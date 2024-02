Comment réparer un capteur d’humidité de sèche-linge

Introduction

Lorsque vous utilisez la fonction Auto/Sensor Dry, un capteur d’humidité détermine quand les vêtements sont secs et éteint l’appareil. Parfois, le capteur s’encrasse et cesse de fonctionner, ce qui fait perdre du temps et de l’énergie. Heureusement, il s’agit d’une réparation de sèche-linge que vous pouvez réparer vous-même. Il vous faudra moins de cinq minutes pour remettre votre capteur d’humidité en marche.