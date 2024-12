Ces ronds de serviette en cuivre DIY sont un projet de vacances parfait

Créez des ronds de serviette uniques en transformant les tuyaux en cuivre d’une quincaillerie en accessoires de table élégants avec ce projet étape par étape.

Réunions de famille, réunions de vacances, dîners entre amis… peu importe la période de l’année ou l’événement, personnaliser votre table à manger peut être à la fois un défi et très amusant. Ou, mieux encore, un défi amusant ! Vous voulez être créatif et unique, mais pas kitsch exagéré. En ce qui me concerne, les ronds de serviette préparent le terrain pour n’importe quelle table. Alors que je réfléchissais à la façon de créer un rond de serviette unique en son genre, j’ai opté pour une gravure sur cuivre et une solution de patine pour obtenir exactement la touche unique que je souhaitais. Fait à la main, chaleureux, rustique et amusant à réaliser à l’aide de tuyaux en cuivre prédécoupés.

Une fois que vous avez rassemblé tous les éléments nécessaires à la réalisation de ce projet, cela peut être réalisé en moins d’une heure et demie. L’autre avantage est qu’une fois que vous aurez compris à quel point il est facile de graver du cuivre, vous voudrez le faire à plusieurs reprises. La technique est facile à appliquer et peut être incorporée dans de nombreuses formes et formes. Je vous promets que ces ronds de serviette constitueront un merveilleux sujet de conversation. N’oubliez pas de dire : « Oui, je les ai faits !