Matelas Saatva vs Avocado : nos rédacteurs ont essayé les deux pendant un an, voici notre verdict

Choisir le bon matelas, surtout lors de vos achats en ligne, peut être un cauchemar. Il existe d’innombrables détaillants, qui font tous des déclarations audacieuses sur des sujets tels que le confort, la technologie et les matériaux de luxe. Avec autant d’entreprises de literie de grandes marques prétendant être les meilleures, comment décider quel matelas choisir ? Ne vous inquiétez pas ; nous avons ce qu’il vous faut comme une couette douillette.

Je vais vous donner un aperçu de deux grandes marques de literie : Saatva vs Avocado. Ensuite, je détaillerai les détails et les spécifications d’un choix de matelas populaire des deux marques, chacun ayant été testé individuellement par nos experts en shopping. Avant d’écrire cet article, j’ai également discuté avec Derek Hales, fondateur et PDG de NapLab. Hales a testé plus de 390 matelas et des centaines d’autres produits de sommeil, et il a testé les deux matelas dont nous parlons ici : le matelas Saatva Classic et le matelas Avocado Ultimate Organic.

« La plus grande différence entre l’Avocado Ultimate Organic et le Saatva Classic réside simplement dans le type de matelas et la construction des matériaux », explique Hales. « L’Avocado est un hybride de latex biologique et entièrement naturel, et le Saatva est un matelas à ressorts plus traditionnel. » Ci-dessous, nous entrerons dans tous les détails sur chaque marque et chaque matelas, et nous vous ferons savoir comment s’est déroulé le sommeil sur chaque matelas pour nos rédacteurs commerciaux.

Saatva vs avocat : quelle est la différence ?

La devise de Saatva est « une qualité supérieure sans majorations de vente au détail traditionnelles ». En supprimant les intermédiaires, Saatva peut vous proposer des prix directs et des produits de luxe à un prix bien inférieur à celui des autres détaillants de luxe. D’autre part, la mission d’Avocado est de rendre un sommeil sain accessible et abordable pour tous. Les matelas biologiques de luxe d’Avocado sont fabriqués à partir de matériaux non toxiques, naturels et abordables.

En ce qui concerne les modèles de matelas les plus populaires de la marque, le Saatva Classic contre l’Avocado Ultimate Organic, nos rédacteurs commerciaux ont dormi sur chacun d’eux pendant plus d’une année entière. C’est vrai : nous avons testé chaque matelas pendant plus de 365 nuits. Voici ce que nous avons appris.

Tout sur le matelas Saatva Classic

Le matelas Saatva Classic a une structure enroulée multicouche qui commence par un surmatelas et une mousse à mémoire de forme haute densité, puis des ressorts emballés individuellement et une unité de base enroulée qui permet une meilleure circulation de l’air et une nuit de sommeil plus fraîche. Les couches de ressorts réactifs réduisent les perturbations potentielles du sommeil causées par les mouvements, donc si vous partagez un lit, vos mouvements et rotations ne dérangeront pas votre partenaire.

Quant aux matériaux, le Saatva Classic est exempt de fibre de verre et de retardateurs de flamme chimiques. De plus, il est fabriqué avec un traitement antimicrobien pour empêcher la croissance de moisissures et de bactéries. La housse en coton biologique est également hypoallergénique.

Le matelas est proposé en huit tailles (twin, twin XL, full, queen, king, split king, California king et split California king) et propose deux options de hauteur : 11,5 et 14,5 pouces. De plus, vous avez le choix entre trois niveaux de fermeté : peluche douce, entreprise de luxe et entreprise.

Madi Koetting pour le bricoleur familial

Notre testeuse, la rédactrice Madi Koetting, a choisi le modèle d’entreprise de luxe pour son examen du matelas Saatva, qui se situe au milieu en termes de fermeté. La sensation ferme et luxueuse offre un confort et un soutien moelleux, ce qui est idéal si vous souffrez de maux de dos. C’est également l’option optimale pour les dormeurs combinés (sur le côté, sur le ventre, sur le dos) et une bonne option si vous et votre partenaire désirez différents niveaux de fermeté.

La conception à double bobine aidera à disperser la chaleur corporelle si vous avez le sommeil chaud. De plus, la housse en coton biologique est respirante, ce qui vous aide à rester au frais. Il est également unilatéral, vous n’aurez donc pas à vous soucier de retourner le matelas tous les quelques mois.

Un service gratuit de gants blancs est inclus avec chaque achat d’un matelas Saatva. L’entreprise enverra une équipe de livraison pour installer votre lit et retirer votre ancien matelas, gratuitement. Saatva propose également un essai à domicile de 365 nuits, afin que vous puissiez retourner un matelas s’il ne vous convient pas. Si vous en tombez amoureux comme Koetting, vous pouvez vous attendre à ce qu’il dure des années avec une garantie à vie protégeant contre tout défaut.

«Après un an d’utilisation, je peux affirmer avec confiance que passer d’un lit en mousse à mémoire de forme ultra-moelleuse au matelas hybride ferme de luxe Saatva était une excellente décision. Avant, je me réveillais avec des douleurs au cou et au bas du dos dues au fait de m’enfoncer dans mon ancien matelas, mais maintenant je me réveille reposé grâce à mon lit Saatva », explique Koetting. « J’apprécie également que le matelas ne soit pas devenu très moelleux avec le temps, et je suis tranquille en sachant que ce lit d’investissement durera plusieurs années pour moi et mon partenaire. »

« Si la fermeté d’un hôtel n’est pas votre truc, vous avez de la chance », ajoute Koetting. «Ce choix hybride Saatva est également disponible dans un niveau de fermeté doux et moelleux et un niveau ferme, qui est encore moins somptueux que le modèle ferme de luxe. Je recommande fortement l’option douce et moelleuse aux dormeurs qui ne veulent pas renoncer à cette luxueuse sensation de «fouissage».

VIA MARCHAND

VIA MARCHAND $2710 à Saatva Comparaison de produits Matelas classique Saatva

Avantages : Combine les meilleurs éléments de différents styles de matelas

Le système à ressorts réduit le transfert de mouvement

Deux options de hauteur : 11,5 et 14,5 pouces

Conçu pour éviter la surchauffe

Livraison gants blancs et enlèvement de l’ancien matelas inclus

Trois options de niveau de confort : peluche douce, luxe ferme et ferme.

Disponible en huit tailles de matelas

Essai de 365 nuits et garantie à vie

Inconvénients : Du côté cher

Tout sur le matelas biologique Avocado Ultimate

Chaque matelas Avocado est fabriqué à la main à partir de matériaux 100 % biologiques certifiés. Contrairement aux matelas conventionnels, les matelas biologiques sont fabriqués avec des matériaux naturels comme la laine, le coton et le latex, ce qui garantit qu’ils sont exempts de mousses potentiellement toxiques, de produits ignifuges chimiques et de matériaux dégageant des gaz.

Le matelas biologique Avocado Ultimate a une sensation moyennement ferme, ce qu’Avocado appelle une « entreprise douce ». Un niveau de fermeté moyen est idéal pour toute personne souffrant de maux de dos, dormant sur le ventre et sur le côté, ainsi que pour les personnes plus lourdes. La version moelleuse du matelas, qui ajoute deux pouces de soutien supplémentaires, est idéale pour les dormeurs latéraux car elle offre un soulagement supplémentaire de la pression. De plus, la couche de ressorts est divisée en cinq zones de soutien pour répartir le poids uniformément sur le matelas, offrant ainsi un soulagement immédiat de la pression sur les épaules, le dos et les hanches.

En ce qui concerne le contrôle de la température, une mousse de latex entièrement naturelle de deux pouces est une couche de confort, que la plupart des dormeurs trouvent plus fraîche que la mousse à mémoire de forme. Pour ajouter des effets rafraîchissants supplémentaires, nous vous recommandons de garnir le matelas d’un ensemble de draps rafraîchissants. Sous le latex se trouvent des bobines emballées individuellement pour réduire le transfert de mouvement. La couche supérieure capitonnée est fabriquée à partir de coton biologique doux doté de propriétés d’évacuation de l’humidité.

Megan Wood pour le bricoleur familial

La rédactrice Megan Wood examinait les matelas des hôtels de luxe. Elle dit : « J’ai tourné et allumé ma juste part de lits coûteux mais affaissés et je me suis réveillée avec un mal de dos. » Après avoir testé le matelas Avocado Green pendant plus de 365 nuits, elle déclare : « Vacances mises à part, j’ai dormi sur le matelas Avocado Green pendant une année entière et je suis ravie d’annoncer que j’en suis tout aussi satisfaite maintenant. comme je l’étais le premier soir.

« Avant, je dormais sur le côté avec un oreiller entre les genoux pour un meilleur alignement. Avec le matelas Avocado Green, j’ai abandonné l’oreiller », explique Wood. « Le matelas a résisté à l’ajout de mon petit ami et de son chien la plupart des nuits. Je n’ai ressenti aucun affaissement, aucune tache d’usure ni aucun inconfort. Et je dors mieux en sachant que mes proches n’inhalent pas de produits ignifuges pendant la nuit. Dormir avec un oreiller entre les genoux n’est qu’un lointain souvenir.

« Mon seul changement a été d’investir dans un protège-matelas pour garder l’Avocado propre et exempt de taches et de déversements », ajoute Wood. « J’ai recommandé l’Avocado à plusieurs amis qui sont également ravis de la mise à niveau vers un meilleur sommeil avec moins de produits chimiques. »

VIA MARCHAND

VIA MARCHAND Achetez chez Avocat Comparaison de produits Matelas biologique ultime avocat

Avantages : Soutien et confort grâce à des couches de matériaux moelleux et des ressorts ensachés

Les bobines emballées individuellement réduisent le transfert de mouvement

Certifié biologique, équitable et non toxique

L’entreprise se concentre sur la réduction de l’impact environnemental

Peut aider à réduire les maux de dos

Remplacement complet pendant les 10 premières années et garantie limitée de 25 ans

Approuvé par l’American Chiropractic Association

Inconvénients : Cher

L’odeur légèrement sucrée de la laine a mis quelques semaines à disparaître

Les gens demandent toujours

Saatva est-il bon pour les maux de dos ?

Selon d’autres avis de clients testés dans le monde réel, Saatva est bon pour les maux de dos, les douleurs au cou et d’autres inconforts liés au sommeil, car il offre une sensation moelleuse avec suffisamment de soutien pour une large gamme de positions de sommeil.

Le matelas Saatva a-t-il besoin d’un sommier tapissier ?

Selon le site Web de l’entreprise, la nécessité ou non d’utiliser un sommier tapissier avec votre matelas Saatva dépend de la base sur laquelle vous le posez. Si vous possédez un lit plateforme, une base réglable ou un système de support de matelas existant en bon état, vous n’aurez probablement pas besoin d’acheter un nouveau sommier tapissier.

Les matelas Avocado sont-ils respectueux de l’environnement ?

La longue liste de certifications biologiques d’Avocado comprend le Global Organic Textile Standard (GOTS), le Global Organic Latex Standard (GOLS) et le National Organic Program du ministère de l’Agriculture (USDA). L’entreprise a des émissions nettes de carbone nulles, ce qui fait de ses matelas un choix idéal pour les acheteurs soucieux de l’environnement.

Saatva contre avocat : le résultat final

Madi Koetting pour le bricoleur familial

J’ai demandé à Derek Hales, en tant que personne ayant testé lui-même les matelas Avocado et Saatva, d’identifier les principales différences. Voici l’essentiel concernant Saatva par rapport à Avocado : « La conception hybride en latex d’Avocado lui donne une sensation plus polarisante. Le latex en tant que type de matériau est très durable, mais il est également élastique, résilient, lourd et dense, et crée un câlin plus généralisé pour le contour du corps. Ce sentiment n’est ni bon ni mauvais, mais il est spécifique », dit-il. « Pour être à l’aise sur le matelas Avocado, vous devrez absolument aimer la sensation du latex. »

« Le Saatva Classic est construit à partir de couches de ressorts et de mousse et conçu pour créer une sensation équilibrée et uniforme dont de nombreux types de dormeurs peuvent profiter », dit-il. « Il est également disponible en trois niveaux de fermeté, ce qui signifie qu’un large éventail de personnes avec différents types de corps et positions de sommeil le trouveront confortable. À mon avis, le Saatva Classic est un matelas conçu pour plaire au grand public.

Interrogé sur les performances entre les deux, Hales a déclaré que le Saatva avait un meilleur refroidissement, un rebond plus élevé et un soulagement de la pression nettement meilleur. « L’avantage de l’Avocado est sa réactivité légèrement meilleure (en raison des couches supérieures en latex). »

Où acheter le matelas Saatva Classic

Le matelas Saatva Classic ne peut être acheté que sur le site Web de l’entreprise. Un matelas queen-size coûte 2 095 $, mais l’entreprise organise fréquemment des ventes et des offres.

Où acheter le matelas biologique Avocado Ultimate

Avocado possède une poignée de magasins dans des États comme la Californie, New York et le Colorado. Cependant, vous devrez probablement faire des achats en ligne, où vous pourrez comparer les matelas, discuter avec le service client et bien plus encore. Un matelas biologique Avocado Ultimate queen-size et moyennement ferme se vend 2 800 $.