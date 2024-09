Types d’isolation des combles : avantages et inconvénients

Shutterstock/ Ungvar

Ce que vous devez savoir sur les types d’isolation des combles

Vous recherchez la meilleure isolation pour vos combles ? La réponse dépend de votre définition de « meilleure ». La méthode la plus efficace pour isoler un grenier ne correspond pas toujours à la méthode la plus rentable.

Commençons par les types d’isolants les plus courants disponibles pour les combles : les matelas de fibre de verre, la cellulose, la fibre de verre en vrac et la mousse pulvérisée. Il existe d’autres options, mais ces quatre matériaux constituent la grande majorité des installations. Le terme « valeur R », lorsqu’il est utilisé ci-dessous, fait référence à la capacité du matériau à résister au transfert de chaleur et la mesure se fait en unités « par pouce ». Plus le nombre est élevé, mieux c’est.

Vous souhaitez augmenter la valeur R de votre grenier ? Vous pouvez économiser de l’énergie grâce à une isolation soufflée.

Avantages et inconvénients de l’isolation des combles en fibre de verre

Les nattes en fibre de verre sont le moyen le plus simple d’ajouter de l’isolation au grenier ou à n’importe quelle zone de votre maison. Cependant, les nattes offrent généralement les pires performances d’isolation pour n’importe quel travail. Mais prendre un paquet au magasin et le dérouler ne demande que peu d’efforts, c’est pourquoi les gens les utilisent fréquemment.

L’image ci-dessous montre une installation atroce trouvée dans une maison vieille de deux ans. La résidence se trouvait dans un quartier chic et oui, elle a passé l’inspection de la ville.

Je ne parlerai même pas de la valeur R, car les matelas en fibre de verre n’ont pas leur place dans un grenier.

Avantages et inconvénients de l’isolation des combles en cellulose

La cellulose, un papier recyclé broyé auquel on a ajouté de l’acide borique pour lutter contre les insectes et résister au feu, offre une meilleure option d’isolation des combles que les matelas. Si vous choisissez d’installer vous-même la cellulose, vous pouvez acheter l’isolant en sacs dans votre magasin de bricolage local. Si vous en achetez suffisamment, ils vous laisseront probablement utiliser gratuitement un souffleur d’isolation. N’essayez pas d’acheter un seul sac et de l’étaler à la main pour une isolation ponctuelle : il est beaucoup trop compact.

La méthode d’isolation à base de cellulose génère beaucoup de poussière, mais elle fait le travail. Si vous engagez un professionnel, il utilisera de la cellulose pulvérisée par voie humide, qui ajoute une petite quantité d’eau pour aider à contrôler la poussière et augmenter légèrement la valeur d’isolation par pouce.

La cellulose offre une valeur R d’environ 3,5 par pouce. Bien qu’elle ne crée pas réellement de pare-air, le matériau dense arrête la plupart des mouvements d’air. Cela permet de contrôler le gel dans les greniers. Pas complètement, bien sûr, mais cela fait du bon travail. On ne peut pas en dire autant de la fibre de verre.

Si vous vérifiez auprès de la Cellulose Insulation Manufacturers Association, ils vous assureront que la cellulose est certainement votre meilleur choix pour l’isolation.

Avantages et inconvénients de l’isolation des combles en fibre de verre en vrac

La fibre de verre en vrac semble être la principale isolation des combles dans les maisons neuves et a une valeur R d’environ 2,5 par pouce. Comme pour la cellulose, il faut une grosse machine pour la souffler. Vous ne pouvez pas simplement l’acheter en sacs et l’étaler vous-même.

La fibre de verre plus ancienne provoque des démangeaisons et abîme votre peau et vos poumons bien plus que la fibre plus récente.

Conseil de pro : N’envisagez même pas d’effectuer des travaux d’isolation sans porter un respirateur.

Une étude largement médiatisée menée par Oak Ridge Laboratories en 1991 a révélé que l’isolant en fibre de verre en vrac pour grenier perdait une grande partie de sa valeur isolante lorsque les températures descendaient en dessous de 20 degrés, ce qui faisait de la fibre de verre en vrac un produit de qualité inférieure par rapport à la cellulose. J’ai contacté André Omer Desjarlais d’Oak Ridge Laboratories à ce sujet, et il m’a dit : « C’était vrai il y a 20 ans, mais tous les fabricants de fibre de verre ont sensiblement modifié leurs produits depuis lors et ce n’est tout simplement plus un problème. »

J’ai également contacté plusieurs fabricants d’isolants à ce sujet. Ils ont dit la même chose et m’ont envoyé d’excellentes informations pour étayer mes dires. L’isolant en fibre de verre en vrac pour grenier subit toujours de la convection, mais pas autant que l’ancienne fibre de verre.

Si vous vérifiez auprès de la North American Insulation Manufacturers Association, ils vous assureront que la fibre de verre ou la laine minérale sont certainement votre meilleur choix pour l’isolation du grenier.

Isolation des combles avec de la mousse pulvérisée

La mousse pulvérisée offre la meilleure performance d’isolation des combles disponible. Choisissez entre deux types : à cellules fermées et à cellules ouvertes, soit respectivement 2 livres et ½ livre. Leurs valeurs d’isolation sont respectivement d’environ R-6,5 et R-3,6 par pouce. Lorsqu’ils sont installés correctement, les deux types d’isolants remplissent tous les coins et recoins d’un espace et constituent une barrière d’air parfaite. Lorsque l’air ne peut pas le traverser, il n’y a aucun transfert de chaleur par convection.

Avec la mousse à cellules fermées, 2 pouces d’épaisseur servent également de barrière contre l’humidité. En raison de cela et de la valeur R plus élevée par pouce, la plupart des isolants en mousse utilisés au Minnesota sont à cellules fermées. Pour faire la différence entre les deux, essayez de la percer avec votre doigt. Vous pouvez facilement percer un trou dans la mousse à cellules ouvertes, mais pas dans la mousse à cellules fermées. Ce truc est beaucoup trop dur. Voici pourquoi la mousse pulvérisée peut réguler la température de votre maison.

Le principal inconvénient de ces deux types d’isolants en mousse pulvérisée réside dans leur coût. C’est un produit coûteux et il ne doit pas être installé par un bricoleur. Bien entendu, cela ne veut pas dire que ne peut pas être fait, c’est juste ne devrait pas être fait. Cela nécessite l’utilisation experte d’un pistolet à mousse. Les professionnels ont déjà assez de mal à y parvenir.

L’image ci-dessous montre une installation ratée de mousse pulvérisée sur la solive de bordure d’une maison nouvellement construite que j’ai inspectée.

Un inconvénient : l’isolation en mousse pulvérisée nécessite le dégagement de gaz toxiques. Je ne suis pas un expert en la matière, je n’en parlerai donc pas. Certaines personnes expriment des inquiétudes à ce sujet, alors faites vos propres recherches. Après avoir mené mes propres recherches, j’ai conclu que je n’avais aucun problème à l’installer chez moi.

