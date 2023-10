Investir dans l’immobilier en 2023 : toujours une bonne idée ?

Face à la volatilité des marchés financiers et aux taux d’intérêt historiquement bas des livrets bancaires, de nombreuses personnes se posent la question de l’investissement immobilier. Est-ce encore rentable aujourd’hui ? Dans cet article et avec l’aide du cabinet DeSancy, nous analyserons différents facteurs qui pourraient influer sur la rentabilité d’un investissement immobilier en 2023.

Marché immobilier actuel : quelles tendances ?

Avant de chercher à déterminer si l’investissement immobilier est rentable ou non, il convient de faire un point sur les tendances du marché. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte :

Les prix de l’immobilier : selon les régions et les types de biens, les prix peuvent varier considérablement. Ainsi, il sera plus difficile de réaliser un investissement rentable dans une région où les prix au mètre carré sont élevés. La demande locative : en fonction des zones géographiques, certaines peuvent être plus attractives que d’autres, avec des taux de vacance locative plus faibles et, par conséquent, une meilleure rentabilité potentielle. L’évolution des taux d’intérêt : la baisse des taux d’intérêt a favorisé l’investissement immobilier ces dernières années, notamment grâce à la possibilité d’emprunter à des taux très avantageux. Les dispositifs fiscaux : certains dispositifs, tels que la loi Pinel ou Censi-Bouvard, encouragent l’investissement locatif en proposant des avantages fiscaux sous certaines conditions.

Rendement locatif : comment optimiser son investissement ?

Pour évaluer la rentabilité d’un investissement immobilier, il est nécessaire de calculer le rendement locatif. Celui-ci représente le rapport entre les revenus locatifs annuels et le prix d’achat du bien. Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour optimiser ce rendement :

Le choix du type de bien : selon l’emplacement et la demande, certains biens peuvent offrir un meilleur rendement que d’autres. Ainsi, les logements étudiants ou les appartements meublés sont souvent plus rentables que les maisons individuelles.

: selon l’emplacement et la demande, certains biens peuvent offrir un meilleur rendement que d’autres. Ainsi, les logements étudiants ou les appartements meublés sont souvent plus rentables que les maisons individuelles. L’optimisation des charges : gérer efficacement les charges liées au bien (entretien, travaux, taxes) permet d’alléger ces dépenses et d’améliorer le rendement de son investissement.

: gérer efficacement les charges liées au bien (entretien, travaux, taxes) permet d’alléger ces dépenses et d’améliorer le rendement de son investissement. La gestion locative : choisir un locataire sérieux et solvable aidera à garantir des revenus réguliers et à éviter les impayés et les vacances locatives.

: choisir un locataire sérieux et solvable aidera à garantir des revenus réguliers et à éviter les impayés et les vacances locatives. Le recours au crédit : emprunter pour financer une partie de son investissement peut être intéressant, notamment lorsque les taux d’intérêt sont bas et que les remboursements mensuels sont inférieurs aux revenus locatifs.

Crédit immobilier : les clés pour bien emprunter

Pour optimiser la rentabilité de son investissement, il est essentiel de choisir le bon crédit immobilier. Voici quelques conseils à suivre :

Comparer les offres : en faisant jouer la concurrence entre les établissements bancaires, vous pourrez obtenir un taux d’intérêt plus avantageux et limiter les frais annexes (frais de dossier, garantie). Négocier les conditions du prêt : dans certains cas, il peut être intéressant de demander un remboursement anticipé sans pénalité ou un allongement de la durée de l’emprunt, ce qui permettra d’adapter votre crédit à votre situation personnelle et financière. Penser à l’assurance emprunteur : souscrire une assurance emprunteur est obligatoire pour obtenir un crédit immobilier, mais celle proposée par votre banque n’est pas toujours la plus avantageuse. Pensez à comparer les offres pour trouver la meilleure couverture possible au meilleur prix.

Investir dans l’immobilier neuf ou ancien : quelles différences ?

En fonction de vos objectifs et de votre budget, il peut être pertinent de choisir entre l’investissement immobilier neuf ou ancien. Chacun présente des avantages et des inconvénients spécifiques :

Investir dans l’immobilier neuf

Avantages fiscaux : les dispositifs tels que la loi Pinel incitent à investir dans le neuf en offrant des réductions d’impôt sur une durée déterminée.

: les dispositifs tels que la loi Pinel incitent à investir dans le neuf en offrant des réductions d’impôt sur une durée déterminée. Faibles charges : les logements neufs sont généralement mieux isolés et équipés, ce qui limite les dépenses en énergie et entretien.

: les logements neufs sont généralement mieux isolés et équipés, ce qui limite les dépenses en énergie et entretien. Taux de vacance locative plus faible : les locataires sont souvent plus attirés par un logement neuf, facilitant ainsi la location rapide du bien.

Investir dans l’immobilier ancien

Prix d’achat plus bas : les biens anciens sont souvent moins chers au mètre carré, permettant ainsi de réaliser des économies lors de l’achat.

: les biens anciens sont souvent moins chers au mètre carré, permettant ainsi de réaliser des économies lors de l’achat. Potentiel de valorisation : rénover et améliorer un bien ancien peut augmenter sa valeur et, par conséquent, sa rentabilité locative.

: rénover et améliorer un bien ancien peut augmenter sa valeur et, par conséquent, sa rentabilité locative. Diversité des biens : investir dans l’ancien offre un large choix de typologies de biens (appartements, maisons, bureaux) et d’emplacements géographiques.

En définitive, il n’est pas simple de répondre catégoriquement à la question de la rentabilité de l’investissement immobilier. Plusieurs facteurs viennent influencer cette rentabilité, tels que l’évolution des prix de l’immobilier, la demande locative, les taux d’intérêt et les dispositifs fiscaux en vigueur. Afin d’optimiser votre investissement, il est essentiel de bien choisir le type de bien, d’adopter une gestion locative rigoureuse et de profiter des conditions de crédit avantageuses. Choisir entre l’investissement neuf ou ancien dépendra également de vos objectifs patrimoniaux et de votre budget.