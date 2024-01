Voici comment fabriquer ce purificateur d’air DIY super pratique

Comme nous l’avons entendu régulièrement au cours des trois dernières années, les purificateurs d’air peuvent aider à protéger contre la propagation du COVID-19. Et alors que nous entrons dans la quatrième année de la pandémie, avec la multiplication des nouveaux variants, de nombreux foyers sont plus que jamais préoccupés par la propreté de leur air.

Malheureusement, les purificateurs d’air portables à haute efficacité (HEPA) approuvés par le CDC peuvent coûter cher, entre 300 et 600 dollars chacun. Bien que vous puissiez certainement acheter des options moins chères, elles peuvent ne pas être aussi efficaces.

La boîte Corsi-Rosenthal

En gardant ces limitations à l’esprit, Richard Corsi, doyen de l’ingénierie à l’UC Davis, et Jim Rosenthal, directeur général des filtres Tex-Air, se sont associés pour créer une option de bricolage abordable en août 2020. La boîte Corsi-Rosenthal qui en résulte est facile à assembler. , rentable et utilise des articles que vous avez probablement déjà chez vous.

En termes d’efficacité, des scientifiques de l’Institut national pour la sécurité et la santé ont réalisé une étude prouvant que la boîte Corsi-Rosenthal « réduisait l’exposition aux aérosols jusqu’à 73 %, en fonction de la conception, de l’épaisseur du filtre et du débit d’air du ventilateur ». Un deuxième essai mené par l’Université Brown et le Silent Spring Institute, une organisation à but non lucratif basée au Massachusetts, a montré que les boîtes réduisaient les substances chimiques synthétiques PFAS de 40 à 60 % et les phtalates de 30 à 60 % dans les pièces dans lesquelles elles étaient installées.

Comment fonctionne ce filtre à air DIY

Le ventilateur situé à l’avant aspire l’air contaminé à travers les filtres, où les particules contaminées sont piégées. L’air pur circule ensuite au milieu de la boîte et est à nouveau expulsé par le ventilateur. La boîte contribue ainsi à réduire la propagation des agents pathogènes, ainsi que de la poussière, du pollen, des débris des incendies de forêt et des produits chimiques de nettoyage.

Si vous placez la boîte dans une pièce de 10 x 10 x 10 pieds, avec le ventilateur à basse température, vous pouvez vous attendre à ce qu’elle filtre environ un tiers de l’air de la pièce chaque minute. C’est ce qu’on appelle son « débit de débit d’air propre », de 300 à 400 pieds cubes par minute pour la boîte Corsi-Rosenthal.

Fabriquez votre propre filtre à air DIY

@ucsandiego Adam Cooper, étudiant diplômé de l’UC San Diego, nous montre comment fabriquer un purificateur d’air DIY pour aider à arrêter la propagation du Covid-19 #ucsd #ucsandiego #sciencetok #covid19 ♬ son original – UC San Diego

Si vous souhaitez essayer la Corsi-Rosenthal Box par vous-même, voici tout ce que vous devez savoir pour en construire une vous-même.

Matériaux

Pour fabriquer le purificateur d’air, vous aurez besoin de :

4 filtres à air domestiques (20 x 20 x 2 pouces)

1 ventilateur boîtier (20 pouces)

Carton (comme la boîte dans laquelle le ventilateur est arrivé)

Ciseaux

Ruban adhésif

La partie la plus importante de l’approvisionnement en matériaux consiste à garantir la qualité de vos filtres à air. Recherchez des filtres classés MERV-13, qui confirment la capacité du filtre à piéger les particules d’une taille spécifique.

Selon Washington Post Selon la journaliste Lena Sun, qui a récemment essayé de construire la boîte, ces matériaux devraient vous coûter environ 130 $. Cela ne prend pas en compte le matériel que vous pourriez déjà avoir sous la main.

Directions

Corsi lui-même explique le processus ici.

Rassemblez votre matériel. Positionnez la coque. Positionnez les filtres de manière à ce que les plis soient verticaux, les flèches de flux d’air sur les filtres pointent toutes à l’intérieur de la boîte. Pour une durabilité maximale et un cube parfaitement carré, placez les filtres de manière à ce qu’un bord fin se connecte au côté le plus long de l’autre filtre, poursuivant ce motif tout autour. Fixez la coque avec du ruban adhésif. Scellez toute la longueur de chaque bord de connexion avec du ruban adhésif afin qu’il n’y ait aucun espace. Doubler la bande, c’est encore mieux. Construisez le sol de la boîte. Coupez votre carton pour qu’il s’adapte au fond de la boîte, puis fixez-le aux filtres avec du ruban adhésif en toile, en scellant complètement chaque bord. Placez le ventilateur de la boîte sur le sixième côté du cube afin qu’il souffle l’air de la boîte dans la pièce environnante. Fixez le ventilateur de la boîte aux filtres, en vous assurant que tous les espaces sont complètement comblés. Si nécessaire, vous pouvez utiliser des petits morceaux de carton dans les coins pour vous assurer qu’aucun air ne s’échappe. Enfin, comme les pales d’un ventilateur en forme de boîte n’atteignent pas complètement les coins du ventilateur, vous devez recouvrir ces coins avec du carton. Le moyen le plus simple est de découper des triangles et de les coller au sommet du ventilateur, mais si vous vous sentez ambitieux, vous pouvez découper un cercle du diamètre des pales dans un carré et le fixer. Et c’est tout! Branchez le ventilateur sur une prise électrique et allumez-le !

Autres projets

Maintenant que vous avez amélioré votre sécurité contre le COVID dans la maison, pourquoi ne pas fabriquer un autre lot de masques ? Vous n’avez même pas besoin d’une machine à coudre. Ou, si ce projet vous a inspiré pour purifier l’air de votre garage, essayez de construire un ventilateur avec filtre à poussière en utilisant les filtres restants. Restez en sécurité et en bonne santé!