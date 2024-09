Comment installer une boîte aux lettres

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir installer une boîte aux lettres sur votre maison. La plus évidente est qu’elle permet de récupérer votre courrier plus facilement que de marcher jusqu’au trottoir, surtout en hiver ! (Cependant, si vous avez une boîte aux lettres en bordure de rue et que vous souhaitez la remplacer par une boîte aux lettres murale, vous devez d’abord obtenir l’autorisation de votre facteur.) Si vous avez déjà une boîte aux lettres murale, vous pouvez envisager de la moderniser pour améliorer son attrait extérieur ou pour accueillir plus de courrier et de colis.

Les matériaux extérieurs courants des maisons comprennent la brique, le stuc, le bois et le vinyle. Chaque matériau de construction utilise des méthodes différentes avec des exigences d’installation uniques, qui détermineront les matériaux nécessaires et les étapes du projet.

Pour une maison en brique, vous devrez utiliser un foret à maçonnerie et des vis à maçonnerie pour fixer la boîte aux lettres.

L’installation d’une boîte aux lettres sur du stuc est similaire à la méthode de la brique et nécessite de pré-percer un trou avec un foret à maçonnerie. Vous devez également ajouter du silicone dans le trou pré-percé, insérer une cheville, puis fixer une vis à béton.

Lors du montage d’une boîte aux lettres sur un revêtement en bois, pré-percez et fixez un bloc de montage en surface en cèdre avec des vis extérieures. Fixez ensuite la boîte aux lettres au bloc de montage avec des vis. Vous devez toujours utiliser des vis extérieures pour éviter la corrosion et la rouille, qui peuvent éventuellement provoquer la rupture de la vis.

L’installation sur un revêtement de vinyle nécessite l’utilisation de crochets spécialement conçus pour le vinyle sans causer de dommages, car il n’est pas recommandé de percer le vinyle.

Quoi qu’il en soit, le coût de ce projet variera en fonction du type de boîte aux lettres achetée. J’ai opté pour une boîte aux lettres de milieu de gamme adaptée aux conditions climatiques difficiles du Midwest. J’avais des options d’emplacement limitées pour placer la boîte aux lettres, mais j’ai essayé de garder l’aspect symétrique en alignant la boîte aux lettres sous les numéros de maison.