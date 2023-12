Si vous possédez une voiture ou un autre équipement à essence, une mise au point périodique est logique. Les carburateurs peuvent se dérégler et brûler trop de carburant, caler parce qu’ils ne reçoivent pas assez de carburant ou ne pas démarrer en raison de bougies d’allumage usées.

Cependant, en ce qui concerne les fournaises, un entrepreneur CVC local que j’ai consulté était réticent à utiliser le mot « mise au point », préférant dire qu’il n’effectuait que l’entretien. Un autre entrepreneur local acceptait la terminologie mais ne voulait pas me dire ce que cela impliquait, car il considérait cela comme un secret commercial. Vraiment?

Heureusement, Mark Fisher, directeur général de HomeServe Energy Services, basé à New York, et Mark Woodruff, basé au Texas, ingénieur et chef de produit senior chez Trane Residential, étaient ravis de nous aider. Il s’agit d’informations dont tout propriétaire a besoin, car une chaudière mal entretenue tombe en panne plus souvent que prévu et les réparations coûtent cher.

Qu’est-ce qu’une mise au point de fournaise ?

En général, il s’agit d’une inspection visant à garantir que le système de fournaise fonctionne efficacement et brûle le moins de carburant possible, réduisant ainsi les coûts énergétiques.

Fisher a fourni une liste de contrôle détaillée qui, selon lui, prend environ une heure :

Vérifiez les systèmes et les commandes de sécurité.

Vérifier/ajuster les thermostats.

Vérifiez/nettoyez les brûleurs.

Vérifier/nettoyer le pilote.

Vérifiez/nettoyez la jauge et rincez le coupe-bas niveau d’eau.

Vérifiez les filtres et les courroies.

Vérifiez le tirage du conduit de fumée et de la cheminée.

Vérifiez l’huile dans les moteurs et les pompes.

Vérifiez/nettoyez l’ensemble du ventilateur.

Vérifiez la conduite de condensat, le cas échéant.

Aucune norme industrielle n’existe pour la mise au point des fournaises, de sorte que certains entrepreneurs peuvent y consacrer plus de temps que d’autres. Assurez-vous d’obtenir et de consulter une liste des travaux à effectuer avant de signer quoi que ce soit.

Pouvez-vous bricoler une mise au point de votre fournaise ?

Parfois. Certaines tâches sont suffisamment simples pour que les propriétaires puissent les accomplir eux-mêmes.

Vous pouvez nettoyer l’ensemble souffleur, généralement situé derrière un panneau amovible, en l’époussetant avec un chiffon ou en soufflant de l’air comprimé dessus. Si vous disposez d’une chaudière à haut rendement qui convertit les gaz d’échappement en condensat liquide, vous pouvez vérifier la présence d’eau stagnante dans le bac de récupération et nettoyer le drain de condensat avec un aspirateur sec/humide.

La plupart des autres tâches nécessitent un équipement de test spécial et une compréhension approfondie du fonctionnement des fours. Rien n’empêche un propriétaire entreprenant d’obtenir du matériel de test et d’étudier son manuel du propriétaire. Mais dans la plupart des cas, il est préférable de confier cette tâche à un pro.

Selon Woodruff, les propriétaires devraient faire fréquemment le remplacement du filtre à air de la fournaise. « Les filtres sales restreignent le débit d’air, ce qui oblige votre système CVC à travailler plus fort et réduit son efficacité », dit-il. Le remplacer tous les trois mois est une bonne règle de base.

À quelle fréquence une mise au point de la fournaise est-elle nécessaire ?

La réponse la plus courante est une fois par an, mais tous les propriétaires ne la suivent pas. Une enquête HomeServe de 2023 a révélé que 21 % des personnes interrogées n’avaient jamais fait régler leurs systèmes CVC et 18 % n’avaient jamais changé leurs filtres, selon Fisher.

« Les systèmes de chauffage et de climatisation sont les systèmes domestiques les plus susceptibles de tomber en panne, avec 28 % des propriétaires signalant une réparation au cours des 12 derniers mois », dit-il.

Cela dépend du fonctionnement souhaité de votre fournaise. Une unité qui fonctionne de manière inefficace gaspille du carburant et est plus susceptible de tomber en panne, créant ainsi une urgence coûteuse. « Ce qui peut sembler un problème mineur aujourd’hui pourrait devenir coûteux plus tard si vous ne le résolvez pas », déclare Woodruff.

Il est financièrement judicieux de respecter un calendrier de mise au point annuel pour une autre raison. Il est recommandé par la plupart des fabricants et les garanties stipulent généralement que les réparations ne sont couvertes que si vous le suivez.

Combien coûte une mise au point de fournaise ?

Selon Fisher, le coût moyen est d’environ 150 $. Si la visite de maintenance révèle quelque chose qui nécessite une attention particulière, le coût peut être un peu plus élevé. Mais cela reste une bonne affaire, étant donné que le coût moyen d’une réparation est plutôt de 450 $.

À propos des experts

Mike Fisher est directeur général des services énergétiques chez HomeServe USA. L’entreprise émet des polices d’assurance pour les réparations à domicile dans tout le pays.

Marc Woodruff est ingénieur et chef de produit senior pour Trane Residential.