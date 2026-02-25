Vous détestez les rats ? Quoi que vous fassiez, ne déménagez pas dans ces 12 villes

Voir un rat peut vous donner des frissons dans le dos, mais parfois vous ne pouvez pas les éviter. Il existe cependant des endroits où vous pourriez rencontrer plus de rats plus fréquemment, et ils ont créé « l’indice d’infestation » de Yelp. Bien que Yelp n’ait pas compté les rats de chaque ville, leur méthodologie reposait sur les zones dans lesquelles les recherches de « services pour rongeurs » étaient les plus élevées. Donc, si vous détestez les rongeurs, ce sont des villes dans lesquelles vous voudrez peut-être éviter de déménager à l’avenir, car elles regorgent de rats.
Les rats constituent un problème de plus en plus important à mesure que la hausse des températures crée des conditions plus favorables pour eux. Cela est particulièrement vrai dans les îlots de chaleur (poches denses de construction avec une végétation limitée), qui retiennent davantage la chaleur que les zones rurales voisines. Les grandes villes, dont Chicago, Los Angeles et San Francisco, sont des îlots de chaleur avec une population de rats de plus en plus importante. Des populations lourdes et denses signifient plus de déchets, plus de nourriture et plus d’endroits où se cacher. Lorsque l’hiver est marqué par des journées plus chaudes, les rongeurs ont plus de possibilités de chercher de la nourriture et de se reproduire au milieu de l’étalement urbain.
En tant que propriétaire dans ces villes, vous pouvez vous attendre à trouver davantage de créatures effrayantes dans votre maison. Ils peuvent ronger les fils électriques et les cloisons sèches et se reproduire sur votre propriété, causant potentiellement des dommages importants. Les rongeurs peuvent être destructeurs et sont souvent porteurs de maladies. Les maladies courantes transmises par les rats et leurs excréments comprennent la salmonellose, l’hantavirus et la leptospirose. Les espèces de rats les plus courantes aux États-Unis sont le rat surmulot (rat surmulot, rat d’égout), qui préfère creuser ou vivre au-dessus du sol, et le rat noir, qui aime grimper jusqu’aux avant-toits et autres espaces élevés pour nicher.
Los Angeles, Californie
La pire ville de la liste pour les rats est Los Angeles, la Cité des Anges regroupant le plus de recherches sur les problèmes de rongeurs. Les conditions ici sont propices aux rats, avec un temps doux toute l’année et de nombreuses sources de nourriture grâce à une population dense. De nombreuses maisons anciennes offrent d’excellentes opportunités de nidification, car les rongeurs se faufilent à travers les fissures et les interstices de l’architecture vieillissante. Les conditions de sécheresse passées peuvent également inciter les rats à entrer dans les maisons à la recherche d’eau et de nourriture. La ville lutte particulièrement contre les rats surmulots, même si elle voit également son lot de rats noirs.
San Francisco, Californie
Non seulement San Francisco figure en bonne place sur la liste des villes où il faut éviter de déménager si vous détestez les rats, mais la population de rats a également augmenté plus rapidement que d’autres régions comparables, selon une étude de Science Advances. Selon les chercheurs, l’une des raisons de cette expansion est la hausse des températures résultant du changement climatique. L’étude s’est appuyée sur 311 rapports d’observations de rats pour tirer ses conclusions. L’une des méthodes utilisées par la ville de San Francisco pour résoudre le problème consiste à distribuer des moyens contraceptifs aux rats dans les parcs municipaux.
La ville de New York, la ville de New York
Qu’il s’agisse d’un rat du métro ou du fameux rat de pizza, la Big Apple est synonyme de rongeurs depuis des années. Selon des estimations approximatives, en 2025, la population de la ville s’élèverait à 3 millions de rats. En 2023, la ville a nommé le premier Rat Czar, ou directeur de la lutte contre les rongeurs, qui a commencé à installer des poubelles à l’épreuve des rats et à rendre l’enfouissement plus difficile avec des dalles. Ils ont également mis en garde les résidents contre les solutions les moins coûteuses pour empêcher les rongeurs d’entrer, en imposant des amendes aux ménages et aux entreprises qui ne faisaient pas des choses simples comme séparer les matières compostables de leurs déchets. Ces efforts auraient entraîné une diminution des observations de rats pendant 12 mois consécutifs.
Chicago, Illinois
Chicago est régulièrement confrontée à des problèmes de rats en raison de ses nombreuses ruelles, qui offrent aux rongeurs une bonne couverture pour se faufiler sans être détectés dans leur chasse à la nourriture. Les coins et recoins des nombreuses rues de la ville sont parfaits pour la reproduction, surtout lorsqu’ils creusent à la recherche d’un abri. Le quartier de West Town à Chicago est en tête des observations de rats en 2025, avec des habitants signalant 862 observations sur 15 000 dans toute la ville en juin. Dean Park est une zone de Chicago avec une forte population de rats, où les rats ont pratiquement « pris le dessus », selon les habitants.
Washington, DC
Cela peut ressembler à une blague, mais la capitale nationale compte une forte population de rats. Les hivers doux, sans températures glaciales, qui peuvent réduire l’activité, sont à l’origine de l’afflux de rongeurs. Les rats peuvent également profiter des poubelles ou des sacs poubelles en plastique fragiles et les ronger pour un repas. Certaines zones disposent de poubelles spéciales à l’épreuve des rongeurs qui alertent lorsqu’elles sont presque pleines, bien qu’elles ne soient pas présentes dans toute la ville. DC propose un programme appelé Blue Collar Cats, dans lequel les chats impropres à l’adoption domestique sont placés dans des entreprises ou des foyers pour une patrouille de rongeurs, aidant ainsi à repousser les rats d’une maison ou d’un jardin.
Seattle, État de Washington
Seattle a un problème intéressant – et effrayant : des rats dans les toilettes. Comme dans d’autres zones où il pleut beaucoup, les habitants peuvent voir des rats chercher une issue sèche et se tourner vers les égouts, où ils se faufilent dans les maisons par les toilettes. Bien que rare, ce phénomène se produit, la ville recevant en moyenne 50 appels par an concernant des rats dans les toilettes. Le rat surmulot et le rat noir vivent ici, profitant des conditions humides constantes, de la nourriture abondante et des maisons plus anciennes. La Cité d’Émeraude offre également aux rats d’excellentes possibilités de creuser et de nicher dans ses nombreux espaces verts.
Dallas, Texas
Le climat chaud et humide de Dallas a contribué au problème des rats. La ville est également confrontée à des conditions météorologiques extrêmes, comme les ouragans, qui peuvent déranger les rongeurs et les rapprocher des humains. Dallas est également l’une des villes à la croissance la plus rapide des États-Unis. Avec cet afflux constant de nouvelles personnes, il y a une augmentation du gaspillage alimentaire, des déchets et des lieux de vie des rats. En plus du rat norvégien et du rat noir, Dallas abrite également le rat des bois. Cette espèce adhère principalement aux zones boisées, vous ne la rencontrerez donc probablement pas à moins que vous ne fassiez une randonnée ou que vous ayez une ferme.
Austin, Texas
Dallas n’est pas la seule ville du Texas à lutter contre les rats ; Austin en a aussi beaucoup. Comme la ville connaît rarement des températures glaciales, les rats peuvent rester actifs plus longtemps, ce qui leur permet de se nourrir et de se reproduire plus facilement. Austin connaît également un boom de la construction et est à la tête du pays en matière de nouveaux immeubles d’habitation. Les travaux de construction en cours obligent régulièrement les rats à quitter leurs espaces habituels, les laissant se réfugier dans les maisons et les entreprises. Les quartiers où l’on se plaint fréquemment de rats comprennent Oak Hill, West Lake Hills et Lakeway.
Phénix, Arizona
Les températures chaudes et constantes et l’aménagement paysager luxuriant, qui comprend des arbres fruitiers, font de Phoenix une zone bienvenue pour les rats. Les piscines et l’irrigation fournissent des sources d’eau fiables, tout comme la générosité des arbres. Les résidents rencontrent principalement des rats noirs, mais vous pouvez également apercevoir des rats surmulots. Phoenix s’étend sur des territoires plus désertiques, créant davantage de propriétés où les rats noirs peuvent se réfugier toute l’année. La météo affecte grandement les habitudes des rongeurs, avec de fortes pluies pendant la saison de la mousson forçant les rats à l’intérieur de juin à septembre, explique Sage Solutions Pest Control. Ils ajoutent que les rongeurs sont plus actifs d’octobre à mars.
Boston, Massachusetts
Riche en architecture historique, Boston compte de nombreux endroits où les rats peuvent se promener pour se nourrir et se réfugier. La ville a pour règle que les poubelles doivent être en bordure de rue au plus tard à 6 heures du matin le jour du ramassage, de sorte que les résidents du centre-ville peuvent laisser leurs déchets dehors pendant la nuit pour gagner du temps, ce qui offre un buffet alléchant pour les rats, explique MassLive. Les rongeurs sont également connus pour s’installer dans les anciennes conduites d’égout privées de la ville, se faufilant par les canalisations vieillissantes. Ils émergent ensuite dans les maisons des Bostoniens surpris, en particulier dans le South End.
Portland, Orégon
Avec les rats de la ville qui ont inspiré une animation en stop-motion dans l’émission « Portlandia », ils font autant partie de la culture de Portland que les cafés ou les brasseries artisanales. La ville dispose également d’un système d’égouts vieillissant qui stimule l’activité des rats et constitue un moyen pratique de se déplacer dans la ville ; cependant, les travaux de construction en cours aggravent le problème. L’augmentation du compostage permet aux rats d’accéder rapidement à la nourriture, notamment lorsqu’ils sont en tas ouverts, et les encourage à s’attarder à proximité des habitations. Pour aider les résidents, Multnomah County Vector Control propose des inspections gratuites des propriétés afin de réduire le risque d’infestation.
Philadelphie, Pennsylvanie
La ville de Brotherly Love a quelque chose que les habitants n’aiment pas vraiment : les rats. Le quartier de Roxborough semble être l’épicentre de l’activité des rongeurs, avec des rats apparaissant dans les maisons et les entreprises, ainsi que dans leurs bennes à ordures. Comme d’autres grandes villes qui luttent régulièrement contre les rats, Philadelphie abrite une architecture historique dense, de nombreuses personnes et une élimination inappropriée des déchets. Ces caractéristiques, ainsi que le changement climatique, qui provoque des hivers plus doux, en font un paradis pour les rongeurs, et les cheesesteaks de Philly qu’ils récupèrent rendent l’affaire encore plus agréable.