Un signal d’alarme majeur qui éloigne les acheteurs potentiels de votre maison

Lorsque les acheteurs potentiels peuvent signaler plusieurs choses qu’ils doivent réparer ou modifier, ils se découragent car il y a déjà de nombreux coûts associés à l’achat d’une maison. Pour éviter cela, résolvez les problèmes structurels et investissez dans les mises à niveau appropriées. La même enquête Self a révélé que près de la moitié des acheteurs et des locataires arrêteraient le processus d’achat d’une maison s’ils découvraient qu’elle contenait une humidité ou des moisissures excessives. Dans cette optique, prenez au sérieux les problèmes de ventilation et de dégâts des eaux en faisant appel à des professionnels si nécessaire.

Certaines améliorations simples qui vous aideront à vendre votre maison plus rapidement incluent de nouveaux robinets, des placards de chambre mis à jour et de nouvelles lumières – les gens ne veulent pas penser à devoir réparer les fuites ou changer les anciens appareils et meubles. Un autre point de l’enquête est la pièce qui préoccupe le plus les acheteurs : la cuisine. Portez une attention particulière à cet espace lors de la rénovation et de la mise en scène. Si vous voulez faire des folies, les améliorations de la cuisine comme les appareils électroménagers haut de gamme, les éviers doubles et la quincaillerie remarquable valent vraiment le prix.