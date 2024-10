Transformez votre ancienne prise téléphonique murale en une cachette secrète

Transformez votre prise téléphonique murale obsolète en un espace de rangement caché et astucieux grâce à ce projet simple, étape par étape.

Les lignes fixes appartiennent au passé, rendant inutiles les prises téléphoniques de la plupart des foyers. Vous pouvez utiliser l’espace à l’intérieur de la prise téléphonique murale comme mini coffre-fort secret. Une fois les fils retirés, vous aurez de l’espace pour cacher de l’argent liquide, des bijoux ou de petits objets de collection. Ensuite, trouvez ou fabriquez quelque chose de décoratif pour couvrir l’ouverture, et personne ne soupçonnera jamais qu’il y a du butin caché derrière !

Ce projet prendra un certain temps à réaliser car vous devrez attendre quelques heures pour que la super colle sèche complètement. La première fois que j’ai essayé, je n’ai pas attendu assez longtemps que la colle sèche et les aimants ont été retirés du mur. Alors ne commettez pas mon erreur : soyez patient et laissez tout sécher correctement.

Est-il sécuritaire de couper de vieux fils téléphoniques ?

Le câblage de communication moderne fonctionne sur des systèmes basse tension (moins de 50 V). Cependant, les lignes téléphoniques utilisées dans le passé étaient en cuivre, qui pouvait transporter une quantité importante de courant si elles étaient mal câblées ou isolées. Cela dit, chaque fois que vous réalisez un projet comme celui-ci qui implique de retirer du câblage, utilisez un testeur de tension pour vous assurer de ne pas rencontrer de tension inattendue.