc moins, en moyenne, que les toilettes de hauteur confortable. Les toilettes monobloc, où le réservoir et la cuvette font partie d’une conception simplifiée, seront plus lourdes que les modèles séparables en deux parties. Si vous installez les toilettes vous-même (et que d’autres facteurs comme la mobilité n’ont pas la priorité), une toilette de hauteur standard en deux parties sera plus facile à installer en raison de son poids.

Les toilettes ont également ce que l’on appelle une taille « brute », qui correspond à la distance entre le mur derrière vos toilettes et le milieu du drain de sol. Un moyen simple de mesurer cela est de mesurer la distance entre le mur et les boulons qui maintiennent les toilettes. Les deux boulons sont situés au milieu du drain, vous n’avez donc même pas besoin de retirer les toilettes.

Les toilettes à hauteur standard et à hauteur de chaise sont disponibles en dimensions brutes de 10, 12 et 14 pouces, explique Tuttleman. Avant d’acheter vos nouvelles toilettes, mesurez cette distance pour vous assurer d’acheter les toilettes adaptées à votre installation de plomberie.

Confort

En fin de compte, vous voulez que vos toilettes soient confortables et sûres. Lorsque vous choisissez des toilettes, pensez à ce qui convient à votre situation actuelle et à ce qui arrivera dans le futur. Même si le remplacement d’une toilette est assez simple, ce n’est pas quelque chose que vous voulez avoir à faire fréquemment.

Vous mesurez 1,98 m ? Des toilettes à hauteur de chaise évitent les contorsions gênantes des genoux lorsque vous êtes assis. Si vous êtes jeune et en bonne santé, cela peut ne pas être un problème, mais en vieillissant, cela peut en devenir un. Cependant, « les toilettes à hauteur confortable ne conviennent pas à tout le monde », explique Tuttleman. Pour les personnes de petite taille, les toilettes à hauteur standard permettent de garder les pieds bien au sol avec un minimum de balancement.

« C’est une bonne idée de tester différentes hauteurs pour déterminer celle qui vous convient le mieux », ajoute Tuttleman.

À propos de l’expert

Leah Tuttleman, architecte d’intérieur chez Re-Bath, est membre allié de l’American Society of Interior Designers. Elle possède plus de 25 ans d’expérience dans tous les domaines du design, du commercial au résidentiel, y compris la direction de la conception, la gestion de projet et la fabrication.