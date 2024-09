Comment empêcher les fourmis d’entrer dans ma mangeoire à colibris ?

gangliu10/Getty Images

Il est inévitable que de petits insectes se frayent un chemin jusqu’aux mangeoires des colibris. Mais une fois que les fourmis trouvent cette friandise sucrée, elles peuvent devenir une véritable nuisance, formant un chemin apparemment sans fin jusqu’au buffet sucré.

Bien que les fourmis ne soient pas dangereuses pour les colibris, elles risquent de rendre la mangeoire moins attrayante. Si les fourmis ont attaqué votre réserve de sucreries, voici comment les empêcher d’entrer dans vos mangeoires à colibris.

Qu’est-ce qui attire les fourmis vers ma mangeoire à colibris ?

Les fourmis sont attirées par les mangeoires à colibris pour la même raison que les colibris : le sucre est une source importante de calories pour elles. Et une fois que l’eau sucrée se renverse, elle est particulièrement susceptible d’attirer leur attention.

« Si vous avez une mangeoire à biberon, elle risque davantage de fuir », explique Jamie Simo, directrice de la Front Range Birding Company à Boulder, dans le Colorado. Les fuites sont particulièrement fréquentes lorsqu’il fait chaud et que la mangeoire est trop pleine, dit-elle, car l’air chaud se dilate, poussant le nectar hors des orifices d’alimentation et autres interstices.

Comment éloigner les fourmis de ma mangeoire à colibris

Gardez-le propre

Les mangeoires avec du sucre renversé sont plus susceptibles d’attirer les fourmis, alors réparez les fuites et, lorsque vous l’accrochez, essayez de ne pas laisser couler l’eau sucrée, conseille David Mizejewski, naturaliste à la National Wildlife Federation. « Bien que les fourmis à la mangeoire soient une nuisance, concentrez-vous sur la prévention et les barrières physiques pour les dissuader », conseille-t-il.

Pour la sécurité des colibris, il est également essentiel de remplacer le liquide et de nettoyer votre mangeoire tous les deux ou trois jours (ou tous les deux jours par temps extrêmement chaud) pour éviter la moisissure et la détérioration. « On ne le répétera jamais assez : l’eau sucrée moisie peut tuer les colibris », explique Simo.

Utilisez des fossés à fourmis et des mangeoires anti-fourmis

Certaines mangeoires pour colibris sont équipées de douves intégrées que vous remplissez d’eau, ce qui est efficace car les fourmis ne savent pas nager, explique Simo. Si votre mangeoire n’est pas équipée de douves, vous pouvez en acheter une qui se suspend au-dessus de la mangeoire ou qui se fixe au poteau en dessous. Vous pouvez également essayer de suspendre votre mangeoire au-dessus d’une source d’eau, comme un étang ou un bain d’oiseaux.

Essayez un nouvel emplacement

Si vos mangeoires sont toujours envahies par les fourmis, essayez de les déplacer vers un nouvel emplacement, conseille Emma Grace Crumbley, entomologiste chez Mosquito Squad. « Les colibris continueront de trouver et de visiter vos mangeoires, même si vous les déplacez vers un nouvel emplacement. »

Ce qu’il ne faut PAS faire pour éloigner les fourmis de ma mangeoire à colibris

N’utilisez jamais de pesticides pour tuer les fourmis dans une mangeoire. Les pesticides peuvent nuire directement et indirectement aux colibris en tuant les insectes non ciblés dont ils se nourrissent et en contaminant le nectar dont ils nourrissent leurs petits, explique Mizejewski.

De plus, n’utilisez jamais d’huiles, de graisses ou de produits collants à proximité de la mangeoire ou sur le poteau pour dissuader les fourmis, car ils pourraient nuire aux colibris en détruisant leurs plumes, et nuire aux écureuils, les rendant incapables de réguler leur température, dit Simo. « De plus, si la substance est toxique, elle pourrait nuire à l’animal, voire le tuer, si elle est ingérée », dit-elle.

En général, pour protéger les colibris, n’utilisez jamais de colorants rouges dans votre eau sucrée, et si vous en faites vous-même, utilisez du sucre granulé blanc raffiné, conseille Simo. « Le sucre naturel contient trop de fer pour les colibris et peut leur nuire », dit-elle. Simo recommande également d’éviter les mangeoires à fleurs jaunes si les guêpes et les abeilles fréquentent votre jardin, car le jaune les attire.

FAQ

Les fourmis dans ma mangeoire à colibris vont-elles nuire aux colibris ?

Pas directement. Mais les fourmis qui se noient dans l’eau sucrée rendront la mangeoire moins attrayante pour les colibris. Les fourmis peuvent également obstruer les orifices de la mangeoire et faire moisir l’eau plus rapidement, surtout par temps chaud, explique Simo.

Que mangent les colibris ?

Les colibris tirent leur énergie du sucre contenu dans le nectar des fleurs et dans les mangeoires à colibris, mais ils ont également besoin de protéines et d’autres nutriments pour survivre. « Croyez-le ou non, les colibris se nourrissent de fourmis et d’autres petits insectes comme les pucerons, les moucherons et les moustiques », explique Crumbley.

À propos des experts

Jamie Simo est responsable et chef d'expédition à la Front Range Birding Company à Boulder, Colorado. Elle est titulaire d'une licence en sciences de l'environnement et est une Denver Audubon Master Birder avec une passion pour l'éducation des autres sur la façon de prendre soin des ressources naturelles.

Emma Grace Crumbley est entomologiste chez Mosquito Squad et une passionnée d'insectes qui utilise son expertise pour éduquer les gens sur le monde fascinant des insectes.

