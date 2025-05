La rénovation risquée qui pourrait se retourner contre vous lorsque vous essayez de vendre votre maison

Plutôt que de convertir tout votre garage, envisagez d’introduire des éléments qui peuvent être revenus si vous décidez de vendre. Par exemple, si vous voulez avoir une salle de sport dans votre zone de parking, utilisez des planchers de tapis connectés faciles à retirer plutôt que de refaire complètement les sols du garage. Investissez dans des équipements de gym qui peuvent être retirés et se remettre à nouveau dans votre nouvelle maison plutôt que de boulonner les pièces sur le sol également. Le stockage de garage affecte également la valeur de revente de votre maison et l’ajout de plus de stockage peut améliorer la valeur de votre maison. Cependant, vous pouvez choisir des étagères séparées des murs au lieu des bâtiments pour offrir aux futures options de propriétaires. Vous pouvez également ajouter des curseurs au plafond où les baignoires peuvent être maintenues au-dessus des voitures pour économiser de l’espace.

Ne construisez pas non plus des murs ou des partitions qui ne sont pas faciles à éliminer. Au lieu de cela, optez pour des écrans amovibles si vous souhaitez bloquer une certaine section pour un bureau. Pour créer une chambre d’amis ou un autre espace, vous devrez ajouter des systèmes CVC, construire des murs, ajouter l’éclairage et investir dans des rénovations coûteuses. Cela ne vaut pas l’argent si vous prévoyez de vendre et que vous pourriez avoir besoin de convertir la pièce en garage. Si vous avez vraiment besoin de l’espace supplémentaire, envisagez de rénover pour rendre la zone plus petite, peut-être rétrograder un garage en deux voitures à une option à une voiture pour construire une pièce dans votre maison. Cependant, gardez à l’esprit que si les maisons autour de vous possèdent toutes des dispositions de deux voitures, cela pourrait également affecter la valeur de votre maison.