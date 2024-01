Quelle est la pression idéale des pneus par temps froid ?

Les voitures nécessitent généralement une pression des pneus de 30 à 35 psi (livres de force par pouce carré). Le psi recommandé pour votre voiture est la pression idéale des pneus toute l’année ; il n’y a pas de numéros différents pour l’été ou l’hiver. La température fait affecter cependant, la pression des pneus. Ainsi, lorsque la température baisse, vous gonflerez peut-être vos pneus plus souvent pour maintenir une pression idéale par temps froid.

Comment le temps froid affecte-t-il la pression des pneus ?

Lorsque les températures extérieures baissent considérablement, la pression de vos pneus baisse également. Lorsqu’il fait chaud dehors, les molécules d’air plus chaudes dans le pneu se déplacent plus rapidement et se heurtent davantage, augmentant ainsi la pression des pneus à un niveau potentiellement surgonflé. Lorsque la température baisse, les molécules d’air ralentissent et se collent les unes aux autres, ce qui entraîne une baisse de la pression de l’air et un pneu potentiellement sous-gonflé.

De nombreux fabricants de pneus, tels que Firestone et Goodyear, estiment que les pneus perdent un psi tous les 10 degrés de baisse de température extérieure. Si votre voiture est équipée d’un système de surveillance de la pression des pneus, le témoin d’avertissement se déclenchera en cas de baisse d’au moins 25 % de la pression des pneus. Ceci est particulièrement utile pour suivre la pression des pneus par temps froid.

Vérifier la pression des pneus par temps froid

Vérifiez vos pneus lorsque votre voiture est garée depuis au moins trois heures. (La conduite augmente la température de l’air et donc la pression de l’air dans les pneus.) La pression idéale des pneus de votre voiture est généralement indiquée à l’intérieur de la porte côté conducteur. Assurez-vous de vérifier la pression recommandée pour les pneus avant et arrière au cas où ils seraient différents.

Insérez rapidement et fermement un manomètre dans la valve d’air du pneu pour une lecture précise. Remplacez ensuite immédiatement le capuchon de la valve d’air pour éviter de laisser s’échapper de l’air. Si vos pneus sont inférieurs aux recommandations pour votre voiture, utilisez un compresseur d’air pour les gonfler jusqu’à ce que vous obteniez la bonne lecture.

Il est préférable de vérifier vos pneus une fois par mois, mais vous devrez peut-être vérifier la pression de vos pneus plus souvent par temps froid. Autres signes indiquant que vos pneus pourraient être sous-gonflés : Ils semblent plus plats que d’habitude ; le volant tremble ; ou il met plus de temps à s’arrêter lors du freinage.

Ne soyez pas tenté de conduire avec des pneus sous-gonflés

Il existe une école de pensée dans les régions les plus enneigées selon laquelle les pneus sous-gonflés sont meilleurs pour conduire sur la neige, car les pneus entreront plus en contact avec la surface. Bien que cela soit techniquement vrai, il n’est jamais prudent de conduire intentionnellement avec une faible pression des pneus, même par temps froid. Conduire avec des pneus sous-gonflés vous rend trois fois plus susceptible d’être impliqué dans une collision liée à des problèmes de pneus, selon une étude réalisée en 2012 par la National Highway Traffic Safety Administration. Les pneus correctement gonflés se comportent mieux, économisent de l’essence et durent plus longtemps.