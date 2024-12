Ford rappelle des milliers de voitures en raison de risques d’incendie et de calage du moteur

Aucun constructeur automobile n’est à l’abri des rappels, quelle que soit la réputation de l’entreprise.. Ford Motor Company (Ford) a récemment annoncé le rappel de plusieurs de ses véhicules. Nous avons analysé le dossier de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et décomposé les informations importantes. afin que si votre véhicule est impacté, vous puissiez prendre des mesures pour être aussi sûr que possible.

Quels véhicules Ford sont rappelés ?

Selon la NHTSA, Ford rappelle près de 2 500 de ses « véhicules F-150 2024-2025, Expedition 2024 et Lincoln Navigator 2024 équipés d’un moteur GTDI de 3,5 L ». Si vous possédez l’un de ces véhicules, gardez un œil sur votre boîte aux lettres, car Ford enverra bientôt des lettres aux propriétaires concernés. Vous pouvez également brancher votre VIN sur la liste de rappel de la NHTSA pour vérifier immédiatement.

Pourquoi ces véhicules Ford sont-ils rappelés ?

Ford a annoncé le rappel de ces véhicules en raison d’un « bouchon de coupelle de moteur mal aligné, ce qui peut entraîner une fuite d’huile rapide ». Une fuite comme celle-ci est très dangereuse. Le mémoire de la NHTSA explique que des fuites d’huile rapides « peuvent entraîner un calage du moteur, augmentant ainsi le risque d’accident ». De plus, une fuite d’huile « en présence d’une source d’inflammation telle qu’un moteur chaud ou des composants d’échappement peut augmenter le risque d’incendie ».

Limitez autant que possible votre utilisation du véhicule jusqu’à ce que vous puissiez le faire inspecter et réparer. Les incendies de voiture sont incroyablement dangereux, et conduire une voiture avec une fuite d’huile rapide alors que vous n’en avez pas besoin ne vaut pas le risque.

Que faire si mon véhicule est rappelé

Ford inspectera l’alignement du bouchon de la coupelle du moteur sur les véhicules concernés et, s’ils détectent des problèmes, ils remplaceront le bouchon gratuitement chez un concessionnaire Ford. Assurez-vous de faire inspecter votre véhicule le plus tôt possible ; les fuites d’huile rapides ne doivent pas être prises à la légère. Pour votre propre sécurité, effectuez cette réparation le plus tôt possible.

Les lettres aux propriétaires concernant ce rappel contiendront plus d’informations sur le rappel et la réparation proposée, alors assurez-vous de lire attentivement la vôtre. Cependant, si vous avez encore des questions ou si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez appeler le service client Ford au 1-866-436-7332. Assurez-vous de mentionner que vous appelez au sujet du rappel 24S70. Vous pouvez également appeler la NHTSA au 1-888-327-4236 ; leur numéro de campagne pour ce rappel est 24V851000.

