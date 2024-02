Organisez votre garage en une matinée

Maximisez l’espace de rangement de votre garage rapidement et facilement avec des étagères, des paniers et des crochets simples et peu coûteux. Et il ne vous faudra qu’une matinée pour atteindre le bonheur du garage.

Aperçu

Il existe de nombreuses façons de créer plus d’espace de rangement dans votre garage, mais vous ne trouverez pas d’autre système aussi simple, peu coûteux ou polyvalent que les murs de garage en contreplaqué. Cela commence par une couche de contreplaqué fixée sur des cloisons sèches ou des poteaux nus. Ensuite, il vous suffit de visser une variété de crochets, cintres, étagères et paniers en fonction de vos montants. Et comme vous pouvez placer la quincaillerie où vous le souhaitez (pas seulement au niveau des montants), vous pouvez disposer les éléments à proximité les uns des autres pour tirer le meilleur parti de votre espace mural. À mesure que vos besoins évoluent, vous apprécierez également la polyvalence de ce mur de rangement ; il suffit de dévisser les étagères ou les crochets pour réorganiser l’ensemble du système.

Nous avons utilisé trois types de matériel de rangement : des étagères en fil métallique, des paniers en fil métallique et une variété de crochets, cintres et supports. La sélection et l’organisation de ces éléments en fonction de vos besoins peuvent être la partie la plus longue de ce projet. Pour simplifier cette tâche, délimitez les dimensions de votre mur de contreplaqué sur le sol du garage avec du ruban-cache. Rassemblez ensuite tous les éléments que vous souhaitez stocker et disposez-les sur votre plan. Organisez et réorganisez les objets pour tirer le meilleur parti de votre espace mural. Faites ensuite une liste du matériel dont vous avez besoin avant de vous rendre à la quincaillerie ou au centre de rénovation.

Argent, matériaux et planification

La facture totale des matériaux pour le 6 x 16 pieds. La section de mur montrée ici coûtait environ 200 $. Tout ce dont vous avez besoin pour construire des murs de garage en contreplaqué est disponible dans les centres de rénovation. Nous avons utilisé du contreplaqué de qualité « BC » de 3/4 po d’épaisseur, dont un côté est poncé lisse. Vous pourriez économiser quelques dollars en utilisant 3/4 pouces. Panneau de particules OSB » ou MDF. Mais n’utilisez pas de panneaux de particules ; il ne tient pas assez bien les vis pour ce travail. Outre les outils manuels standard, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce projet est une perceuse pour enfoncer des vis et une scie circulaire pour couper du contreplaqué. Vous aurez peut-être également besoin d’une aide pour manipuler du contreplaqué : les feuilles entières sont lourdes et encombrantes.

Ce projet ne nécessite pas beaucoup de planification ; décidez simplement quelle partie du mur vous souhaitez recouvrir de contreplaqué. Vous pouvez couvrir un mur entier du sol au plafond ou couvrir n’importe quelle section d’un mur. Nous avons laissé les 3 pieds inférieurs du mur et les 18 pouces supérieurs découverts, car ces zones hautes et basses sont mieux utilisées pour d’autres types de stockage. Pour tirer le meilleur parti de notre contreplaqué, nous avons combiné une rangée de feuilles pleine largeur avec une rangée de feuilles coupées en deux. Si la hauteur de votre plafond est de 9 pieds ou moins, une seule couche de contreplaqué de 4 pieds de large peut répondre à vos besoins.

