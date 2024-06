Dimensionnement et remplacement du filtre du climatiseur central

Quiz pop : Quelle est la principale cause d'une panne de climatiseur central ? Réponse : Un filtre sale.

Les filtres obstrués et poussiéreux bloquent la circulation de l'air, provoquent une accumulation de saleté sur les serpentins de l'évaporateur et peuvent finalement entraîner une panne du moteur. Remplacer régulièrement vos filtres à air est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour que votre climatiseur central continue de fonctionner efficacement.

Prêt pour votre cours intensif sur les filtres ? Commençons!

Que sont les filtres à air centraux ?

Un filtre de climatiseur central est généralement constitué de fibre de verre filée ou de papier ou de tissu plissé, enfermé dans un cadre rectangulaire en carton. Les filtres en fibre de verre, les moins chers, mesurent environ un pouce d'épaisseur et sont courants dans les systèmes plus anciens. Les modèles de climatiseurs centraux les plus récents utilisent des filtres plissés plus épais.

Les filtres purifient l'air qui circule dans votre maison en réduisant le pollen, les bactéries, la poussière et les squames d'animaux. L'air est forcé à travers le ou les filtres et le matériau filtrant retient les contaminants avant qu'ils ne puissent circuler dans votre maison. Ces filtres protègent également les serpentins et le moteur du climatiseur des mêmes polluants.

Dimensionnement du filtre à air central

Il est important d'acheter un filtre de la bonne taille pour un ajustement parfait. Sinon, les contaminants de l’air contourneront le filtre, le rendant inutile. Les filtres sont disponibles dans de nombreuses tailles, vous pouvez donc consulter le(s) filtre(s) actuel(s), le site du fabricant de votre climatiseur ou votre manuel du propriétaire pour déterminer la taille correcte.

La plupart des filtres affichent leur taille sur le côté comme ceci : L x L x P, c'est-à-dire longueur, largeur, profondeur (ou épaisseur). Si vos filtres ne l'affichent pas, mesurez-le pour déterminer la taille exacte. La plupart des filtres arrondissent leurs tailles au pouce entier le plus proche. Donc, si votre filtre mesure 19-1/2 pouces. x 19-1/2 pouces. x 3/4 po, vous aurez besoin d'un 20 po. x 20 pouces. x 1 po. filtre.

Si vous n'avez pas de filtre, mesurez la fente ou l'évent où sera situé le filtre. Si vous vivez dans un climat très chaud comme l'Arizona, il y a des bouches de retour dans toute la maison, avec un filtre dimensionné pour s'adapter à chaque bouche. Dans d’autres régions du pays, vous n’aurez peut-être qu’un seul filtre principal qui s’insère dans une fente sur le côté, au-dessus ou en dessous de votre unité de traitement d’air. Ils sont généralement situés dans le garage, le sous-sol ou le placard.



C5Media/Getty Images

Coûts du filtre à air central et où l’acheter

Les filtres à air sont disponibles dans les magasins de rénovation domiciliaire ainsi que chez des détaillants comme Walmart, Target et Amazon. Il existe une large gamme de prix, en fonction de la taille et du type de filtres dont vous avez besoin.

Les filtres de base en fibre de verre coûtent entre 4 et 8 dollars par filtre, tandis que les filtres plissés de qualité supérieure (ce qui signifie qu'ils sont mieux classés en termes de performances de filtre, plus d'informations ci-dessous) peuvent coûter entre 12 et 30 dollars par filtre. Certains systèmes nécessitent des filtres de cinq ou six pouces d'épaisseur, ce qui peut coûter jusqu'à environ 70 $ par filtre.

Pendant que vous magasinez, n'oubliez pas : plus la note est élevée, plus le filtre est cher. Voici quelques systèmes de notation courants :

MERV : La valeur minimale de rapport d'efficacité (MERV) a été développée par l'American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE). Il mesure la capacité du filtre à piéger des types spécifiques de particules. Plus la cote MERV est élevée, plus l’efficacité (et le prix) est élevée.

La note MERV la plus élevée n’est pas toujours le meilleur choix. Les filtres à air dotés des indices MERV les plus élevés ont des fibres plus denses et plus étroitement tissées pour capturer les plus petites particules. Cependant, cela signifie que le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) doit travailler plus fort pour faire passer l'air à travers le filtre, et tous les systèmes ne sont pas équipés pour gérer cela.

La meilleure cote MERV pour votre système CVC particulier est celle qui purifie suffisamment l’air de votre maison sans obstruer le flux d’air ni forcer le moteur. Généralement, une cote MERV 8 est un bon point de départ. Vous pouvez aller plus haut si votre système est plus récent.

FPR : Home Depot utilise l'évaluation des performances des filtres (FPR) pour évaluer sa marque de filtres sur une échelle de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, meilleur est le filtre.

HEPA : HEPA signifie « air particulaire à haute efficacité » et est un type de filtre à air mécanique plissé. Les filtres HEPA éliminent efficacement la poussière, le pollen, les moisissures, les bactéries et les fines particules en suspension dans l'air. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas remplacer un filtre standard par un véritable filtre HEPA car les conduits ne sont pas conçus pour cela. Les filtres peuvent être trop grands pour être installés ou provoquer une trop grande résistance au flux d'air.

À quelle fréquence devez-vous changer votre filtre à air central ?

La fréquence à laquelle vous utilisez votre climatiseur et le type de filtre que vous utilisez détermineront la fréquence à laquelle vous devrez les changer. En règle générale, vous devez remplacer les filtres en fibre de verre moins chers tous les 30 jours et les filtres plissés de meilleure qualité tous les 60 à 90 jours. En été, lorsque votre climatiseur fonctionne très fort, vous souhaiterez peut-être le changer plus fréquemment.

Voici quelques signes indiquant que vos filtres doivent être modifiés :

Les bouches d’aération semblent très poussiéreuses ;

La poussière s’accumule près des bouches d’aération sur vos murs ou plafond ;

Perte de puissance de refroidissement dans votre système AC ;

Le système semble être mis à rude épreuve au démarrage ;

Votre climatiseur met plus de temps à refroidir la maison à la température souhaitée.

Voici une autre façon de le dire : si vos filtres semblent sales, il est temps de les changer !

Où trouver le filtre à air central

L'emplacement du filtre sur un climatiseur central peut varier en fonction du modèle et de l'installation, mais il est généralement situé à l'un des endroits suivants :

Dans une fente du conduit de reprise d'air : C’est l’emplacement le plus courant pour les filtres de climatiseur central. Le conduit d'air de retour fait partie du système de conduits et est responsable du retour de l'air refroidi vers le climatiseur central pour refroidissement. La fente du filtre est généralement recouverte par un panneau qui peut être retiré pour remplacer le filtre. Dans le système de traitement d’air ou la fournaise : Dans certains cas, le filtre peut être situé à l’intérieur de l’unité intérieure du climatiseur, qui peut également servir de fournaise dans les systèmes combinés. Il s'agit généralement d'un sous-sol, d'un grenier ou d'un placard utilitaire. Il y a généralement un panneau ou une porte à l'avant de l'appareil qui peut être retiré pour accéder au filtre. Dans une grille filtrante au mur ou au plafond: Certains systèmes ont le filtre situé à l'intérieur d'une grille de reprise d'air dans un mur ou un plafond. Cette grille serait le grand évent où l’air est aspiré dans votre système.

Comment remplacer un filtre à air central

La bonne nouvelle est que changer votre (vos) filtre(s) est facile. Voici comment procéder :