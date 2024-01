Pourquoi le luxe silencieux est l’une des principales tendances en matière de design d’intérieur

Même si les tendances semblent aller et venir moins rapidement que dans les années 1980, obsédées par le statut, elles évoluent néanmoins.

Dernièrement, j’ai entendu dire que je devais troquer mes jeans skinny contre des coupes droites ou des jambes larges (encore une fois). Les salles à manger ou les salons rouges faisaient fureur au début, pour être rapidement remplacés par des intérieurs entièrement blancs pendant des années, revenant aux tons terreux et joyaux depuis 2020.

Une citation attribuée au couturier français Yves Saint Laurent dit que la mode passe, mais le style est éternel. C’est à cela que sert la dernière tendance en matière de design d’intérieur : le luxe tranquille. Ses caractéristiques sont classiques, sobres, bien conçues et intemporelles.

Qu’est-ce que le luxe tranquille ?

randonneurson/Getty Images

Le terme existe depuis des décennies, voire plus, même si jusqu’à présent, il a été principalement utilisé dans le monde de la mode.

J’ai récemment remarqué une légère hausse dans le discours dominant sur la culture pop avec le feuilleton très populaire de HBO aux heures de grande écoute, Succession. La comédie dramatique d’une heure mettait en vedette des propriétaires de conglomérats médiatiques ultra-riches se battant pour le cachemire Loro Piana, entre autres marques de luxe. Une recherche rapide sur Google révèle qu’un pull basique en cachemire crème à col rond pour femme Loro Piana coûte 1 800 $.

Les fans de la série ont dû creuser un peu, car il n’y avait ni étiquette ni logo en vue. Étiquette ou pas, le luxe discret et élégant était impossible à manquer : les coupes parfaites, les silhouettes juste comme ça, la simplicité conféraient indéniablement un air d’élite. C’est à ce moment-là, en tant que rédacteur en design moi-même, que je sais que le design n’est pas seulement bon. C’est bien bien.

Comme le dit Susan Serra, présidente et designer chez Susan Serra Associates, Inc., vous passez de « représentations évidentes de la richesse » à des « produits visuellement plus « silencieux », permettant à la forme, au matériau, au tissu, etc. racontez l’histoire de la qualité. Si vous savez, vous savez – et tout ça.

Artem Kropovinsky, architecte d’intérieur et fondateur d’Arsight, a adopté le luxe tranquille pour ce qu’il est – et ne l’est pas.

« Au lieu de crier à la richesse, cela murmurait l’élégance », dit-il. « Au fil du temps, cette philosophie s’est élargie et a trouvé la place qui lui revient dans le design d’intérieur. En matière de décoration intérieure, il s’agit de créer un espace qui respire une opulence discrète, une sophistication sans crier gare et une beauté subtile.

Pourquoi le luxe tranquille est-il populaire maintenant ?

« Au-delà de son adaptabilité et de son confort, cette esthétique résonne par son intemporalité », explique Kropovinsky. « C’est un investissement pour l’éternité, pas une histoire d’amour éphémère avec des tendances passagères. »

Cela séduit ceux qui disposent de budgets géants à consacrer à la décoration intérieure, ainsi que les types économes qui font durer ce qu’ils ont. En investissant dans des pièces classiques de qualité (et sans nécessairement payer un supplément pour un logo), vous investissez dans un luxe quotidien qui a fière allure et se sent bien.

Mariya Snisar, responsable du design d’intérieur chez Renowell, affirme qu’elle estime que plusieurs changements sociétaux et l’évolution des attitudes des consommateurs ont conduit à la popularité du luxe discret.

« De nombreuses personnes désirent un mode de vie plus réfléchi, significatif et intentionnel », dit-elle. « Le style offre un répit face au bruit et à la hâte de la vie moderne, invitant les individus à s’entourer d’objets et d’environnements qui leur apportent confort, plaisir et un sentiment de valeur durable. »

Cela implique de valoriser la qualité plutôt que la quantité, d’échapper à la surstimulation du monde numérique et de se concentrer sur la durabilité et l’appréciation de l’intemporalité.

Comment obtenir l’esthétique du luxe silencieux

Kampee Patisena/Getty Images

Commencez par comprendre la philosophie globale, puis développez votre style personnel en son sein.

« Quiet Luxury se caractérise principalement par le minimalisme », explique Robbie Maynard, directeur et architecte d’intérieur chez Robbie Maynard Interiors. « Cela contraste fortement avec les styles plus flamboyants du début de 2020.

« En matière de vêtements, le concept est d’investir dans quelques pièces intemporelles de haute qualité. C’est la même chose avec l’ameublement. Sélectionnez quelques pièces clés et dépensez plus pour ces articles. Faites des folies en achetant un canapé spécial, une œuvre d’art ou un magnifique tapis, puis construisez à partir de là avec des pièces plus abordables comme des lampes, des oreillers et des tables d’appoint pour compléter votre histoire individuelle.

Pour la maison, considérez les mêmes catégories que vous faites toujours lors de la sélection des pièces : matériau, texture, couleur, contraste, etc. Achetez ensuite le meilleur possible pour votre budget.

Quelques exemples:

Chambre à coucher

Ici, vous investissez peut-être dans une literie en lin de qualité ou dans quelque chose avec un nombre de fils élevé.

Salon

Peut-être choisissez-vous un superbe outil de travail comme un fauteuil inclinable Eames, qui devient la pièce maîtresse d’une vie sans se montrer.

Cuisine

Serra envisage d’échanger des textures chargées, comme des tables en bois ou des dosserets en carrelage, contre des hottes cachées ou presque invisibles, des produits plus axés sur la performance ou durables ou des appareils intégrés aux lignes épurées. Peut-être avec des façades d’armoires !

« Créer une ambiance de luxe et de calme commence par des nuances sourdes », explique Kropovinsky. « Plongez dans des palettes qui chuchotent plutôt que crient. Pensez aux crèmes, aux beiges et aux gris doux.

« Mais l’esprit d’une pièce ne réside pas seulement dans les couleurs. C’est dans le savoir-faire, les grains du bois, le toucher frais de la pierre ou l’éclat du métal. La qualité n’est pas une extravagance, c’est une nécessité.

D’autres designers affirment que superposer des peintures pour créer une couleur plus lumineuse et complexe, ou utiliser des tons de bijoux et des couleurs plus sombres, peut conférer la même sensation.

Le dernier mot

N’oubliez pas que le luxe tranquille implique moins de choses de meilleure qualité, alors gardez l’échelle à l’esprit. Remplacez peut-être un tas de petits objets décoratifs par quelques pièces plus grandes.

« Le minimalisme est souvent interprété à tort comme du vide », explique Kropovinsky. « Mais dans le domaine du luxe tranquille, il s’agit de célébrer chaque pièce, en lui accordant l’espace pour raconter son histoire. »