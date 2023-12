Donnez-vous un pourboire pour la livraison de meubles ?

Avez-vous déjà fait semblant d’être hors de la ville lors du déménagement d’un ami parce que vous savez à quel point il est difficile de transporter des meubles ? Les livreurs de meubles le font à longueur de journée ! Les canapés monstrueux, les chaises rembourrées et les lits king-size sont encombrants, lourds et difficiles à manœuvrer.

Savez-vous quoi d’autre est difficile à manœuvrer ? La culture américaine du pourboire. Quel est le protocole ? Faut-il donner un pourboire pour la livraison de meubles ?

Je me suis fait livrer un canapé sectionnel géant une fois, et même si j’étais prêt avec un pourboire, c’est tout ce que mon plan allait. Il y avait deux livreurs. Étais-je censé avoir de la monnaie ? Est-ce que celui à qui j’ai donné le pourboire le partagerait avec l’autre gars ? Étais-je censé donner un pourboire, étant donné les frais de livraison élevés ?

Plus tard, j’ai remarqué un trou rempli de gravier dans le bras. Aurais-je dû refuser le pourboire après qu’ils aient traîné le canapé sur le trottoir ?

Il est difficile de savoir quoi faire dans ces situations. Voici quelques conseils pour naviguer dans les pourboires pour la livraison de meubles.

Faut-il donner un pourboire pour la livraison de meubles ?

Oui. Le pourboire reconnaît et récompense un bon service, et la livraison de meubles est un travail exigeant et à forte intensité de main d’œuvre.

Donner un pourboire aux livreurs de meubles n’est pas la même chose que, par exemple, donner un pourboire aux serveurs et aux serveurs qui comptent sur eux pour augmenter leur salaire horaire. Cependant, cela reste une pratique courante, surtout si l’équipage fournit un service de qualité, ponctuel ou remarquable.

« Un bon comportement ne tombe pas simplement d’un camion de livraison », déclare Lisa Mirza Grotts, professionnelle certifiée en étiquette, ancienne directrice du protocole de la ville et du comté de San Francisco et également auteur d’un blog sur les bonnes manières pour le Huffington Post pendant huit ans. « Il faut des êtres humains pour parcourir la distance pour fournir un service amical et satisfaisant. » Alors donnez un pourboire à ces travailleurs !

Quel pourboire donner à la livraison de meubles

« En général », dit Grotts, « prévoyez 20 $ par personne, sauf si un rassemblement complexe est requis ou s’ils doivent rester très tard. »

Comme pour toute décision de pourboire, c’est vraiment à vous de décider. Vous pouvez ajuster le pourboire en fonction de la relative facilité de livraison ou de votre budget.

Voici quelques facteurs en jeu :

Taille de livraison : Un seul tabouret de bar livré dans un appartement au premier étage ne justifie peut-être que 5 $, mais plusieurs articles lourds rapportent 20 $.

Un seul tabouret de bar livré dans un appartement au premier étage ne justifie peut-être que 5 $, mais plusieurs articles lourds rapportent 20 $. Assemblage requis: Les meubles qui nécessitent un assemblage, même s’il ne s’agit pas d’un complexe de niveau IKEA, devraient rapporter le pourboire de 20 $.

Les meubles qui nécessitent un assemblage, même s’il ne s’agit pas d’un complexe de niveau IKEA, devraient rapporter le pourboire de 20 $. Difficulté de livraison: Votre livraison est-elle une épreuve de trois heures sur quatre étages ? Est-ce la mi-août ? Soyez prêt avec ces 20 $ par personne, et un peu plus.

Votre livraison est-elle une épreuve de trois heures sur quatre étages ? Est-ce la mi-août ? Soyez prêt avec ces 20 $ par personne, et un peu plus. Niveau de service: Pensez à un service qui va au-delà de vos attentes, comme passer plus de temps, rester tard, être amical avec vos chiens ou respectueux envers vos enfants.

« Comme toute autre gratification, le montant doit refléter votre satisfaction à l’égard de l’équipe de livraison », explique Grotts.

Alternatives aux conseils de livraison de meubles

Est-il parfois acceptable de donner un pourboire autre que de l’argent ? Une bouteille d’eau? Barre granola?

Je n’ai jamais rencontré de livreur en sueur pendant un été texan à trois chiffres qui ne prendrait pas une boisson glacée, mais une petite pièce de monnaie permettrait d’acheter quelques rafraîchissements supplémentaires. Pensez à offrir aux conducteurs une boisson ainsi qu’un pourboire. Si les choses sont serrées, offrez ce que vous pouvez.

Quand ne pas donner de pourboire pour la livraison de meubles

Bien qu’il s’agisse d’une bonne pratique, il n’est pas nécessaire de donner un pourboire pour la livraison de meubles. Rien ne vous interdit également de donner un pourboire, à moins que ce ne soit la politique de l’entreprise.

Certains magasins et entreprises de livraison n’autorisent pas les travailleurs à accepter des pourboires, alors si tel est le cas, respectez la règle. Faire pression sur les employés pour qu’ils acceptent un pourboire alors qu’ils ne le peuvent pas peut être gênant.

Si vous n’êtes pas sûr que les pourboires soient acceptés, demandez simplement. Les ouvriers vous le diront. Ou essayez de donner un pourboire et voyez ce qui se passe. Pour en être absolument sûr, appelez l’entreprise, renseignez-vous au point d’achat ou vérifiez en ligne. Internet ne manque pas d’anciens employés partageant des informations sur les coulisses.

Encore une chose. Vous pourriez être tenté de sauter le pourboire si vous payez déjà des frais de livraison. Mais les frais de livraison ne reviennent pas au chauffeur, ou ne le sont que partiellement. Les grandes entreprises et les fabricants de meubles sur mesure font souvent appel à des tiers pour la livraison locale, alors donnez-leur un pourboire si vous le pouvez.