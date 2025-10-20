Ce que Property Brothers veut que vous sachiez sur une maison mobile avant d’acheter

Dans un récent épisode de « Chasing the West », un jeune couple à la recherche d’un ranch qu’il pouvait se permettre d’acheter s’est tourné vers les Property Brothers, Jonathan et Drew Scott. Les frères jumeaux sont devenus des superstars de HGTV, animant des émissions comme « Forever Home », « Celebrity IOU » et « Brother vs. Brother ». L’une des propriétés que les frères ont montrées au couple était un petit ranch avec une maison mobile prête à emménager qui, selon eux, pourrait plaire au couple car elle ne nécessitait aucun travail. Mais il y avait quelques choses que le couple devait savoir sur les maisons préfabriquées avant d’en acheter une. Comme Jonathan l’a expliqué sur HGTV via YouTube, l’une de ces choses est que les maisons mobiles ne sont « pas de la même qualité qu’une maison personnalisée en matière de construction ».

Les maisons mobiles, également appelées maisons préfabriquées, sont des structures préfabriquées construites sur un châssis et livrées sur un site d’habitation. Ils peuvent être déplacés, d’où le mot « mobile » dans leur nom, mais sont le plus souvent placés sur un terrain de manière permanente. Ces maisons préfabriquées sont devenues populaires après la Seconde Guerre mondiale en tant que logements bon marché pour les anciens combattants et leurs familles. Leur construction coûte moins de la moitié du prix d’une maison traditionnelle, et elles doivent désormais répondre aux normes de construction et de sécurité des maisons préfabriquées. Comme l’a souligné Jonathan Scott, les maisons mobiles ont la réputation d’être de moins bonne qualité qu’une maison construite en bois ; les propriétaires dont les maisons mobiles ont été construites avant l’établissement des normes dans les années 1970 se plaignaient souvent de toits qui fuyaient, d’un mauvais câblage et d’une mauvaise isolation.