Les stars des maisons invendables de HGTV ont une astuce pour attirer plus d’acheteurs

Bien que l’ajout d’un mur d’accent soit un processus simple, il ne s’agit pas seulement d’appliquer une couche de peinture et d’espérer le meilleur. Leslie Davis et Lyndsay Lamb ont souligné qu’il s’agissait de créer quelque chose qui convient à l’espace. Dans la saison 4, épisode 4, les deux ont opté pour un carrelage coûtant 2 500 $ pour le dosseret de la cuisine. Il s’agit certes d’un investissement important, mais qui a transformé le quartier en un lieu incontournable. Selon Lamb, elle « recherchait vraiment quelque chose de différent et de spécial dans cette maison qu’un acheteur ne verra pas dans toutes les maisons ».

Pour ceux qui n’ont pas le budget pour des carreaux coûteux, ne vous inquiétez pas car il existe de nombreux carreaux économiques pour obtenir un effet similaire. Vous pouvez également choisir d’utiliser du papier peint pelable et collant similaire aux modèles haut de gamme sans le prix élevé, avec des options commençant à seulement 25 $ par rouleau sur Amazon. Une autre approche rentable consiste simplement à peindre de manière créative en choisissant une couleur profonde et riche et en l’associant à des motifs géométriques ou des motifs au pochoir pour cette touche indispensable. Les panneaux de bois sont un autre excellent moyen de faire ressortir votre maison sans trop dépenser. Vous pouvez acheter des planches de bois préfabriquées ou même bricoler votre propre bois de récupération pour garder les coûts gérables.

Les conseils de Davis et Lamb concernant les murs d’accent audacieux soulignent l’importance non seulement d’attirer les acheteurs en personne, mais également de les captiver par des photos en ligne. Que vous choisissiez des carreaux audacieux, des motifs de peinture créatifs ou du papier peint économique, l’ajout d’un mur d’accent est un investissement pour rendre votre maison mémorable qui inciterait les acheteurs potentiels à planifier cette visite !