Chaudières et fournaises : quelle est la différence ?

Il s’avère que le colosse brûlant du mazout dans le sous-sol de la maison de mon enfance n’était pas une chaudière, comme je le pensais jusqu’à récemment.

Mes souvenirs sont pleins d’exemples de rassemblements agréables autour des radiateurs en fonte lors des froides journées d’hiver et de séchage de vêtements d’extérieur trempés dessus. Je pensais que cela ne serait possible que si nous avions une fournaise au sous-sol. J’étais trop jeune pour remarquer l’ensemble des conduites d’eau chaude, signe révélateur d’une chaudière.

« Si vous avez de la chaleur qui sort d’un évent, vous avez une fournaise », explique John Gabrielli d’Air Temp Solutions. « Si vous avez de la chaleur provenant de radiateurs, vous avez une chaudière. Il s’agit d’une toute petite généralisation, mais pour 99 % des foyers, c’est exact. »

Tout système de chauffage à l’eau chaude – y compris les radiateurs, le chauffage radiant au sol ou les plinthes chauffantes hydroniques – repose sur l’eau chaude ou la vapeur d’une chaudière, et non sur l’air chauffé d’une fournaise.

La maison où j’habite a maintenant une sorte de chaudière. Il s’agit en fait d’un chauffe-eau qui fournit de la chaleur radiante au sol dans une seule pièce, tout en fournissant également de l’eau chaude pour la salle de bain. La plupart des chaudières qui alimentent des radiateurs ou des radiateurs dans une maison entière sont cependant plus complexes que cela.

Qu’est-ce qu’une chaudière ?

Tim David, PDG d’Airlucent, explique les chaudières de cette façon :

« Une chaudière, c’est un peu ce que l’on pourrait penser d’après son nom. » il dit. «Il produit de l’eau chaude ou de la vapeur qui circule dans tout le bâtiment via un réseau de canalisations. Les chaudières sont généralement utilisées dans les régions nordiques aux climats plus froids, en raison de leur fiabilité et de leur constance en tant que source de chaleur.

Parce qu’une chaudière chauffe l’eau avec de l’électricité, du gaz naturel, du propane, du mazout ou des granules de bois, elle n’est pas très différente d’un chauffe-eau.

Dans le passé, les chaudières étaient énormes, comme celles que l’on trouve dans une locomotive. Les chaudières pour grands bâtiments peuvent être toujours aussi imposantes. Mais la plupart des chaudières résidentielles contemporaines sont rationalisées pour s’adapter à un boîtier carré, rectangulaire ou cylindrique de taille modeste. Certains sont même suspendus au mur et fonctionnent comme des chauffe-eau sans réservoir.

Dans une maison équipée de radiateurs, la chaudière chauffe l’eau pour produire de la vapeur. Selon Energy.gov, la circulation de la vapeur est une utilisation de combustible moins efficace que l’alternative : chauffer l’eau juste en dessous du point d’ébullition, puis la faire circuler à travers des radiateurs radiants au sol ou des plinthes chauffantes.

Qu’est-ce qu’un four ?

« Une fournaise réchauffe l’air puis le distribue dans toute la maison ou l’appartement via un système de conduits et de ventilation », explique David.

Étant donné que les fournaises chauffent l’air directement, elles augmentent la température du bâtiment beaucoup plus rapidement que les chaudières. En prime, dit David, ils sont plus faciles à travailler. Mais ils restent complexes et comportent de nombreuses pièces mobiles.

Outre une chambre de combustion ou un élément chauffant électrique, les fournaises ont besoin d’un ventilateur pour faire circuler l’air. Ceux qui brûlent un combustible ont besoin d’un échangeur de chaleur pour séparer les gaz présents dans la chambre de combustion de l’air circulant dans le bâtiment. De plus, de nombreux fours sont équipés d’un ventilateur inducteur, également appelé inducteur de tirage, pour faire circuler l’air dans la chambre de combustion.

Étant donné que le ventilateur et l’inducteur de tirage doivent fonctionner lorsque les brûleurs s’allument et s’éteignent, une fournaise a besoin d’un système d’interrupteurs et de commandes. Les dysfonctionnements sont souvent imputables à ces composants électroniques.

Chaudière vs fournaise : différences

Outre la fonctionnalité, voici quelques différences clés entre les chaudières et les fours, selon David :

Les chaudières assurent un réchauffement plus constant : Étant donné que l’air chaud monte et que l’air froid descend, la température dans l’espace chauffé par un four peut sembler inégale. La chaleur rayonnante d’une chaudière est plus uniforme.

Étant donné que l’air chaud monte et que l’air froid descend, la température dans l’espace chauffé par un four peut sembler inégale. La chaleur rayonnante d’une chaudière est plus uniforme. Les chaudières n’affectent pas l’humidité intérieure : Les fours éliminent l’humidité de l’air. L’air sec peut être inconfortable à respirer et causer des problèmes avec les meubles et les planchers en bois. La chaleur rayonnante d’un système de chaudière n’a aucun effet sur l’humidité.

Les fours éliminent l’humidité de l’air. L’air sec peut être inconfortable à respirer et causer des problèmes avec les meubles et les planchers en bois. La chaleur rayonnante d’un système de chaudière n’a aucun effet sur l’humidité. L’installation de la chaudière est plus complexe ex: C’est parce que cela nécessite un réseau de canalisations. Dans une maison dotée de conduits pour un système de climatisation, une fournaise est plus facile et moins coûteuse à installer.

C’est parce que cela nécessite un réseau de canalisations. Dans une maison dotée de conduits pour un système de climatisation, une fournaise est plus facile et moins coûteuse à installer. Les chaudières sont plus économes en énergie : « Surtout ceux qui utilisent la technologie à condensation », précise David.

« Surtout ceux qui utilisent la technologie à condensation », précise David. Les chaudières durent plus longtemps que les fours : C’est parce qu’ils ont moins de pièces mobiles.

Une dernière note de David concernant les coûts d’installation et de fonctionnement :

« Les coûts d’installation initiaux d’une chaudière sont plus élevés que ceux d’une chaudière, ce qui est généralement un facteur décisif pour beaucoup », dit-il. « Mais cela peut être compensé par l’efficacité énergétique de la chaudière et sa durée de vie plus longue. »

À propos des experts

Tim David, le PDG d’Airlucent, basé en Alabama, est un technicien CVC à la retraite avec 25 ans d’expérience.

le PDG d’Airlucent, basé en Alabama, est un technicien CVC à la retraite avec 25 ans d’expérience. Jean Gabrielli est le propriétaire d’Air Temp Solutions, basée au Delaware.