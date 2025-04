Ajoutez une mise à niveau de plomberie simple à votre cuisine et regardez la valeur de votre maison

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à votre cuisine de rêve? Si vous aimez accueillir de grandes réunions de famille, c’est peut-être une île spacieuse où les gens peuvent se rassembler pour manger et socialiser. Lorsque vous vous sentez submergé par des placards surchaptés, c’est peut-être un garde-manger bien organisé caché à huis clos. Les boulangers peuvent rêver de fours doubles ou de stockage dédié pour de grands plateaux ou des boîtes à biscuits. Mais si vous aimez cuisiner, nous parions qu’un remplissage de pot est l’une des fonctionnalités de la cuisine qui est en tête de liste de souhaits. Selon Jon Wade, expert immobilier et propriétaire de courtier au Steamboat Group, une entreprise immobilière familiale et axée sur la communauté au Colorado, ajoutant cette simple mise à niveau de plomberie vers votre cuisine fera plus que de simplement faire fonctionner la nuit des spaghettis. L’installation d’un remplissage de pot dans votre cuisine augmentera également la valeur de votre maison.