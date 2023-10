Décider quoi faire lorsque vous héritez d’une maison

De tous les types d’actifs, l’immobilier est généralement le plus émotionnel. Il est après tout difficile de créer des souvenirs dans un fonds commun de placement (ce qui est une caractéristique des placements diversifiés et non un bug). Ainsi, lorsque vous héritez d’une maison d’un parent, il est important de reconnaître que l’attachement émotionnel influencera probablement votre prise de décision. Avant de décider quoi faire d’une maison héritée, réfléchissez à tous les angles et aux résultats potentiels, en particulier si vous avez hérité de la maison avec d’autres membres de la famille.

Options pour une maison héritée

Que vous ayez hérité d’une maison par testament ou en tant que bénéficiaire d’une fiducie, vous aurez probablement des décisions à prendre concernant le sort de la propriété. Dans la plupart des situations, les bénéficiaires d’une maison héritée choisiront parmi les options suivantes :

Vends le

Conserver la maison pour un usage personnel ou comme bien locatif

Qu’il s’agisse d’un héritage d’actions ou d’une maison, une façon d’essayer de séparer l’élément émotionnel d’une décision financière majeure est de travailler à rebours. Si vous aviez l’argent en main, l’utiliseriez-vous pour acheter « ? » Par exemple, imaginez que vous ayez hérité d’argent liquide. L’argent est déposé sur votre compte bancaire, gratuitement et clairement.

Si la réponse est non, alors… voilà votre réponse ? Mais si c’est peut-être ou oui, continuez à lire. Il existe d’autres angles de vue lorsque l’on réfléchit à ce qu’il faut faire après avoir hérité d’une maison. Mais d’abord, il est important de discuter des implications fiscales.

Payez-vous des impôts sur une maison héritée ?

Naturellement, la réponse est. Mais généralement, après avoir hérité de la maison familiale d’un parent, le ou les enfants adultes bénéficiaires recevront une majoration fiscale. Cette base de coût majoré correspond généralement à la valeur marchande de la propriété à la date du décès, bien que la succession puisse choisir une autre date d’évaluation (six mois après le décès). Cette explication simplifiée résume la façon dont la plupart des maisons héritées sont imposées lorsqu’elles sont héritées par testament ou détenues dans une fiducie révocable au décès (puis distribuées aux héritiers).

Les avantages fiscaux d’une majoration des coûts sont importants si la valeur du bien a beaucoup augmenté. De plus, une majoration est toujours considérée comme à long terme aux fins de l’impôt sur les plus-values, quelle que soit la période de détention réelle.

Cependant, toutes les maisons héritées ne sont pas éligibles à une majoration. Et situationnellement, même si une maison bénéficie de ce traitement fiscal privilégié, il existe d’autres résultats qui pourraient changer le cours de votre situation. Par exemple, il arrive parfois qu’une maison soit héritée d’une fiducie qui était irrévocable du vivant du défunt. Ou peut-être que la maison (ou les bénéfices) doivent rester en fiducie. Ou peut-être existe-t-il un autre arrangement qui peut modifier les implications fiscales et les options pour le bénéficiaire.

Une autre mise en garde à garder à l’esprit est que le traitement fiscal d’une personne qui hérite d’une maison est différent de tout éventuel impôt fédéral ou étatique sur les successions et les successions qui pourrait être dû. Bien qu’il s’agisse d’émissions distinctes, la succession aura toujours besoin de liquidités, ce qui peut avoir un impact sur les actifs disponibles pour les bénéficiaires et sur la nature de cette distribution.

Supposons, par exemple, qu’un individu décède « sans logement », avec pratiquement aucun actif liquide et une maison de plusieurs millions de dollars. Dans un État comme le Massachusetts où l’exonération de l’impôt sur les successions est faible (récemment augmentée à 2 millions de dollars en 2023), l’exécuteur testamentaire devra peut-être vendre la maison pour payer l’impôt si le ou les héritiers ne disposent pas de liquidités provenant d’autres sources. Cette discussion sort du cadre de cet article, mais il convient d’envisager d’en discuter avec l’avocat qui règle la succession.

Décider quoi faire lorsque vous héritez d’une maison

Lorsque vous héritez d’une maison, dans de nombreuses situations, il est plus logique financièrement et « familialement » de la vendre. Voici quelques-unes des raisons d’envisager de vendre la maison.

Cela peut paraître évident, mais ce n’est pas toujours le cas lorsque vous êtes celui qui entretient les liens émotionnels de la propriété. Parfois, les héritiers font de grands efforts (et courent des risques financiers) pour conserver la maison dont ils héritent dans la famille. Additionnez les impôts fonciers, l’entretien, le coût du rachat d’autres membres de la famille, la prise en charge de toute dette sur la propriété, etc. Si vous deviez épuiser votre épargne ou réduire d’autres activités financières importantes comme l’épargne pour la retraite, vous pouvez probablement le faire. Je n’ai pas les moyens. L’immobilier est un actif illiquide, vous aurez donc besoin de ressources extérieures.

Si vous bénéficiez d’une majoration de prix, vous pourrez peut-être vendre la maison assez rapidement sans implications fiscales.

Les bonnes intentions ne garantissent pas de bons résultats. Copropriétaire d’une maison de vacances avec des frères et sœurs peut être un désastre : différents moyens financiers, proximité, modes de vie… peuvent créer des conflits. Peut-être qu’il y a une réparation et qu’un frère ou une sœur n’a pas l’argent (ou ne souhaite pas s’en séparer). Les maisons ne prennent pas soin d’elles-mêmes, le temps est donc également un facteur, surtout si tout le monde ne partage pas ou ne peut pas partager équitablement la charge. Cela se produit souvent lorsqu’un frère ou une sœur vit beaucoup plus près que les autres, est considéré comme possédant les « compétences » (financières, construction, etc.) ou est présumé avoir du temps libre pour gérer un bien locatif. Enfin, réfléchissez à la manière dont la maison partagée sera utilisée et attribuée. Qui bénéficie des week-ends en saison ou des jours fériés ? Est-ce que tout le monde partage équitablement les coûts, l’utilisation et/ou les revenus locatifs ? Même de petites choses peuvent créer des tensions. Sans accord écrit détaillant les arrangements, il serait peut-être préférable de vendre la maison pour maintenir la paix.

La maison de vos parents ou la maison de vacances familiale est-elle prête à emménager ? Tenez compte de l’aménagement, du mobilier, des tapis, des appareils électroménagers et du coût de l’annulation de toute rénovation ou installation pour des raisons de sécurité ou de mobilité. Le coût de possession d’une résidence secondaire est important et peut contenir des coûts cachés. Si vous envisagez d’être copropriétaire de la maison avec un frère ou une sœur ou de la conserver en location, combien de temps et de dépenses seront nécessaires pour préparer la propriété à cet usage ? Avez-vous les fonds pour le faire ? Est-ce que ça vaut le coup? À un moment donné, vous pourriez être dans une meilleure situation financière en récupérant le produit de la vente et en achetant la propriété que vous souhaitez posséder.

En supposant qu’aucun des points présentés ci-dessus ne s’applique ou ne vous concerne, conserver une maison héritée pourrait être une bonne option.

Certaines maisons sont vraiment uniques en raison de leur emplacement, des changements ultérieurs apportés aux lois de zonage, de leur histoire, des générations dans la famille, etc. S’il n’y a pas de problèmes financiers ou logistiques majeurs à résoudre, conserver la maison pourrait avoir beaucoup de sens.

L’un de vos principaux objectifs financiers est peut-être d’acheter une maison de vacances au même endroit. Si la maison dont vous héritez répond à vos besoins, elle pourrait constituer un moyen rentable d’atteindre vos objectifs actuels.

Le marché immobilier local déterminera la viabilité de ce plan. Peut-être que la propriété est située dans une destination de vacances attrayante toute l’année. Avant de garder la maison et de la louer, discutez avec un agent immobilier pour discuter du marché locatif. Si vous n’avez pas le temps de gérer la location vous-même, effectuez les calculs pour vous assurer que les revenus locatifs peuvent subvenir aux besoins d’un gestionnaire immobilier. Une opportunité potentielle ici est de conserver la maison pour un usage partagé entre un bien locatif et un usage personnel afin de compenser les coûts. Conserver la maison en location peut également être intéressant à envisager dans les situations où il est nécessaire de diversifier en dehors de votre portefeuille d’investissement.

Avant de conserver une maison dont vous héritez, discutez des chiffres avec votre conseiller financier.

Bien sûr, ils vous ont laissé la maison. Cela ne veut pas dire qu’ils veulent que tu le gardes

Pour décider de la meilleure approche, tenez avant tout compte de votre situation financière, de vos objectifs et de vos besoins. Les parents disent souvent : .

Les plans successoraux concernent les distributions, pas les sentiments. Malheureusement, ce manque de clarté est l’une des principales raisons pour lesquelles les héritiers s’accrochent à un actif qu’ils auraient autrement vendu. Même si nous encourageons les propriétaires à laisser une note avec leur plan successoral pour clarifier leurs souhaits concernant la propriété, peu de gens reçoivent des conseils depuis la tombe dans la pratique. Ainsi, lorsque vous réfléchissez à quoi faire avec une maison héritée, assurez-vous que la décision correspond à votre situation financière et à votre style de vie. Et rappelez-vous, ce n’est pas parce qu’ils vous l’ont laissé qu’ils voulaient que vous le gardiez aussi.