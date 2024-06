Dois-je remplacer ma toiture ? Voici ce qu'il faut considérer

Un toit au-dessus de votre tête est synonyme d'abri. Même si les toits durent longtemps, ils ne durent pas éternellement. Le remplacement d'un toit est une grosse affaire, coûtant entre 8 500 $ et 25 000 $, avec un coût moyen de 10 000 $ à l'échelle nationale. Ainsi, lorsque vous pouvez éviter un remplacement complet avec une réparation relativement plus simple, c'est généralement l'approche la plus pratique, mais ce n'est pas toujours possible.

« Quelques bardeaux endommagés peuvent être réparés, mais combien de bardeaux endommagés faut-il pour envisager un remplacement ? demande Korey Gregory de ASAP Restoration, basé en Arizona. Sa réponse : « Lorsque la quantité de travail et le coût de réparation des bardeaux endommagés commencent à se rapprocher du coût d'un remplacement complet de la toiture, alors il est probablement préférable d'opter pour cette dernière solution. En outre, si les bardeaux sont dans un tel état de délabrement, il y a de fortes chances que d’autres problèmes doivent également être résolus.

Des dommages importants aux bardeaux sont un signe de la nécessité d’un remplacement, mais ce n’est pas le seul. « Un toit affaissé nécessitera des réparations importantes dans le meilleur des cas et un remplacement du toit dans le pire des cas », conseille Niki O'Brien, directrice des opérations pour Custom Outsides à Denver. « Cela peut être dû à un dégât des eaux, à un poids excessif, à une structure mal conçue ou à l’âge. »

Si vous essayez de décider s’il faut réparer votre toiture endommagée ou la remplacer, vous vous posez probablement des questions. Nos experts apportent ici quelques réponses.

Évaluation des dommages causés aux bardeaux

Studio TMB

Situés sur le toit, les bardeaux subissent des dommages dus à l'exposition à des éléments tels que le vent, la grêle, la moisissure, la chaleur et l'âge. J'ai remplacé ma part de bardeaux endommagés, mais il arrive un moment où les réparations ne suffisent pas. Les propriétaires peuvent décider quand ce moment est atteint, mais parfois, les lois le font à leur place.

« Les critères de remplacement d'une toiture, particulièrement le nombre de bardeaux manquants, dépendent de la juridiction locale et de la couverture d'assurance », conseille O'Brien. « Par exemple, certaines juridictions locales exigent un remplacement total si une certaine quantité de bardeaux (généralement un carré = 100 pieds carrés) est jugée endommagée. »

Selon Mike Powell, inspecteur en bâtiment certifié en Floride, « les lois de Floride exigent que si les dégâts sont limités et peu étendus, les réparations peuvent suffire. Cependant, si les dommages aux bardeaux dépassent un certain seuil, actuellement fixé à 25 %, un remplacement est alors nécessaire.

Alors, qu’est-ce qui constitue un dommage aux bardeaux ? Voici une liste:

Fissuration : Les bardeaux se fissurent lorsqu’ils sont exposés à des variations extrêmes de température et l’eau peut s’infiltrer à travers les fissures.

Les bardeaux se fissurent lorsqu’ils sont exposés à des variations extrêmes de température et l’eau peut s’infiltrer à travers les fissures. Dommages causés par le vent : Les vents violents peuvent soulever les bardeaux et même les souffler du toit. Lorsqu’un vent fort soulève un bardeau, il peut soulever les clous qui le maintiennent lâche, et chaque trou de clou constitue une fuite potentielle. De plus, les vents violents peuvent compromettre le scellant qui maintient les bardeaux, augmentant ainsi le risque de battement et de déchirure lors d'un vent ultérieur.

Les vents violents peuvent soulever les bardeaux et même les souffler du toit. Lorsqu’un vent fort soulève un bardeau, il peut soulever les clous qui le maintiennent lâche, et chaque trou de clou constitue une fuite potentielle. De plus, les vents violents peuvent compromettre le scellant qui maintient les bardeaux, augmentant ainsi le risque de battement et de déchirure lors d'un vent ultérieur. Granules manquants : Les bardeaux d’asphalte ont une couche supérieure de pierre concassée qui aide à réfléchir la lumière du soleil et à les protéger de la détérioration. Aidé par les vents violents, la neige et la grêle, les granules finissent par tomber et le toit devient plus chaud lors des journées chaudes, accélérant ainsi la détérioration des bardeaux.

Les bardeaux d’asphalte ont une couche supérieure de pierre concassée qui aide à réfléchir la lumière du soleil et à les protéger de la détérioration. Aidé par les vents violents, la neige et la grêle, les granules finissent par tomber et le toit devient plus chaud lors des journées chaudes, accélérant ainsi la détérioration des bardeaux. Dommages causés par la grêle : « Au Colorado, les dommages causés par la grêle sont la principale cause de remplacement du toit », explique O'Brien. La grêle fait tomber les granulés, provoque des fissures et fait des trous pouvant provoquer des fuites.

« Au Colorado, les dommages causés par la grêle sont la principale cause de remplacement du toit », explique O'Brien. La grêle fait tomber les granulés, provoque des fissures et fait des trous pouvant provoquer des fuites. Curling: On ne voit généralement que des bardeaux courbés sur les toits plus anciens. Le gondolage peut être causé par une perte de granulés ou par une chaleur excessive causée par une mauvaise ventilation du grenier, mais la cause la plus courante est la croissance de moisissures. Il va sans dire que les bardeaux courbés doivent être remplacés.

On ne voit généralement que des bardeaux courbés sur les toits plus anciens. Le gondolage peut être causé par une perte de granulés ou par une chaleur excessive causée par une mauvaise ventilation du grenier, mais la cause la plus courante est la croissance de moisissures. Il va sans dire que les bardeaux courbés doivent être remplacés. Moule: La moisissure a tendance à s’accumuler sur les toits ombragés et, si rien n’est fait, elle provoque une décoloration et des dommages importants aux bardeaux. La meilleure prévention consiste à nettoyer toute trace de moisissure sur votre toit.

L'impact des barrages de glace

Stevens/Getty Images

Les barrages de glace se forment lorsque le toit est suffisamment chaud pour faire fondre la couche inférieure de neige accumulée pendant la journée, mais pas assez pour l'empêcher de geler à nouveau la nuit. Les causes en sont une ventilation insuffisante des combles et des gouttières obstruées. À mesure que la neige s'accumule, son poids et la fonte des glaces peuvent faire des ravages sur le toit, mais ce n'est pas nécessairement une raison pour le remplacer.

O'Brien affirme catégoriquement que les barrages de glace ne constituent généralement pas une cause de remplacement du toit, mais Gregory souligne que les dommages au fil des années sont cumulatifs. « Déterminer si un barrage de glace est de trop dépend entièrement de la façon dont le toit a survécu à l'événement », dit-il. « Si les couches du toit ne commencent pas à se délaminer, cela pourrait être sans danger pour une autre saison. »

En bout de ligne ? « Si vous ne voyez pas de moisissure se développer sur vos murs à l'intérieur de l'endroit où le barrage s'est produit, votre barrage de glace n'a peut-être rien endommagé », explique Gregory. « Mais vous devriez quand même faire appel à un professionnel pour inspecter le grenier et le toit pour vous en assurer. Avoir un barrage de glace devrait également servir d’avertissement indiquant que vos gouttières doivent être nettoyées.

Problèmes clignotants

Studio TMB

Un toit typique comporte de nombreux types de solins différents, et ils sont là pour protéger la terrasse des dégâts d’eau. Les différents types comprennent :

Larmier couvre le bord le plus bas du toit au niveau de l'avant-toit.

couvre le bord le plus bas du toit au niveau de l'avant-toit. Solin de ventilation entoure la plomberie, les bouches d’aération et de gaz.

entoure la plomberie, les bouches d’aération et de gaz. Solins de lucarne et de cheminée inclure des solins en marche le long des côtés inclinés et des solins solides le long du bord inférieur.

inclure des solins en marche le long des côtés inclinés et des solins solides le long du bord inférieur. Vallée clignotante transporte l’eau le long des tronçons où deux sections de toit en pente se rencontrent.

Les solins peuvent rouiller, se détériorer ou se déplacer avec le temps en raison des vents violents, des barrages de glace et des mouvements des bardeaux. Vous pouvez généralement réparer ou remplacer les solins endommagés sans remplacer le toit, parfois même en appliquant un scellant. Cependant, si le platelage situé en dessous a pourri, vous devez le remplacer, ce qui nécessite de remplacer au moins une partie du toit, voire la totalité.

Le toit s'affaisse

Si vous remarquez que votre toit forme des vallées entre les chevrons, votre toit s'affaisse et ce n'est pas un problème à ignorer. « L'affaissement des lignes de toit signifie que la sous-couche, les fermes ou les solives commencent à se briser », prévient Gregory. « Il s'agit d'un avertissement du toit indiquant qu'un effondrement n'est pas loin, donc une action immédiate est la meilleure approche pour éviter encore plus de destructions et assurer la sécurité de tous. »

Le remède? « Un toit affaissé nécessitera des réparations importantes dans le meilleur des cas et un remplacement du toit dans le pire des cas », explique O'Brien.

FAQ

Studio TMB

Combien coûte le remplacement d’une toiture ?

Selon la taille et la complexité de votre toit et le coût local de la main-d'œuvre, un remplacement complet d'un toit en bardeaux coûte entre 8 000 $ et 25 000 $.

Un bricoleur peut-il entreprendre une réparation de toiture ?

Oui, mais ne prenez pas de risque si votre toit est trop pentu. Les pros considèrent qu'un terrain de plus de 8/12 (huit pouces d'élévation par pied de course horizontale) est dangereux pour la marche, mais je trace la ligne à 6/12 puisque je suis tombé une fois et que je ne veux plus recommencer.

Que faire en cas de fuite active sur votre toiture ?

Les fuites sur le toit peuvent être extrêmement difficiles à localiser, car l’eau a tendance à s’infiltrer le long du platelage et à s’égoutter loin de l’emplacement réel de la fuite. Parfois, la fuite est évidente ; quand c'est le cas, vous pouvez le boucher avec du scellant pour toiture. Lorsque vous ne trouvez pas la fuite et que vous devez appeler un professionnel, couvrez les objets de la maison pour les garder au sec, relâchez la pression dans le plafond là où la fuite provoque un renflement et couvrez la zone générale du toit où vous soupçonnez la fuite. être avec une bâche maintenue par des poids.

