Nous avons essayé ce nouvel aspirateur à matelas, car votre lit mérite un peu d’attention

Si vous avez récemment passé du temps à nettoyer sur TikTok, vous avez probablement vu au moins un gourou du nettoyage qui ne jure que par un aspirateur à matelas lorsqu’il termine son nettoyage du dimanche. Pour être honnête, je suis toujours un peu sceptique à l’égard de ces appareils d’aspiration et je me demande à quel point ils sont vraiment utiles. Donc, après avoir vu suffisamment de vidéos de nettoyage de matelas et d’aspirateur de canapé, j’ai décidé que je devais essayer un aspirateur à matelas pour moi-même.

C’est là qu’intervient l’aspirateur pour matelas Jigoo. Il s’agit d’un aspirateur portatif doté d’un capteur d’acariens qui glisse sur les surfaces en tissu et les nettoie. Voici comment s’est déroulé mon test du nouvel aspirateur de lit Amazon.

Qu’est-ce que l’aspirateur matelas Jigoo ?

Comme mentionné précédemment, cet aspirateur pour matelas est un appareil portatif avec fil doté d’un capteur de poussière intégré qui vous indique lorsque votre matelas est propre. Il est doté d’un écran à diode électroluminescente (DEL) qui affiche une lumière rouge lorsqu’une surface est sale et une lumière verte lorsque la surface est propre. L’écran vous indique également l’indice d’acariens d’une surface pendant que vous passez l’aspirateur. De plus, cet aspirateur élimine les allergènes et les particules de poussière difficiles à voir des matelas, oreillers, meubles et autres surfaces en tissu.

Aspirateur pour matelas Jigoo Ce nettoyeur est un aspirateur à main puissant qui élimine la poussière et les squames de votre matelas.

Caractéristiques de l’aspirateur à matelas Jigoo

Équipé d’une brosse métallique, d’un moteur puissant et d’une lumière ultraviolette (UV), cet aspirateur pour matelas aspire et nettoie en profondeur les surfaces de la poussière, des squames et des poils d’animaux. Il est doté d’un système avancé de filtration des particules à haute efficacité (HEPA) qui filtre plus de 99 % des minuscules particules pour assurer une sortie d’air propre sur vos surfaces domestiques les plus utilisées. Le filtre lui-même est conçu pour être lavé et réutilisé, mais il est recommandé de le remplacer tous les six mois environ, selon l’utilisation.

L’aspirateur de lit avec fil est doté d’un cordon de 16 pieds qui peut atteindre presque n’importe quel lit ou canapé. Il est également doté d’un réservoir à double cuve qui canalise la poussière et les débris dans une chambre à déchets séparée qui se vide facilement en appuyant sur un bouton.

L’aspirateur Jigoo est doté d’une lumière UV de 254 nanomètres (nm), qui élimine les bactéries, les virus et autres contaminants. Avec une puissance de 500 watts et une aspiration de 1,89 livres par pouce carré (psi), l’aspirateur Jigoo offre une puissance de nettoyage difficile à trouver dans d’autres appareils d’aspiration portatifs. De plus, sa brosse à grande vitesse ramasse rapidement la poussière et les poils d’animaux, ce qui vous évite d’avoir à passer l’aspirateur au-dessus d’une zone pendant une période prolongée ou à passer l’aspirateur au même endroit encore et encore.

Comment nous l’avons testé

Si vous pensiez que passer votre aspirateur habituel sur votre canapé et votre matelas suffisait à les nettoyer correctement, détrompez-vous. J’avais l’habitude de changer la tête de mon Tineco Pure One Station pour passer l’aspirateur sur mon canapé, mais plus maintenant. Si je nettoie mon canapé pour des invités ou si je change mes draps, je sors le nettoyeur de lit Jigoo du placard et je le mets au travail.

Après avoir vu plusieurs vidéos TikTok mettant en vedette différents aspirateurs pour matelas, j’étais sceptique quant au fait que le Jigoo serait meilleur que mon aspirateur habituel sur les surfaces en tissu de la maison. Très franchement, je m’attendais à ce que ce ne soit qu’un gadget ou un appareil ménager inutile. Cependant, vivant dans une maison qui semble accumuler la poussière et les squames plus que tout autre endroit où j’ai vécu, j’espérais toujours que l’aspirateur de lit apporterait un certain soulagement à mes surfaces en tissu. Ainsi, lorsque la boîte Jigoo est arrivée à ma porte, il m’a fallu environ cinq minutes pour ouvrir la boîte, brancher l’appareil et commencer à l’utiliser sur mon canapé.

En ouvrant la boîte, j’ai été impressionné par la large tête de brosse (un peu plus de 9 pouces) et la finition or rose de l’aspirateur. Deux éponges de filtre et d’admission supplémentaires étaient incluses dans la boîte, ainsi qu’une brosse de nettoyage pour l’appareil.

Je dois dire que mon partenaire et moi avons acheté un nouveau canapé et un nouveau lit au cours des six derniers mois et que, comme c’était la période des fêtes, j’avais récemment passé l’aspirateur sur mon canapé pour des invités avant l’arrivée de l’aspirateur Jigoo. Cela dit, je ne m’attendais pas à ce que l’aspirateur ramasse beaucoup de poussière.

J’ai été choquée. En passant l’aspirateur sur la surface de mon canapé, j’ai été stupéfaite (presque dégoûtée) par la quantité de poussière et de squames que j’ai vue dans le réservoir. Il semblait ramasser tout ce qui se trouvait sur la surface de mon canapé en tissu, et il a également contribué à réduire les odeurs persistantes laissées par les animaux domestiques. Mon aspirateur balai habituel n’aspirait pas la surface de mon canapé comme le faisait le Jigoo. J’ai tout aspiré : les oreillers, les couvertures et le pouf.

Ensuite, j’ai changé mes draps et j’ai passé l’aspirateur sur la surface de mon matelas Cocoon, ainsi que sur la surface de ma housse Eight Sleep Pod. Est-ce que j’ai réalisé la quantité de poussière qui se trouvait sous mes draps ? Non, je ne m’en suis pas rendu compte. J’ai constaté que l’aspirateur Jigoo réduisait les odeurs à cet endroit et rendait la surface de mon lit beaucoup plus lisse et plus propre. J’aime aussi le fait de pouvoir sentir la chaleur émise sous l’aspirateur, ce qui aide à assainir les surfaces.

Cependant, et c’est un grand Cependant, la lumière UV de mon aspirateur ne s’allume pas lorsque l’aspirateur est en cours d’utilisation. Je suis toujours impressionné par la puissance d’aspiration et de nettoyage, mais je suis déçu que la lumière UV fournie soit défectueuse. Je ne l’ai remarqué qu’après quelques utilisations et je n’ai pas encore contacté Jigoo ou Amazon pour un remplacement.

Avantages

Forte puissance d’aspiration

Élimine visiblement une tonne de poussière et de squames des surfaces en tissu

Rouleau à brosse à grande vitesse

L’écran LED vous indique quand la surface est propre ou sale

Bidon facile à retirer et à nettoyer

Filtre HEPA avancé

La production de chaleur tue les germes

Inconvénients

Avec fil, mais avec une longueur de 16 pieds, il devrait fonctionner pour la plupart des gens

La lumière UV au bas de mon aspirateur spécifique est défectueuse

FAQ

Est-il judicieux de passer l’aspirateur sur son lit ?

Passer l’aspirateur sur votre lit et votre matelas peut aider à éliminer la poussière, les allergènes et les débris de votre espace de sommeil, favorisant ainsi une nuit de sommeil plus saine. Bien entendu, un lit plus propre, sans poussière ni saleté est également plus esthétique.

Passer l’aspirateur sur votre lit peut-il vous débarrasser des punaises de lit ?

Passer l’aspirateur seul ne suffit pas à éliminer les punaises de lit, quelle que soit la puissance de l’aspirateur. Seules l’eau très chaude et/ou un traitement chimique peuvent venir à bout des punaises de lit.

Ce que les autres critiques ont à dire

Avec une moyenne de 4,8 étoiles sur cinq sur Amazon, d’autres critiques trouvent également l’aspirateur pour matelas Jigoo impressionnant. Les critiques extrêmement positives me portent également à croire que la plupart des acheteurs n’ont pas reçu un produit quelque peu défectueux comme moi. Voici ce qu’ils ont à dire sur l’aspirateur.

Mark Ziemann, un critique cinq étoiles, écrit : « Waouh, qui l’aurait cru ! C’est l’un de ces articles dont on ne savait pas qu’on avait besoin, jusqu’à ce qu’on l’utilise ! Nous vivons en Arizona, le pays de la poussière, et nous travaillons dur pour garder notre maison sans poussière. Nous utilisons depuis longtemps un aspirateur à main de type batteur qui a toujours semblé assez efficace sur nos canapés et nos matelas, et nous lavons entièrement la literie chaque semaine. Je n’attendais donc pas grand-chose de ce gadget… Je suis surpris ! »

« J’avais déjà eu un aspirateur de lit d’un autre vendeur et c’était OK », partage DR Brown, un autre critique cinq étoiles. « Il était plus petit que cet aspirateur de matelas Jigoo, ce qui signifie qu’il a pris plus de temps à utiliser. Cet aspirateur de matelas Jigoo est plus grand que les autres aspirateurs de matelas que j’ai vus et a une aspiration puissante. Je dis que cet aspirateur est à la fois agréable et dégoûtant parce qu’il fait exactement ce qu’il est censé faire, mais voir les résultats d’un matelas sale sur lequel vous avez dormi est un peu dérangeant. Malgré les collections dégoûtantes dans la poubelle, je me sens tellement mieux après avoir utilisé cet aspirateur de matelas. »

Verdict final

L’aspirateur pour matelas Jigoo est l’un des aspirateurs portatifs les plus puissants et les plus efficaces que j’ai testés. Il fait des merveilles pour garder mon matelas et mon canapé propres et sans odeur. Pour ces raisons, je le recommanderais comme premier choix en matière d’aspirateurs pour matelas. J’aime aussi le réservoir divisé qui filtre la poussière, les débris et les cheveux d’un côté pour faciliter le vidage et le nettoyage. Bien que j’apprécie le voyant LED propre/sale à l’avant de l’aspirateur comme guide pendant le passage de l’aspirateur, je suis déçu que la lumière UV au bas du mien ne fonctionne pas. Je suppose que c’est un problème ponctuel, et je trouve toujours l’aspirateur de lit Jigoo très efficace. Je l’utiliserai chaque fois que je voudrai nettoyer les surfaces en tissu de la maison.

Où acheter l’aspirateur pour matelas Jigoo

