Comment prendre soin d’un arbre de Noël vivant

L’auteur Marcia Layton Turner a de bons souvenirs de plusieurs saisons de Noël, lorsque sa famille a fait quelque chose de si unique qu’elle le considère comme original. Ils ont décoré un sapin de Noël vivant pour les vacances, l’ont ensuite planté dans leur jardin, puis l’ont déterré au cours des années suivantes pour l’utiliser comme décoration.

« Quand j’avais environ 10 ans, mes parents disaient qu’ils n’aimaient pas jeter l’arbre à la fin de la saison », dit-elle. « La réutilisation de l’arbre était aussi un clin d’œil à leur désir d’économiser de l’argent. »

Une fois que l’arbre a atteint environ huit pieds de haut, il ne rentrait plus à l’intérieur, alors ils l’ont laissé dans le sol. Il est peut-être encore là.

L’idée de planter son sapin de Noël après les fêtes devient une option séduisante pour beaucoup. Ces arbres de Noël vivants, avec leurs racines encore attachées, sont souvent appelés « en boule et en toile de jute », car les mottes de racines sont enveloppées dans de la toile de jute ou un autre tissu.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les avantages et les défis liés au choix d’un sapin de Noël vivant, où en trouver un, comment en prendre soin et quoi en faire après les vacances.

Pourquoi acheter un sapin de Noël vivant ?

Les arbres de Noël vivants sont bénéfiques pendant et après les vacances. Ils créent des souvenirs durables car votre famille en profitera pendant des années. Une fois replantés, ils séquestrent le carbone pour lutter contre le changement climatique et fournir de l’ombre et un habitat à la faune, selon l’extension de l’État de Caroline du Nord.

Parmi les autres avantages environnementaux figurent la réduction des déchets et la réduction de la déforestation associée aux arbres de Noël traditionnels. Et selon Lindsey Hyland, paysagiste et fondatrice d’Urban Organic Yield, un autre avantage est « le délicieux parfum frais de pin qui remplit votre maison, apportant véritablement l’esprit de Noël à l’intérieur ».

Cependant, les arbres de Noël vivants comportent également certains défis. Ils sont lourds à cause de la motte de racines, difficiles à installer et à entretenir, plus chers que les arbres traditionnels (réels ou artificiels) et ne durent pas aussi longtemps à l’intérieur.

« En tant que paysagiste, j’ai pu constater par moi-même à quel point ces magnifiques arbres à feuilles persistantes peuvent rapidement devenir un fardeau supplémentaire pour les propriétaires », explique Hyland. « L’un des principaux inconvénients est le soin supplémentaire requis pour maintenir un arbre de Noël vivant pendant et après la période des fêtes. Ils doivent être régulièrement arrosés et conservés dans un environnement frais pour survivre.

Où acheter des arbres de Noël vivants

Vous pouvez trouver un sapin de Noël avec des racines dans les pépinières, les jardineries, les détaillants en ligne et les fermes arboricoles spécialisées. « Les pépinières locales proposent souvent une large sélection d’arbres de Noël vivants, je vous recommande donc de commencer par là », explique Hyland.

Dans certaines régions, dit Hyland, la location d’arbres de Noël vivants est une tendance naissante. « Une fois les festivités terminées, ces arbres sont restitués où ils sont entretenus jusqu’à la saison suivante », explique-t-elle. «C’est une façon unique et durable de profiter de l’esprit des fêtes tout en contribuant au bien-être de l’environnement.»

La Living Christmas Company, en Californie du Sud, loue des arbres. Recherchez dans votre région les options à proximité.

Comment prendre soin d’un arbre de Noël vivant

dmf87/getty images

Fern Berg, fondatrice de Tree Vitalize, souhaite que les gens comprennent l’importance d’un plan de soins.

« Votre arbre est une créature de l’extérieur et a probablement poussé à l’extérieur jusqu’au moment où vous l’avez acheté », dit-elle. « Cela signifie que vous devez l’acclimater progressivement avant de le rentrer à l’intérieur, et de même lorsque vous le rapportez à l’extérieur après Noël. »

Berg suggère les étapes suivantes :

Acclimatez votre arbre pour l’intérieur

Conservez-le dans un endroit abrité et ombragé à l’extérieur pendant quelques jours après l’achat.

Déplacez-le dans un endroit frais de votre maison, comme un garage ou un porche fermé, pendant un à deux jours.

Installer l’arbre à l’intérieur

Installez l’arbre dans un endroit frais à l’intérieur, à l’abri de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.

Arrosez l’arbre tous les deux à trois jours, mais ne l’inondez pas.

Surveillez le niveau d’humidité du sol et l’état des aiguilles pour éviter que l’arbre ne se dessèche.

Limitez le temps passé à l’intérieur à deux semaines. Pas plus. Vous cherchez des alternatives ? Apprenez à réaliser un sapin de Noël en forme de livre.

Acclimatez votre arbre pour l’extérieur

Après les vacances, inversez le processus pour que votre arbre s’adapte au retour à l’extérieur.

Déplacez-le dans la zone de transition de votre maison pendant 48 heures.

Déplacez-le ensuite dans un endroit extérieur abrité pendant quelques jours pour lui faire progressivement découvrir plus de soleil et de vent.

Surveillez le niveau d’humidité du sol et recherchez les signes de stress, comme le brunissement ou la chute des aiguilles.

Plantez l’arbre à l’extérieur. Si ce n’est pas une option dans l’immédiat, ce n’est pas grave. À l’extérieur, l’arbre peut toujours servir de sanctuaire pour la faune tout au long de l’hiver jusqu’à ce que le sol dégèle et que vous puissiez le planter.

Comment planter un arbre de Noël vivant

La joie d’un sapin de Noël vivant est de le replanter. Pour que l’arbre réussisse, Berg recommande d’en choisir un adapté à votre zone de culture. Vérifiez les exigences de croissance, comme les conditions du sol et de la lumière, et assurez-vous qu’il s’adaptera à votre jardin compte tenu de sa hauteur maximale. Décorez votre table basse de Noël avec un sapin.