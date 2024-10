Guide du propriétaire sur les fournaises

J’ai eu une initiation brutale au monde de la maintenance des fournaises.

J’ai acheté ma première maison en 2003, mais sa chaudière à gaz semblait avoir été fabriquée sous l’administration Carter. Son fonctionnement coûtait énormément d’argent et s’éteignait habituellement à des moments inopportuns. Nous lui avons donné un surnom, Clarice, parce que nous devions nous y rendre très fréquemment pour rallumer la veilleuse.

Sachant ce que je sais maintenant, j’aurais probablement pu obtenir quelques années de service supplémentaires auprès de Clarice. Au lieu de cela, nous avons décidé de le remplacer. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à m’intéresser aux fournaises.

Clarice était en effet une relique inefficace et aurait dû être remplacée plus tôt. Les fours modernes doivent atteindre un taux annuel d’efficacité d’utilisation du combustible (AFUE) de 80 pour cent, et aucune réparation ne pourrait amener Clarice à ces normes. De nos jours, les chaudières à gaz sont encore plus efficaces – certaines proches de 100 % – et ne remplissent pas l’atmosphère de polluants.

Si vous emménagez dans votre première maison, dites adieu aux jours heureux où vous vous plaigniez auprès du propriétaire lorsque votre fournaise ne fonctionne pas. Cela vaut la peine de prendre le temps de mieux connaître votre fournaise. De cette façon, vous pourrez lui donner l’attention dont il a besoin et faire la différence entre les réparations que vous pouvez effectuer vous-même et celles qui nécessitent l’attention d’un professionnel.

Qu’est-ce qu’un four ?

Une fournaise est un appareil qui génère de la chaleur, généralement suffisante pour alimenter un bâtiment entier. Pour ce faire, il brûle un combustible ou fait passer de l’électricité à travers des éléments chauffants résistifs.

Une fournaise n’est pas la même chose qu’une pompe à chaleur, qui transfère la chaleur de l’extérieur vers le bâtiment. Si votre système de chauffage central ne comprend pas de climatiseur et qu’il est connecté à une unité extérieure avec un ventilateur, vous disposez d’une thermopompe qui nécessite un entretien différent de celui d’une fournaise.

Comment fonctionne un four ?

Une fournaise fonctionne en conjonction avec un thermostat d’ambiance et un panneau de commande électronique.

Lorsque le thermostat détecte que la température ambiante est tombée en dessous du minimum prédéfini, il envoie un signal au système de contrôle pour allumer le chauffage. Un ventilateur logé dans une structure appelée système de traitement d’air s’allume également et fait circuler l’air chaud à travers le système de conduits.

De nombreux propriétaires trouvent les fournaises intimidantes en raison de leur système de contrôle compliqué. Les fournaises contiennent des capteurs de sécurité, des interrupteurs et des fusibles à limite élevée qui s’usent ou fonctionnent mal périodiquement. Bien que les propriétaires puissent résoudre certains de ces problèmes, il est généralement préférable de confier le diagnostic et la réparation à un technicien qualifié.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le pressostat de la fournaise.

Types de fours

Pratiquement tous les fours modernes sont logés dans des boîtes métalliques rectangulaires et classés selon le type de combustible utilisé. La plupart des fournaises fonctionnent conjointement avec un système de traitement d’air qui se connecte aux conduits d’alimentation et de retour. C’est là que se trouve le ventilateur. Les appareils de traitement de l’air peuvent être séparés de la fournaise.

Électrique

Les fournaises électriques sont dotées d’un élément chauffant haute tension. Le ventilateur aspire l’air dans l’élément chauffant, puis le fait circuler à travers les conduits. Les fournaises électriques n’ont pas de chambre de combustion et ne nécessitent pas de conduit de fumée.

Gaz naturel/propane à efficacité standard

Ceux-ci nécessitent une chambre de combustion et un conduit de fumée. La chaleur créée dans la chambre de combustion scellée est transférée au ventilateur via une plaque thermoconductrice appelée échangeur de chaleur. Les gaz de combustion s’échappent par le conduit de fumée qui s’étend à travers le toit jusqu’à l’air libre.

Gaz naturel/propane à haut rendement

Aussi appelés fours à condensation, ils ont un AFUE supérieur à 90.

Au lieu d’un conduit de fumée, ils utilisent un échangeur de chaleur secondaire, essentiellement un ensemble de serpentins où les gaz de combustion se refroidissent et se condensent. La condensation produit de la chaleur, qui se combine à la chaleur de l’échangeur primaire et circule via la soufflante. Le sous-produit, appelé condensat, est évacué par un drain en PVC qui traverse le mur.

Mazout

Comme les fournaises au gaz à efficacité standard, les fournaises au mazout disposent également d’une chambre de combustion, d’un échangeur de chaleur et d’un conduit d’évacuation. Une pompe à carburant pulvérise de l’huile dans la chambre de combustion. Les fournaises au mazout sont populaires dans les régions du nord des États-Unis et du Canada, où le mazout peut être moins cher que le gaz.

Combien de temps dure un four ?

Les fournaises électriques ont tendance à durer plus longtemps que les fournaises au gaz ou au mazout (jusqu’à 20 ans) car elles contiennent moins de pièces et aucune chambre de combustion. Une chaudière au gaz ou au mazout peut durer 15 ans. Il n’est pas rare que les propriétaires conservent leur fournaise plus longtemps, mais les performances en pâtissent généralement.

Comment entretenir une fournaise

La principale tâche d’entretien pour les propriétaires possédant une chaudière consiste à remplacer régulièrement les filtres à air. Il y en a un dans le système de traitement de l’air et généralement un dans le registre de retour principal de la maison. Cela doit être fait tous les trois mois de fonctionnement continu pour maintenir les performances de la fournaise et garder l’air intérieur exempt de contaminants.

D’autres tâches de maintenance importantes comprennent :

Nettoyer le ventilateur : Au moins une fois par an, éteignez la fournaise, laissez-la refroidir, ouvrez le système de traitement d’air et brossez la poussière des ailettes du ventilateur et du moteur. Si vous remarquez des grincements ou des grincements lorsque le ventilateur est en marche, vaporisez un peu de lubrifiant le long de l’axe de rotation des ailettes.

Au moins une fois par an, éteignez la fournaise, laissez-la refroidir, ouvrez le système de traitement d’air et brossez la poussière des ailettes du ventilateur et du moteur. Si vous remarquez des grincements ou des grincements lorsque le ventilateur est en marche, vaporisez un peu de lubrifiant le long de l’axe de rotation des ailettes. Dépoussiérer l’échangeur thermique : La poussière inhibe le flux de chaleur. Essuyez-le avec un chiffon sec.

La poussière inhibe le flux de chaleur. Essuyez-le avec un chiffon sec. Inspectez les conduits : Recherchez des trous, des déchirures ou des interstices dans les conduits et colmatez-les avec du ruban adhésif en aluminium (pas du ruban adhésif).

Si vous possédez une fournaise à gaz, effectuez ces tâches supplémentaires :

Vérifiez le système d’allumage et l’état de la flamme : Retirez le couvercle avant et demandez à quelqu’un d’allumer la fournaise pendant que vous surveillez le bon fonctionnement du système d’allumage. Toutes les flammes doivent être bleues. S’ils sont orange ou jaunes, ou s’ils crachent, les brûleurs doivent être nettoyés par un professionnel.

Retirez le couvercle avant et demandez à quelqu’un d’allumer la fournaise pendant que vous surveillez le bon fonctionnement du système d’allumage. Toutes les flammes doivent être bleues. S’ils sont orange ou jaunes, ou s’ils crachent, les brûleurs doivent être nettoyés par un professionnel. Nettoyer le capteur de flamme : Une fois par an, retirez le capteur de flamme en suivant les instructions de votre manuel du propriétaire et nettoyez-le avec du papier de verre. Au fil du temps, il a tendance à se couvrir de suie et ne peut plus détecter une flamme et arrête le four.

Dépannage de la fournaise

Les dysfonctionnements de la fournaise signifient généralement que quelque chose ne va pas avec les circuits de commande ou les réglages du thermostat. Vérifiez toujours le thermostat avant de supposer que quelque chose ne va pas.

Il est également important de vérifier le disjoncteur qui contrôle la fournaise pour s’assurer qu’il ne s’est pas déclenché. Si votre fournaise à gaz s’arrête fréquemment, essayez de nettoyer le capteur de flamme. Il est préférable de confier les autres problèmes à des professionnels pour le diagnostic et la réparation.

Note: Si vous sentez une odeur de gaz dans la chaufferie, éteignez la fournaise et appelez immédiatement un technicien CVC.

Combien coûte le remplacement d’une chaudière ?

Selon le type de fournaise, le coût peut aller de 3 000 $ à 7 600 $, main-d’œuvre et permis compris. Les fournaises électriques sont les plus faciles à remplacer et les moins coûteuses, tandis que les fournaises à gaz à haut rendement coûtent le plus cher.

Alternatives au four

Une thermopompe est une alternative viable à une chaudière dans de nombreuses régions d’Amérique du Nord, à l’exception de celles où les températures sont extrêmement froides. Les modèles contemporains permettent de chauffer une maison lorsque la température extérieure est de -10 degrés. À partir de 2023, le gouvernement fédéral offrira des incitatifs aux propriétaires souhaitant en installer un nouveau.

Un poêle à bois ou à granulés peut chauffer efficacement une maison à aire ouverte. Un système de chauffage hydronique avec une chaudière centrale et des radiateurs, des plinthes chauffantes ou des tuyaux encastrés dans le sol répartis dans toute la maison est une option de chauffage de plus en plus populaire.