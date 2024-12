Faut-il laisser une fenêtre ouverte en hiver ? Tous les avantages et inconvénients

Laissez-vous une fenêtre ouverte en hiver ? Cela peut être un sujet polarisant. Beaucoup d’entre nous aiment prendre l’air pendant la saison froide, mais si vous êtes responsable du paiement des factures de services publics, vous pourriez avoir un avis différent. J’ai vécu autrefois dans un appartement où les radiateurs montaient à « l’enfer » chaque mois de novembre, et vous feriez mieux de croire que j’ai ouvert la fenêtre. (Désolé, propriétaire, où que vous soyez.)

Bien sûr, l’électricien en moi comprend désormais et se soucie de la consommation d’énergie et des effets de l’humidité sur les matériaux de construction. Mais cela signifie-t-il que je ne peux pas parfois laisser une fenêtre ouverte en hiver ? Est-ce que ça peut être une bonne idée ? Et la météo joue-t-elle un rôle ? Avant, j’ai parlé à des experts en qualité de l’air intérieur et en chauffage, ventilation et climatisation (CVC), ainsi qu’à un scientifique du National Weather Service, pour le savoir.

Avantages de laisser une fenêtre ouverte en hiver

Commençons par les pros. Si vous êtes un peu claustrophobe comme moi, vous aimerez cette section.

Selon Allen Rathey, directeur du Indoor Health Council, les maisons d’aujourd’hui sont beaucoup plus étanches à l’air en raison de normes d’efficacité énergétique plus élevées qu’elles ne l’étaient au cours des décennies passées. Cela signifie moins d’échange d’air entre l’intérieur et l’extérieur, donc ouvrir une fenêtre en hiver peut offrir plusieurs avantages.

Contrôle de l'humidité : L'air sec de l'hiver peut avoir des effets néfastes sur votre peau et vos poumons. « L'air frais peut aider à réguler les niveaux d'humidité intérieure, évitant ainsi une sécheresse excessive », explique Brad Roberson, président d'Aire Serv Heating and Air Conditioning.

Bien-être mental: L'obscurité à 17 heures peut être déprimante, mais ouvrir une fenêtre peut aider. « Certaines personnes trouvent l'air frais revigorant », explique Roberson, « et cela peut aider à améliorer votre humeur et votre sentiment général de bien-être. »

Inconvénients de laisser une fenêtre ouverte en hiver

Le plus gros inconvénient de laisser une fenêtre ouverte en hiver est la perte de chaleur. Lorsque vous ouvrez une fenêtre, votre unité CVC finit par se mettre en marche pour remplacer l’air conditionné qui s’échappe. Cela pourrait réduire l’efficacité énergétique de votre appareil et augmenter votre facture d’énergie, dit Roberson, surtout si vous laissez une fenêtre ouverte près du thermostat.

Laisser une fenêtre ouverte pendant l’hiver gaspille également de l’énergie, même si vous n’êtes pas vraiment préoccupé par vos factures de services publics. À moins que votre maison ne soit entièrement alimentée par l’énergie solaire et éolienne, votre système CVC consomme de moins en moins de combustibles fossiles.

Faut-il laisser une fenêtre ouverte toute l’année ?

« Laisser une fenêtre ouverte toute l’année n’est généralement pas conseillé », explique Roberson. « En hiver, il est généralement plus économe en énergie de garder les fenêtres fermées pour conserver la chaleur, tandis qu’en été, vous souhaiterez peut-être ouvrir les fenêtres pour aérer votre maison. »

Mais « si vous essayez d’améliorer la qualité de l’air intérieur, de contrôler l’humidité ou simplement de profiter des bienfaits de l’air frais, ouvrir une fenêtre de temps en temps peut être utile », explique Roberson. « La clé est de trouver un équilibre, en veillant à ce que cela n’entraîne pas de perte de chaleur excessive ou d’inconfort. L’utilisation brève d’une fenêtre pendant les journées d’hiver plus douces peut aider à obtenir des avantages sans faire travailler excessivement votre système CVC.

Dois-je laisser ma fenêtre ouverte en hiver ?

C’est à vous de décider, même si les experts conseillent généralement d’être judicieux. « Il n’existe pas de solution unique lorsqu’il s’agit de nos espaces intérieurs », déclare Rathey. Roberson ajoute : « Vous pouvez laisser une fenêtre ouverte en hiver, mais il est important d’être sélectif quant au moment et au lieu. »

Voici quelques situations qui pourraient justifier de casser une fenêtre :

Si vos fenêtres sont verrouillées : « Une fenêtre ouverte peut être un point d'entrée pour les intrus », explique Roberson, « surtout lorsque vous dormez ou n'êtes pas à la maison ». Rathey dit que l'installation de serrures à guillotine sur vos fenêtres, leur permettant de s'ouvrir de quelques centimètres seulement, peut atténuer les problèmes de sécurité.

FAQ

Faut-il laisser les fenêtres ouvertes lors de conditions météorologiques extrêmes ?

Non. C’est un mythe selon lequel il faut ouvrir les fenêtres pendant les tornades, et Kate Abshire, du National Weather Service (NWS), affirme que le vent et la grêle provoqués par les orages peuvent briser les vitres. Il est donc préférable de rester complètement à l’écart des fenêtres au lieu de perdre du temps. essayant de les ouvrir. Dans de rares cas, la foudre peut pénétrer dans les maisons anciennes par les fissures autour des fenêtres.

Peut-on laisser la fenêtre ouverte avec un déshumidificateur ?

Ce n’est pas une bonne idée. Les déshumidificateurs sont destinés à éliminer l’humidité des espaces confinés. L’apport continu d’air frais de l’extérieur, surtout si vous vivez dans un climat humide, fera fonctionner le déshumidificateur en permanence.

Combien ça coûte de laisser une fenêtre ouverte ?

Cela dépend de votre climat, de la taille de votre maison ainsi que du type, de la taille et de l’efficacité de votre système CVC. Mais le coût peut être important. À titre d’exemple approximatif, disons que vous disposez d’une unité de 3 tonnes qui consomme 3 000 watts (3 kilowatts) par heure. En utilisant le coût moyen national de l’électricité d’octobre 2024 (0,177 $ par kilowattheure), si votre CVC ne fonctionnait qu’une heure supplémentaire par jour, votre facture d’électricité augmenterait d’environ 200 $ par an.

À propos des experts

Kate Abshire est le gestionnaire par intérim du programme de temps violent du NWS au sein de la branche des services météorologiques graves, d'incendie, publics et hivernaux du National Oceanographic and Atmospheric (NOAA)/National Weather Service.

Allen Rathey est le directeur du Indoor Health Council, un consortium de professionnels du nettoyage et d'experts en santé dédié aux espaces intérieurs sains. Rathey était auparavant président du Housekeeping Channel, du Healthy House Institute et du Healthy Facilities Institute.

Brad Roberson est un expert en chauffage, ventilation et climatisation et président d'Aire Serv, un nom de confiance dans le domaine de l'installation, de l'entretien et de la réparation de chauffage et de climatisation avec plus de 200 sites aux États-Unis et au Canada.

