Pourquoi les HOA veulent que vous cachiez vos poubelles (et que se passe-t-il si vous ne le faites pas)

Lorsqu’il s’agit de vivre dans un lotissement, rien ne déclenche plus rapidement un drame de quartier qu’une poubelle malhonnête laissée trop longtemps à l’écart. La plupart d’entre nous n’ont pas l’intention d’offenser tout le quartier lorsque nous oublions de faire remonter les bacs incriminés dans l’allée après le ramassage, mais les HOA prennent souvent très au sérieux même les oublis occasionnels. Pour les communautés qui s’efforcent de conserver une apparence et une sensation élevées, les poubelles visibles détruisent rapidement l’illusion parfaite. Si laisser votre canette traîner devient une habitude, il ne faudra pas longtemps avant qu’une lettre de violation poliment furieuse du HOA arrive vous rappelant que les normes communautaires existent pour une raison, conformément à l’article 485, paragraphe 236, partie Q, de votre manuel.
Bien que vous puissiez trouver que tout ce tapage n’est qu’un véritable tas d’ordures, il y a beaucoup de logique derrière les règles relatives aux poubelles. Les HOA veulent garder les rues uniformes et visuellement attrayantes pour aider à préserver la valeur des propriétés. Un quartier avec des bordures bien rangées (et sans bacs vert fluo dispersés et débordants) est plus beau sur les photos immobilières et aux yeux des acheteurs potentiels – sans parler des résidents existants qui paient souvent une prime en frais mensuels HOA pour s’assurer que les attentes esthétiques sont respectées. Les politiques qui exigent de cacher vos poubelles derrière une clôture, à l’intérieur d’un garage ou autrement à l’abri des regards peuvent également contribuer à décourager les animaux de fouiller dans les restes de déchets, ce qui crée des risques pour la santé, des odeurs et des ravages généraux.
Des amendes et des relations tendues sont des conséquences probables
La plupart des politiques HOA ont des règles assez spécifiques sur le moment où les poubelles peuvent être visibles, et elles vont généralement bien au-delà de ce que dit la loi sur l’endroit où vous pouvez placer vos déchets. Bien que les exigences exactes dans votre communauté puissent varier, la plupart des associations autorisent le dépôt des bacs en bordure de rue uniquement les jours de ramassage désignés. Même dans ce cas, ils ne peuvent pas bloquer les trottoirs, les allées ou les rues. Certains HOA précisent également le type, la taille ou la couleur des poubelles approuvées, et quelques-uns exigent même que les résidents fassent appel à une entreprise de collecte des déchets particulière. En dehors de la fenêtre de ramassage approuvée, l’objectif est simple. Cachez la pollution visuelle aussi rapidement et silencieusement que possible pour que les rues et les impasses restent propres et uniformes.
Tant que les réglementations relatives aux poubelles HOA sont alignées sur les lois de l’État et les documents constitutifs de l’association, et qu’elles sont appliquées de manière équitable, elles sont considérées comme juridiquement contraignantes. Ignorer les règles commence généralement par un rappel ou un avertissement, mais les récidivistes peuvent se retrouver soumis à des conséquences plus graves. De nombreux HOA disposent d’un système d’amendes, qui peuvent s’accumuler de jour en jour ou d’incident, augmenter en cas d’infractions répétées, ou même entraîner un privilège de propriété en cas d’impayé.
Bien qu’il soit inhabituel qu’une action en justice soit intentée contre un propriétaire par un HOA, la révocation des privilèges communautaires est une autre issue possible. Ne pas respecter les règles peut créer des relations tendues entre les voisins et le conseil d’administration de la HOA, et ceux qui enfreignent les règles à plusieurs reprises peuvent se retrouver au centre de nombreuses critiques.