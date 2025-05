Pourquoi certaines maisons ont des machines à laver dans leurs cuisines

Si vous avez passé du temps dans une maison britannique ou regardé UK TV, vous avez peut-être remarqué quelque chose d’inhabituel: la machine à laver est souvent dans la cuisine. Bien que cela puisse sembler étrange aux Américains utilisés pour les buanderies dédiées, c’est parfaitement normal au Royaume-Uni – et dans une grande partie de l’Europe. Cette configuration reflète un mélange de contraintes d’espace, de conception historique et d’habitudes culturelles.

Espace limité et infrastructure plus ancienne

De nombreuses maisons britanniques – en particulier les plus anciennes – sont plus petites que leurs homologues américaines et n’ont pas la place supplémentaire pour une buanderie. Les maisons en terrasses et semi-détectées, communes à travers le pays, manquent généralement de sous-sols ou d’espaces utilitaires. La cuisine, qui a déjà la plomberie et l’électricité, devient l’endroit le plus logique pour une machine à laver.

Historiquement, les maisons britanniques n’ont pas été construites avec plusieurs points d’accès à l’eau. Lorsque les machines à laver sont devenues courantes au milieu du 20e siècle, les cuisines étaient les seules pièces déjà équipées pour les appareils qui nécessitent de l’eau et de la puissance. Les salles de bains, en revanche, sont souvent interdites pour les principaux appareils en raison de réglementations strictes sur la sécurité électrique.

Dispositions de cuisine et normes de conception

Les cuisines britanniques sont souvent conçues avec un espace sous-comptant pour une machine à laver, semblable à l’endroit où un lave-vaisselle pourrait aller. Les codes du bâtiment ne nécessitent pas de buanderies, et de nombreux propriétaires hiérarchisent à la place un espace de vie supplémentaire ou des salles de bains. Même dans les maisons modernes, les développeurs suivent souvent les dispositions traditionnelles pour maximiser l’efficacité et réduire les coûts.

Conscience environnementale et habitudes de séchage en Europe

Images solstock / getty

Une autre différence clé entre le Royaume-Uni (et une grande partie de l’Europe) et des pays comme les États-Unis est la façon dont les gens sèchent leurs vêtements. Bien que les sèche-linge soient courants aux États-Unis, de nombreux ménages européens s’appuient sur des méthodes plus respectueuses de l’environnement, comme les cordes à linge, les porte-séchés ou les armoires aérées. Le séchage extérieur est une norme culturelle, en particulier dans les mois plus chauds, et aide à réduire la consommation d’énergie et les émissions de carbone.

Cette conscience environnementale signifie qu’il y a souvent moins besoin d’une grande buanderie séparée remplie de machines. Les unités plus petites de laveuse sont courantes et les sécheurs de lave-glace combinées gagnent en popularité pour la vie compacte. Ces pratiques s’alignent sur les efforts européens plus larges pour vivre plus durablement, ce qui continue de façonner la conception des maisons à travers le continent.