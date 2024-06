Lutte antiparasitaire contre les perce-oreilles – Un guide sur le « bug du pinceur » commun

SemenovIgor/Getty Images

Tirant son nom des mouvements latéraux du corps et d'une vieille histoire de rampement dans les oreilles des gens, le perce-oreille est un ravageur domestique commun et distinctif qui provoque l'angoisse des propriétaires depuis de nombreuses années. Charognards écologiques du monde des insectes, les perce-oreilles nettoient les maisons et les jardins partout, se régalant de plantes et d'insectes morts et en décomposition. Même si la présence d'un perce-oreille donne de l'ordre à son environnement, une quantité égale de chaos peut également s'ensuivre.

Comment identifier les perce-oreilles

Souvent appelé «Pincher Bug», le perce-oreille est un ravageur que vous n'oublierez pas de sitôt et que vous n'aurez pas de difficulté à identifier lorsque vous en voyez un. Avec des pinces intimidantes, de longues antennes et un style de vie prévisible, vous pouvez trouver ces chenilles effrayantes dans et autour de votre maison lorsque l'environnement leur convient. Savoir qui ils sont et ce qu’ils sont fait de la rencontre avec un perce-oreille une circonstance inoffensive.

Que sont les perce-oreilles ?

Les perce-oreilles sont un insecte nocturne qui constitue l'ordre grec des Dermaptères (« ailes de peau »). Avec plus de 20 espèces de perce-oreilles rien qu’aux États-Unis, les perce-oreilles apparaissent sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique. Les perce-oreilles sont communément connus pour l'histoire mythique de « ramper dans l'oreille des gens » – dont il n'a pas été prouvé scientifiquement que c'est exact – mais les pinces situées à l'arrière de leur abdomen peuvent effrayer le propriétaire moyen.

À quoi ressemblent les perce-oreilles ?

Les perce-oreilles sont un insecte d'apparence unique, visible surtout par leurs grands cerques, autrement caractérisés comme des pinces. Ces pinces, bien qu'inoffensives pour les humains, se développent à partir de leur abdomen et sont utilisées pour se défendre. À la fin du cycle de vie d'un perce-oreille, ils mesurent généralement environ ½ à 1 pouce de long et ont un extérieur brunâtre clair à foncé. En plus de leurs pinces, ils ont 6 pattes, deux longues antennes qui dépassent du sommet de leur tête et deux paires d'ailes, qui se cachent souvent sous une épaisse couverture. Même si la plupart des espèces de perce-oreilles ont des ailes, elles n'utilisent souvent pas leur capacité de voler et ont généralement recours à leurs pattes pour se rendre d'un point A à un point B.

Antagain/Getty Images

Types de perce-oreilles

Avec plus de 20 espèces de perce-oreilles trouvées uniquement aux États-Unis, il y en a bien d’autres qui vivent dans ou à proximité des maisons partout dans le monde. Le perce-oreille européen (Forficula auricularia Linnaeus) est le type de perce-oreille présenté ci-dessus et le plus couramment identifié aux États-Unis. D'autres types de perce-oreilles comprennent le perce-oreille à pattes rouges, le perce-oreille rayé, le perce-oreille des Maritimes, le perce-oreille de Sainte-Hélène (géant) et les perce-oreilles Seashore. La majorité des espèces de perce-oreilles présentent des similitudes de type corporel, notamment des pinces, de longues antennes et une silhouette élancée.

Habitat du perce-oreille

Si les perce-oreilles sont présents partout dans le monde, pour les trouver, il suffit de comprendre comment ils vivent et fonctionnent. En tant que charognards cherchant à protéger leurs propres intérêts pendant la majeure partie de leur vie, les perce-oreilles cherchent à trouver un approvisionnement sain en nourriture ainsi qu'un environnement sûr et protecteur contre les éléments dangereux.

Que mangent les perce-oreilles ?

Les perce-oreilles sont généralement omnivores qui se nourrissent de plantes, d’autres insectes, de pollens et de lichens. Les perce-oreilles peuvent faire des ravages dans les jardins en raison de leur source alimentaire préférée de plantes et de fleurs. Ils se nourriront d’aliments mous et de fruits comme les abricots, les légumes, les plantes et même certaines fleurs. Alors que les perce-oreilles utilisent leurs pinces pour chasser les arthropodes, ils sont eux-mêmes des insectes charognards. Le ravageur nocturne se régale d’acariens, de feuilles mortes, d’œufs d’insectes et d’autres insectes morts.

Environnement des perce-oreilles

Les perce-oreilles sont un insecte nocturne d'extérieur qui préfère vivre dans un endroit frais et humide. À l'extérieur, vous pouvez trouver des perce-oreilles dans des endroits comme un vieux tas de bois, sous les rochers, dans le jardin ou dans des tas de feuilles. Les femelles se reproduiront toujours à l’extérieur, préférant pondre leurs œufs dans le sol ou dans une petite crevasse. Bien que vivre à l’extérieur soit l’endroit où l’on trouve le plus souvent les perce-oreilles, ils peuvent pénétrer à l’intérieur sauf par des moyens de transport tels que des sacs ou des poubelles.

james63/Getty Images

Parfois, les perce-oreilles se promènent dans une maison à travers des fissures ou des crevasses ouvertes afin d'échapper à des conditions inhospitalières telles que le temps chaud et l'air sec. Ils recherchent des endroits comme un sous-sol frais qui offrent l’environnement humide qu’ils désirent. Comme mentionné, les perce-oreilles sont un insecte nocturne, ce qui signifie qu'ils se couchent généralement bas et dorment pendant la journée tout en sortant la nuit pour se nourrir et chasser. La plupart des perce-oreilles sont attirés par la lumière, il est donc possible que vous en trouviez beaucoup la nuit autour d'une lumière vive de porche.

Où vivent les perce-oreilles ?

Les perce-oreilles vivent partout dans le monde, à la seule exception de l'Antarctique. Le perce-oreille commun est présent partout aux États-Unis, mais il est généralement plus fréquent dans les États du sud et du sud-ouest. Les perce-oreilles ne se portent pas bien dans les environnements froids, seules quelques espèces résidant dans l’atmosphère nordique. En fonction du pays dans lequel vous vivez et de l'endroit où vous vivez dans ce pays, vous pouvez éventuellement rencontrer plusieurs types différents de perce-oreilles.

Comment enlever les perce-oreilles

L’apparence terrifiante des perce-oreilles combinée à leur comportement potentiellement nuisible dans les jardins peut conduire tout propriétaire à rechercher des réponses pour se débarrasser de ces parasites indésirables. En quelques étapes seulement, vous saurez ce qu’il faudra faire pour vous débarrasser des perce-oreilles et les empêcher de réapparaître.

Signes de perce-oreilles

Les perce-oreilles préfèrent un environnement frais et humide pour vivre et se régaler. À l’extérieur, vous pouvez les trouver dans des endroits organiques tels que du paillis, des feuilles mortes, des pierres ou des bûches. Ils aiment souvent se nourrir de plantes, ce qui fait des jardins avec une abondance de nourriture un bon foyer pour camper. Dans la maison, des endroits tels qu'un sous-sol frais, une pièce avec une fuite ou tout autre endroit offrant cet environnement hospitalier. . Les perce-oreilles pénètrent par les fissures des fondations, des fenêtres ou d’autres crevasses ouvertes.

Infestations de perce-oreilles

Les perce-oreilles ne sont pas un insecte que l’on trouve généralement en grand nombre. Contrairement aux insectes comme les fourmis ou les abeilles, les perce-oreilles sont des créatures plus individuelles. Ils n'ont ni reine ni colonie à laquelle ils appartiennent, ce qui rend les infestations de perce-oreilles assez rares. Le milieu de vie sera souvent un dénominateur commun pour trouver un plus grand nombre de perce-oreilles au même endroit. Ils vivent à l’extérieur et veulent rester à l’écart du soleil sec et chaud. Il est possible d'en trouver quelques-uns ensemble dans des endroits tels que des tas de feuilles ou de bois où il y a abondance de nourriture et de protection.

Henrik_L/Getty Images

À l’intérieur, vous trouverez peut-être quelques animaux errants quittant leurs maisons extérieures pour un environnement humide et frais, comme un sous-sol avec une fuite ou un tas de serviettes mouillées. Les trouver à l’intérieur peut être inquiétant pour un propriétaire, mais un soulagement peut être trouvé en sachant qu’il s’agit très probablement d’un insecte extérieur cherchant temporairement asile dans votre maison.

Lutte antiparasitaire contre les perce-oreilles

Les perce-oreilles peuvent être désagréables à trouver à la maison et constituer un problème pour la vie végétale dans le jardin. Si vous en rencontrez quelques-unes, il existe de nombreuses méthodes qui peuvent vous aider à vous débarrasser des perce-oreilles. Fabriquer un piège composé d'huile et de sauce soja peut être utilisé pour attirer les insectes et les noyer. Les sprays insecticides à base d’alcool sont un moyen de tuer rapidement les perce-oreilles visibles et sur place. Les oiseaux et les grenouilles sont des prédateurs naturels des perce-oreilles, donc créer un habitat pour eux peut être un remède lent mais naturel pour éliminer les perce-oreilles. Pour les perce-oreilles de la maison, passer l’aspirateur est une solution simple pour tuer ceux qui rampent sur le sol.

Les perce-oreilles veulent un endroit sûr où se cacher tout au long de la journée pendant qu'ils sortent et se nourrissent la nuit. Ils sont souvent plus répandus pendant la saison des pluies et se trouvent dans des endroits humides offrant ce type d'espace de vie idéal. Pour éviter les perce-oreilles dans la cour et le jardin, essayez de supprimer leurs emplacements de repos idéaux. Débarrassez-vous des tas de feuilles, du vieux bois, de l’accumulation de paillis et de tout autre excès de végétation. Gardez les gouttières et les descentes pluviales propres et éloignées de la maison pour éviter que des endroits humides ne s'accumulent dans et contre la maison.

Pour empêcher les perce-oreilles d'entrer dans la maison, vérifiez les fondations pour déceler des fissures ou des trous, les fenêtres qui ne se ferment pas complètement ou qui ont des trous dans les moustiquaires, ainsi que toute autre entrée imprévue de la maison. La clé pour empêcher les perce-oreilles de vivre dans ou autour de la maison est de créer un environnement inhospitalier pour eux. La propreté, les espaces ouverts et l’air sec sont exactement le contraire de ce que recherche un perce-oreille.

Sécurité des perce-oreilles

Bien que les perce-oreilles puissent ressembler à des insectes dangereux à l’intérieur de votre maison en raison des pinces qui dépassent de leur dos, ils sont en réalité tout à fait inoffensifs pour les humains. Si un perce-oreille rampe sur vous, il est possible qu’il utilise ses pinces pour pincer la peau en guise de légitime défense. Le pincement d'un perce-oreille peut potentiellement provoquer un léger inconfort et, dans de rares cas, pénétrer dans la peau. Si cela devait se produire, un simple traitement avec de l’eau et du savon ainsi qu’une crème antibiotique pour prévenir l’infection suffirait.

Les perce-oreilles n'ont pas de dard d'aucune sorte et ne contiennent donc pas de venin. Ils ne sont pas toxiques. Et contrairement à une vieille légende, il n'y a pas de risque supplémentaire que des perce-oreilles s'introduisent dans l'oreille. Bien qu’il soit tout à fait inoffensif, un perce-oreille n’est peut-être pas un ravageur que vous souhaitez garder dans la maison. Pour un traitement plus avancé contre les perce-oreilles, contactez votre exterminateur antiparasitaire local pour évaluer et fournir des solutions adaptées à votre situation unique.

Informations supplémentaires sur les perce-oreilles

Pour plus d’informations sur les perce-oreilles et ce que cela signifie lorsque vous trouvez ce ravageur dans votre maison, consultez ces articles sur la lutte antiparasitaire.

Guide des perce-oreilles

Types de perce-oreilles

Cycle de vie des perce-oreilles

Infestations de perce-oreilles

Comment se débarrasser des perce-oreilles

Comment prévenir les perce-oreilles

Sécurité des perce-oreilles

Faits sur les perce-oreilles

Sources: