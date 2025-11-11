Les taux hypothécaires augmentent en novembre dans un contexte de fermeture du gouvernement

Malgré la fermeture du gouvernement, les taux hypothécaires ont augmenté début novembre, après des semaines de baisse et la tendance générale pour 2025. Le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans est désormais de 6,22 %, soit une augmentation de cinq points de base, tout en restant 57 points de base inférieur à celui de la même période en 2024. Les prêts hypothécaires à court terme, ceux dont la durée est de 15 ans ou moins, sont en hausse de neuf points de base, à 5,50 % ; cependant, ils sont également beaucoup plus faibles d’une année sur l’autre. Bien que les taux aient légèrement augmenté par rapport à leurs pourcentages précédents, ils restent stables en dessous du seuil plus élevé fixé en 2024. Ces changements devraient rester sur le radar de toute personne intéressée par l’achat d’une maison en 2025.

Cette annonce de taux intervient après une tendance à la baisse des taux hypothécaires au cours des dernières semaines. La Réserve fédérale a procédé à sa deuxième baisse de taux le 29 octobre, notant que l’inflation restait élevée tandis que la croissance de l’emploi continuait de ralentir. Le Comité de la Réserve fédérale a choisi de baisser ses taux, ce qui a contribué à la baisse des taux hypothécaires. Cette légère augmentation reflète l’incertitude persistante et les préoccupations persistantes en matière d’inflation. La fermeture du gouvernement a commencé le 1er octobre 2025 et est désormais la plus longue de l’histoire des États-Unis. Plus de 650 000 employés sont au chômage, tandis que 730 000 personnes travaillent sans salaire, ce qui crée encore plus d’anxiété quant à l’état de l’économie, en particulier dans les régions à forte population de fonctionnaires, comme Washington, DC, le Maryland et la Virginie. Sans revenu garanti, l’achat d’une maison reste hors de portée pour des milliers d’Américains.