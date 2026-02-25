Vous détestez les rats ? Quoi que vous fassiez, ne déménagez pas dans ces 12 villes

Voir un rat peut vous donner des frissons dans le dos, mais parfois vous ne pouvez pas les éviter. Il existe cependant des endroits où vous pourriez rencontrer plus de rats plus fréquemment, et ils ont créé « l’indice d’infestation » de Yelp. Bien que Yelp n’ait pas compté les rats de chaque ville, leur méthodologie reposait sur les zones dans lesquelles les recherches de « services pour rongeurs » étaient les plus élevées. Donc, si vous détestez les rongeurs, ce sont des villes dans lesquelles vous voudrez peut-être éviter de déménager à l’avenir, car elles regorgent de rats.

Les rats constituent un problème de plus en plus important à mesure que la hausse des températures crée des conditions plus favorables pour eux. Cela est particulièrement vrai dans les îlots de chaleur (poches denses de construction avec une végétation limitée), qui retiennent davantage la chaleur que les zones rurales voisines. Les grandes villes, dont Chicago, Los Angeles et San Francisco, sont des îlots de chaleur avec une population de rats de plus en plus importante. Des populations lourdes et denses signifient plus de déchets, plus de nourriture et plus d’endroits où se cacher. Lorsque l’hiver est marqué par des journées plus chaudes, les rongeurs ont plus de possibilités de chercher de la nourriture et de se reproduire au milieu de l’étalement urbain.

En tant que propriétaire dans ces villes, vous pouvez vous attendre à trouver davantage de créatures effrayantes dans votre maison. Ils peuvent ronger les fils électriques et les cloisons sèches et se reproduire sur votre propriété, causant potentiellement des dommages importants. Les rongeurs peuvent être destructeurs et sont souvent porteurs de maladies. Les maladies courantes transmises par les rats et leurs excréments comprennent la salmonellose, l’hantavirus et la leptospirose. Les espèces de rats les plus courantes aux États-Unis sont le rat surmulot (rat surmulot, rat d’égout), qui préfère creuser ou vivre au-dessus du sol, et le rat noir, qui aime grimper jusqu’aux avant-toits et autres espaces élevés pour nicher.