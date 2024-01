Ayant grandi à Aiken, en Caroline du Sud, Kristopher King a passé beaucoup de temps dans la ville voisine de Charleston. Il a toujours aimé la ville, mais n’a jamais compris pourquoi jusqu’à ce qu’il suive un cours universitaire sur l’architecture et la préservation.

«J’ai soudain compris pourquoi j’étais attiré par les villes et les bâtiments historiques», dit-il. «Je ne savais pas que c’était quelque chose que quelqu’un pouvait réellement faire dans le cadre d’une carrière et être payé. C’est génial.

Après avoir obtenu un diplôme de premier cycle en histoire de l’architecture du Trinity College et une maîtrise en préservation historique de l’Université de Pennsylvanie, King a passé les deux dernières décennies à restaurer des maisons à Charleston pour lui-même et pour d’autres.

« Il ne reste plus beaucoup de maisons dans le quartier historique avec lesquelles je n’ai pas eu une certaine interaction », dit-il.

« Je l’aime. Et chaque fois que je pense comprendre comment fonctionnent tous les vieux bâtiments, le prochain dans lequel j’entrerai me le remettra. C’est ce qui est si intéressant : vous pouvez toujours apprendre quelque chose à chaque fois que vous travaillez sur un bâtiment historique.

Aujourd’hui, King travaille pour Carriage Properties à Charleston, une société spécialisée dans l’immobilier historique. Nous avons récemment discuté avec lui après le tournage de Rucker’s Reno, l’émission de rénovation de célébrités, pour en savoir plus sur une journée de sa vie et sur certains de ses projets les plus intrigants.

Q : Qu’est-ce qu’un historien de l’architecture ?

UN: Je suis en quelque sorte un archéologue en architecture, spécialisé dans la pathologie du bâtiment. Si j’entre dans une maison vieille de 200 ans, je sais comment dater chaque pièce de la maison. Tout, depuis les moulures jusqu’aux marques de scie laissées sur les poutres, en passant par la façon dont les clous étaient fabriqués. Tout est datable.

Je plaisante en disant que je suis un gars du grenier et du sous-sol, pas un joli gars des maisons de musée. J’aime comprendre le savoir-faire nécessaire à la construction de maisons et aider les propriétaires à prendre des décisions éclairées.

Un grand défi est que les gens ne comprennent pas nécessairement comment équilibrer la préservation d’un bâtiment historique et sa mise à jour. Les bâtiments doivent être utilisés, et parfois ces usages changent, donc les bâtiments changent avec le temps. J’aide les gens à déballer cela et à comprendre ce qui a de la valeur, ce qui est original et ce qui vaut la peine d’être conservé.

Q : Comment se passe votre quotidien ?

UN: Jusqu’à récemment, je dirigeais la Preservation Society of Charleston, le plus ancien groupe de préservation du pays. Aujourd’hui, je travaille dans l’immobilier pour un groupe spécialisé dans les propriétés historiques.

Ainsi, chaque jour, je montre les maisons des clients ou je travaille avec eux pour les aider à comprendre ce qu’ils ont et je leur donne des conseils quant à savoir si des éléments comme les manteaux ou la quincaillerie des portes sont originaux.

Je fais également de la gestion de projet pour des projets de restauration et de rénovation, et j’aide les clients à obtenir les approbations de permis. À Charleston, tout ce que vous faites à l’extérieur d’un bâtiment historique doit être approuvé.

Q : Quelles sont les choses intéressantes que vous avez trouvées sur les projets ?

UN: Eh bien, c’est ça qui est amusant. Il y a une surprise dans chaque maison.

Ce qui était intéressant dans la maison de Rucker’s Reno, c’est qu’elle a été utilisée comme bureau pendant de très nombreuses années. Ils avaient construit un incroyable coffre-fort en béton. C’était comme quand vous entrez dans une maison et ouvrez une étagère et qu’il y a une pièce secrète derrière.

Une autre fois, je travaillais sur une maison qui appartenait à une seule famille depuis sa construction dans les années 1850. Le nouveau propriétaire était un véritable acheteur soucieux de la préservation et a souligné que l’un des luminaires était un lustre à gaz original fabriqué à Philadelphie qui avait été converti à l’électricité. Nous avons trouvé les restes d’un autre dans la citerne.

Il s’avère qu’ils valaient près de 200 000 $, mais la plupart des gens ne le savaient pas et les ont simplement jetés.

Q : Parlez-nous d’un projet qui se démarque.

UN: En tant que promoteur, j’ai acheté une maison du 18ème siècle. Grâce à des recherches à la Bibliothèque du Congrès, j’ai trouvé des photos d’une place géante à deux étages (ce que nous appelons des porches à Charleston) qui avait été arrachée dans les années 1930 pour permettre aux voitures de se garer. J’ai pu le restaurer complètement. C’était assez incroyable.

Q : Qu’est-ce qui cloche chez les gens avec les rénovations historiques ?

UN: Au cours des 200 dernières années, la construction est passée d’une activité artisanale et artisanale à une industrie désormais entièrement axée sur les produits.

La plupart des gens ne réalisent pas qu’une fenêtre historique a été conçue pour échouer, pour être retirée, démontée, réparée, remontée et réinstallée. Mais le problème est que peu d’entrepreneurs savent aujourd’hui comment effectuer ce type de travail, car il suffit de jeter une fenêtre et de la remplacer par une nouvelle. C’est donc une bête noire, car quelque chose construit en 1800 est l’aboutissement de milliers d’années de tradition et de connaissances.

De plus, si vous jetez simplement des objets à la poubelle, c’est du gaspillage. Ce n’est pas très durable, et la réalité est que tout ce par quoi vous remplacez une fenêtre vieille de 200 ans ne durera probablement pas aussi longtemps parce que le bois d’origine était du pin ou du cyprès ancien.

Je pense qu’un défaut fondamental du mouvement de développement durable dans le domaine des bâtiments est que la durabilité n’est pas prise en compte. Nous supposons que tout sera remplacé dans 30 ans, mais si vous regardez un bâtiment historique, il a 300 ans. Il n’y a rien de plus vert que ça.

Q : Pourquoi la préservation des bâtiments historiques est-elle importante ?

UN: Il y a évidemment la valeur de l’âge, le caractère unique et le caractère architectural, mais il y a aussi l’histoire qui s’est produite.

Lors d’une restauration, il semblait que quelqu’un avait mis un bâton de dynamite sur un seul chevron. Il a explosé. Nous avons compris que c’était dû à un boulet de canon qui avait traversé le toit. Pendant la guerre civile, ce quartier a été bombardé depuis Fort Sumter pendant des centaines de jours. Cela fait partie de notre histoire.

D’autres maisons de Charleston ont survécu à des tremblements de terre, des ouragans, des incendies massifs, la guerre civile et même la guerre d’indépendance ! Il existe donc de nombreuses couches de valeur différentes. Je veux dire, ce sont des survivants, et il y a quelque chose de très émouvant là-dedans.

Q : Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent devenir historiens de l’architecture ?

UN: Absolument. Tout d’abord, comprenez qu’il existe de nombreuses compétences et métiers qui convergent pour créer la préservation. Alors réfléchissez à ce que vous voulez faire, puis concentrez-vous sur la manière d’acquérir les compétences et les relations dont vous avez besoin pour réussir. Par exemple, souhaitez-vous devenir architecte ou entrepreneur ? Ou souhaitez-vous travailler pour le service de planification ou pour une organisation à but non lucratif ?

Je parle à des étudiants diplômés en préservation historique qui souhaitent réaliser des projets. Je leur dis que le prochain travail dont ils ont besoin est de nettoyer les chantiers d’un entrepreneur, car il faut entrer quelque part, apprendre de ceux qui ont plus d’expérience et progresser.

Kristopher King Bio

Kristopher King travaille chez Carriage Properties à Charleston, en Caroline du Sud. Il s’occupe de la vente, de l’investissement et du développement immobilier, en se concentrant sur les propriétés historiques. Il travaille également comme consultant en matière de préservation historique et de projets, enseigne la préservation historique aux étudiants du Collège de Charleston et de Clemson et siège au conseil d’administration du Drayton Hall Preservation Trust.