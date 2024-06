Prises GFCI et AFCI : quelle est la différence ?

Si vous avez passé du temps sur des sites Web de bricolage et des magasins de rénovation domiciliaire, vous avez probablement entendu parler des prises GFCI et AFCI. Ces importants dispositifs de sécurité électrique, techniquement appelés « prises », sont probablement installés dans votre maison en ce moment. Mais que sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Et si vous n’en avez pas, devez-vous courir en chercher ?

Quand j'étais apprenti électricien, j'ai reçu un choc si violent que j'en suis tombé. Cet incident aurait pu être évité avec un GFCI. Plus tard, j'ai passé la majeure partie d'un mois à installer une protection AFCI dans des centaines de dortoirs universitaires, pour découvrir que je n'en avais pas chez moi. J'ai résolu ça rapidement, laissez-moi vous dire ! Et vous le pouvez aussi.

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les prises AFCI et GFCI à venir.

Qu'est-ce qu'une prise GFCI ?

Une prise GFCI (prise) protège contre les chocs électriques en surveillant le courant électrique circulant à travers le GFCI. S'il y a ne serait-ce qu'une infime différence (4 à 6 milliampères) entre les fils chauds et neutres, le GFCI suppose que le courant vagabond pourrait traverser une personne et se met hors tension presque instantanément.

Pour mettre 4 à 6 milliampères en perspective, 10 milliampères peuvent faire perdre la capacité de lâcher un objet, et à environ 100 milliampères, vous risquez la mort (en fonction de plusieurs facteurs comme l'âge, le poids et le temps d'exposition). .

Que signifie GFCI ?

Disjoncteur de fuite à la terre. La protection GFCI peut être assurée par des prises ou des disjoncteurs, et ils doivent être installés dans un endroit facilement accessible afin que vous puissiez les atteindre s'ils se déclenchent.

Qu'est-ce qu'un défaut à la terre ?

Un défaut à la terre est un type de court-circuit qui se produit lorsqu'un fil chaud entre en contact avec une partie d'une installation électrique qui n'est pas censée être sous tension, comme un boîtier électrique, ou l'extérieur de votre grille-pain ou de votre lave-linge.

Si vous touchez l’objet électrifié, le courant pourrait vous traverser à moins que le circuit ne se désactive rapidement.

Les GFCI sont-ils nécessaires ?

Oui. Étant donné que les GFCI sont des dispositifs de sécurité, le National Electrical Code (NEC) impose leur utilisation dans des pièces et des circuits spécifiques dans les nouvelles constructions, comme :

Salles de bains

Cuisines

Éviers (à moins de 6 pieds)

En plein air

Sous-sols et vides sanitaires

Garages et dépendances

Espaces buanderie

Autres endroits humides et mouillés, ainsi que des appareils spécifiques comme les lave-vaisselle et les pompes de puisard

Vérifiez toujours auprès de votre juridiction locale ce qui est requis.

Les prises GFCI se détériorent-elles ?

C’est possible, c’est donc une bonne idée de les tester mensuellement. Avez-vous déjà testé le vôtre ? Les gens le font rarement, c'est pourquoi depuis 2015, les GFCI disposent d'une fonction d'auto-test interne. Une fois qu'un GFCI atteint la fin de sa durée de vie, il coupe l'alimentation de l'appareil (indiqué par un voyant sur le devant).

Même avec l'autotest, vous devez toujours effectuer un test manuel chaque mois pour vérifier le mécanisme de déclenchement mécanique.

Comment câbler une prise GFCI

Studio TMB

Il existe deux ensembles de connexions sur un GFCI : ligne et charge. Ceux-ci seront clairement marqués et si le GFCI est neuf, il y aura un morceau de ruban jaune sur les connexions de charge. N'utilisez le côté charge que si vous protégez d'autres appareils sur le même circuit.

Pour câbler un seul GFCI, utilisez les bornes de ligne. Le fil chaud va sur la vis en laiton, le neutre sur l'argent. Pour protéger les prises « en aval » du GFCI, retirez le ruban jaune et utilisez les vis côté charge pour vous connecter à la prise suivante.

Mettez toujours correctement la prise et le circuit à la terre à l'aide de la vis de terre verte.

Comment réinitialiser et tester une prise GFCI

Un GFCI a deux boutons : « Test » et « Réinitialiser ». Pour tester un GFCI, appuyez sur le bouton « Test » jusqu'à ce que vous entendiez un clic audible. Cela ouvre les contacts à l'intérieur de l'appareil, indiquant que le GFCI est opérationnel. Ensuite, appuyez sur le bouton « Réinitialiser » pour remettre les choses en place.

Si votre GFCI se déclenche, appuyez sur le bouton « Réinitialiser » pour le réinitialiser. Les déplacements occasionnels sont acceptables, mais si cela se produit fréquemment, faites vérifier par un électricien agréé.

Une autre façon de tester un GFCI consiste à utiliser un testeur de prise GFCI. Branchez le testeur et appuyez sur le bouton. Vous devriez entendre un clic et le voyant d'alimentation s'éteindra. Retirez le testeur et réinitialisez le GFCI à l'aide du bouton Réinitialiser.

Qu'est-ce qu'un point de vente AFCI ?

Une prise AFCI (alias prise) protège votre maison des incendies en surveillant constamment le circuit à la recherche de preuves d'arcs électriques dangereux. Un AFCI peut détecter la différence entre des arcs brefs et réguliers inhérents à certaines applications électriques (comme un interrupteur) et des arcs anormaux provoqués par un fil usé.

Que signifie AFCI ?

Disjoncteur anti-arc. Tout comme un GFCI, la protection AFCI peut être assurée par des prises ou des disjoncteurs, et ils doivent être facilement accessibles.

Qu'est-ce qu'un défaut d'arc ?

Un défaut d'arc est un type de décharge électrique anormale. Des fils endommagés et des connexions inappropriées peuvent provoquer un « saut » d’électricité entre les sections endommagées d’un conducteur ou entre plusieurs conducteurs, mettant ainsi en danger les matériaux combustibles à proximité.

Les AFCI sont-ils obligatoires ?

Oui. Presque toutes les pièces des maisons nouvellement construites nécessitent une protection AFCI, y compris les chambres, les salons, les salles à manger, les cuisines, les buanderies, les couloirs et les placards. Fondamentalement, les seuls endroits où vous n'avez pas besoin d'AFCI sont les salles de bains et les garages, mais vérifiez toujours auprès de votre autorité de code locale.

Les points de vente AFCI tournent-ils mal ?

Ils peuvent se détériorer, ils doivent donc être testés mensuellement, tout comme les GFCI.

Comment câbler une prise AFCI

Câblez une prise AFCI comme un GFCI. Utilisez le côté ligne pour alimenter la prise AFCI et le côté charge pour fournir une protection AFCI au reste du circuit. Mettez toujours correctement la prise et le circuit à la terre à l'aide de la vis de terre verte.

Comment réinitialiser et tester une prise AFCI

Pour tester une prise AFCI, appuyez sur le bouton « Test » situé à l'avant. Vous devriez entendre un clic audible. Réinitialisez l'AFCI en appuyant sur le bouton « Réinitialiser ». Vous pouvez également acheter un testeur de prise AFCI (souvent combiné avec un testeur GFCI) pour tester la prise.

Quelle est la différence entre les prises GFCI et AFCI ?

Les protections AFCI et GFCI surveillent les circuits pour détecter les défauts électriques et coupent l'alimentation de l'appareil lorsqu'ils détectent un problème. La différence est que les AFCI protègent votre maison des incendies, tandis que les GFCI protègent les personnes des chocs électriques.

Prises GFCI ou AFCI : laquelle me convient le mieux ?

Dans les nouvelles constructions, l'utilisation de l'AFCI par rapport au GFCI sera déterminée par les exigences du code. Le NEC est publié tous les trois ans, ajoutant occasionnellement des emplacements nécessitant une protection. Les États et les villes adoptent le code à des intervalles différents, donc selon l'endroit où vous vivez, vous pouvez avoir des exigences différentes.

Dans les maisons plus anciennes, vous n’êtes pas obligé de moderniser votre protection contre les pannes existante, sauf si vous mettez à jour votre câblage. Mais comme l'ajout d'une protection AFCI et GFCI est aussi simple que de remplacer une prise par circuit, vous pouvez ajouter ces dispositifs de sécurité importants à tout moment. Suivez simplement le NEC pour savoir lequel va où et assurez-vous qu'ils sont facilement accessibles.

FAQ

Comment savoir si une prise est GFCI ou AFCI ?

Il est un peu difficile de distinguer l'AFCI du GFCI, mais ils sont étiquetés sur le devant de l'appareil. Vous pouvez également voir un autocollant à l’extérieur d’une prise ordinaire (prise) si elle est protégée par un autre appareil. Des autocollants sont fournis à cet effet lorsque vous achetez des prises AFCI et GFCI.

Les GFCI ou les AFCI sont-ils des parasurtenseurs ?

Les parasurtenseurs suppriment les pics de tension dus à la foudre et autres surtensions. Les parasurtenseurs ont un nombre maximum de joules (une unité d’énergie) qu’ils peuvent absorber avant que vous ayez besoin d’en acheter un autre. Les AFCI et les GFCI n'ont pas de limites de protection spécifiées.

Les GFCI ou les AFCI préviennent-ils les incendies ?

Les AFCI préviennent les incendies. Les GFCI protègent les gens des chocs.

Puis-je utiliser un disjoncteur GFCI ou AFCI au lieu d'une prise ?

Oui. Le NEC exige AFCI et GFCI protection, pas des prises ou des prises. Les disjoncteurs constituent un moyen pratique d’assurer la protection requise.