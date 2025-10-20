Qu’est-ce qu’une maison de fusil de chasse ?

Si vous vous êtes déjà tenu devant la porte d’entrée d’une étroite maison historique et que vous pouviez voir directement jusqu’à l’arrière-cour, vous étiez probablement sur le point d’entrer dans une maison de fusil de chasse. Bien que nous ne le recommandons pas, le nom est né de l’idée qu’on pouvait tirer avec un fusil de chasse à travers la porte d’entrée et que les plombs sortiraient directement par l’arrière. Apparues pour la première fois à la Nouvelle-Orléans au début du XIXe siècle, les maisons de fusils de chasse sont nées d’un mélange de nécessité et d’ingéniosité. Les terrains étroits de la ville exigeaient de l’efficacité, et les maisons qui en résultaient n’avaient qu’une pièce de large et plusieurs pièces de profondeur. Pendant ce temps, le temps marécageux était combattu grâce à leurs portes parfaitement alignées qui permettaient à l’air de circuler librement d’avant en arrière, créant l’un des premiers exemples de refroidissement passif (une adaptation architecturale que les historiens attribuent aux influences ouest-africaines, haïtiennes et caribéennes). Les maisons de type fusil de chasse étaient simples, pratiques et faciles à construire, restant une option attrayante et abordable pour les locataires et les propriétaires.

Contrairement à d’autres conceptions de maisons historiques popularisées à la même époque, les maisons de type fusil de chasse sont un exemple d’architecture démocratique. Abordable, pratique et commune, chaque chambre s’ouvre directement sur la suivante, gardant les familles proches à l’intérieur et les voisins à proximité, à l’avant. La conception carrée signifiait que les constructeurs pouvaient rapidement en aligner des pâtés de maisons entiers, souvent de manière si dense que l’engagement avec la communauté dans son ensemble n’était tout simplement pas facultatif. Alors que les plans d’étage efficaces étaient combinés avec des porches tentaculaires, les quartiers remplis de maisons de fusil de chasse semblaient dynamiques dans toutes les directions. Bien que certaines maisons modestes aient souffert de négligence et de modernisation au fil des années, nombre d’entre elles entrent aujourd’hui dans un nouveau chapitre élégant.