Conseils essentiels pour câbler un garage inachevé

Que pensez-vous de votre garage inachevé ? Est-ce bien éclairé ? A-t-il suffisamment de prises pour brancher vos outils et gadgets ? Comptez-vous sur des rallonges pour atteindre les coins les plus éloignés ? J’avais un garage détaché et inachevé qui a été construit à l’époque où les voitures modèle T étaient la dernière innovation. Ainsi, même si je suis électricien agréé, je n’ai jamais pris la peine de le mettre à jour. Mais j’aurais pu, et vous le pouvez aussi – et cela pourrait bien améliorer considérablement votre qualité de vie.

Les exigences en matière de câblage des garages sont mises à jour périodiquement et différentes juridictions suivent différents cycles de code. Vérifiez auprès du bureau des permis de votre ville pour voir quel cycle de code ils appliquent. Les exigences ci-dessous sont basées sur le National Electrical Code (NEC) 2023, mais elles ne sont pas exhaustives. Si vous avez des questions ou si vous n’êtes pas à l’aise avec l’électricité, faites appel à un professionnel.

Ai-je besoin d’un permis pour câbler mon garage ?

Vous pourriez : vérifier auprès de l’inspecteur en électricité de votre ville. Ma juridiction me permet d’installer jusqu’à six prises et/ou un nouveau circuit chez moi sans obtenir de permis, mais votre ville a probablement des règles différentes. De nombreux endroits exigent que des entrepreneurs en électricité agréés obtiennent le permis, même si le propriétaire peut effectuer le travail. N’oubliez pas que si vous avez besoin d’un permis, vous aurez également besoin d’une inspection une fois les travaux terminés.

Bases du câblage du garage

Les exigences en matière de câblage de garage changent assez souvent car nos besoins évoluent constamment. Les outils, les bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) et autres accessoires de garage deviennent chaque année plus gros et plus puissants. Voici les bases du NEC 2023, ainsi que quelques conseils généraux de câblage.

Exigences relatives aux circuits de dérivation

Tous les garages attenants et les garages détachés alimentés nécessitent un circuit de 20 ampères qui alimente les prises. Si vous avez un garage pour une seule voiture, vous pouvez également alimenter les lumières, mais pour les garages avec plus d’un « emplacement pour véhicule », ce circuit de 20 ampères est réservé aux prises : vous ne pouvez pas alimenter l’éclairage ou quoi que ce soit d’autre. Il est cependant tout à fait possible d’ajouter des circuits supplémentaires, à condition qu’ils soient de 15 ampères ou plus.

Les maisons construites il y a à peine 10 ans ne disposent peut-être que d’un circuit de garage de 15 ampères (l’exigence de 20 ampères a été ajoutée en 2017). Mais si vous utilisez des outils d’atelier ou si vous disposez d’un chargeur EV portable, vous savez probablement pourquoi le NEC a augmenté l’ampérage du circuit : ils consomment beaucoup d’énergie. Si tout dans votre garage est sur un circuit de 15 ampères et que vous allumez la scie à table ou branchez un chargeur EV de 16 ampères, le disjoncteur va se déclencher.

En parlant de véhicules électriques, tout chargeur de plus de 16 ampères doit être sur un circuit de dérivation individuel, ce qui signifie que le circuit est dédié à cette utilisation uniquement.

Exigences relatives aux prises

Le NEC nécessite une prise pour chaque baie de véhicule, et elle ne peut pas être à plus de 5 1/2 pieds du sol. Ces prises doivent être alimentées par le circuit de 20 ampères. Vous pouvez avoir plus de prises sur ce circuit ou ajouter des circuits supplémentaires pour d’autres prises, mais celles du compartiment du véhicule doivent être sur le 20 ampères. Il est également acceptable d’ajouter des prises extérieures aux circuits de votre garage (celle de 20 ampères ou tout circuit supplémentaire que vous ajoutez).

Chaque prise dans le garage et à l’extérieur doit être protégée par des disjoncteurs de fuite à la terre (GFCI), qui peuvent être des disjoncteurs ou des prises. Gardez à l’esprit que les GFCI doivent être installés dans des endroits facilement accessibles, alors ne placez pas de prise GFCI au plafond près de votre ouvre-porte de garage ou derrière le réfrigérateur. Utilisez d’autres prises pour protéger celles inaccessibles, ou utilisez un disjoncteur.

Exigences d’éclairage

L’intérieur de votre garage (attaché ou détaché et alimenté) doit disposer d’une prise d’éclairage contrôlée par un interrupteur mural ou un contrôleur répertorié. Cette lumière ne peut pas être alimentée par le circuit de prise de garage de 20 ampères, sauf si vous disposez d’un garage pour une seule voiture. Vous avez également besoin d’une prise d’éclairage à l’extérieur de toute porte extérieure accessible depuis le niveau du sol. C’est une bonne idée d’utiliser une commutation à trois voies pour contrôler l’éclairage intérieur afin que vous puissiez l’allumer et l’éteindre depuis l’une ou l’autre porte, mais ce n’est pas obligatoire. L’éclairage extérieur peut être contrôlé par un interrupteur, une télécommande, un moyen central ou automatique.

Une chose à considérer : si vous assemblez des lumières et des prises et que quelque chose déclenche le GFCI, vous serez laissé dans l’obscurité jusqu’à ce que vous puissiez réinitialiser le disjoncteur ou la prise déclenché. Pour cette raison, de nombreux électriciens font fonctionner les lumières séparément des autres circuits de dérivation.

Protégez votre câblage

Le NEC exige que les câbles à gaine non métallique exposés (NM-B), alias Romex, soient protégés contre les dommages physiques, et les garages inachevés regorgent d’objets qui pourraient accrocher votre fil et provoquer un incendie ou un choc électrique. Les gens demandent souvent s’ils peuvent faire passer des câbles verticalement le long des poteaux d’un garage et horizontalement à travers ceux-ci. La réponse ? Oui, mais il faut suivre certaines règles.

Maintenir une profondeur de 1-1/4 pouce. Gardez le câble à au moins 1-1/4 pouces de tout bord des montants, solives ou chevrons en bois, et ne l’agrafez jamais à la face des éléments de charpente, où il pourrait s’accrocher à quelque chose que vous transportez.

Gardez le câble à au moins 1-1/4 pouces de tout bord des montants, solives ou chevrons en bois, et ne l’agrafez jamais à la face des éléments de charpente, où il pourrait s’accrocher à quelque chose que vous transportez. Utilisez des plaques à ongles. Si vous ne parvenez pas à maintenir une profondeur de 1-1/4 pouce lorsque vous percez des trous dans les montants, utilisez des plaques à clous. Ces plaques métalliques de protection se fixent à l’avant du goujon pour empêcher qu’un clou ou une vis ne soit enfoncé dans le câble. Si vous avez des goujons métalliques avec des trous pré-percés, ajoutez des bagues lors du passage du câble NM-B.

Si vous ne parvenez pas à maintenir une profondeur de 1-1/4 pouce lorsque vous percez des trous dans les montants, utilisez des plaques à clous. Ces plaques métalliques de protection se fixent à l’avant du goujon pour empêcher qu’un clou ou une vis ne soit enfoncé dans le câble. Si vous avez des goujons métalliques avec des trous pré-percés, ajoutez des bagues lors du passage du câble NM-B. Soyez prudent avec les murs finis. Si vous avez un mur de garage en blocs de béton ou déjà fini avec des cloisons sèches, envisagez d’utiliser un conduit ou un câble à gaine métallique au lieu du NM-B si le parcours est à la portée des personnes ou des outils. Le NEC exige que vous protégiez le NM-B contre les dommages physiques « lorsque cela est nécessaire », ce qui peut parfois être une question de jugement.

Si vous avez un mur de garage en blocs de béton ou déjà fini avec des cloisons sèches, envisagez d’utiliser un conduit ou un câble à gaine métallique au lieu du NM-B si le parcours est à la portée des personnes ou des outils. Le NEC exige que vous protégiez le NM-B contre les dommages physiques « lorsque cela est nécessaire », ce qui peut parfois être une question de jugement. Soutenez vos câbles. Le NM-B doit être fixé tous les 4 1/2 pieds et ne peut pas être posé sur des solives ou d’autres éléments de votre plafond sans un support approprié. Faire passer le câble horizontalement à travers les goujons est considéré comme un support.

Le NM-B doit être fixé tous les 4 1/2 pieds et ne peut pas être posé sur des solives ou d’autres éléments de votre plafond sans un support approprié. Faire passer le câble horizontalement à travers les goujons est considéré comme un support. Fixez les câbles aux boîtes. Fixez le câble NM-B à moins de 12 pouces des boîtes, sauf si vous disposez d’une boîte simple non métallique sans pinces intégrées qui ne mesure pas plus de 2-1/2 pouces sur 4 pouces. (Dans ce cas, fixez le câble à moins de 8 pouces de la boîte).

FAQ

L’ouvre-porte de garage a-t-il besoin d’un circuit dédié ?

Non. Le NEC 2023 permet à toutes les prises du garage d’être alimentées à partir du circuit de 20 ampères, dont une au plafond pour l’ouvre-porte de garage. Vous pouvez également l’ajouter à des circuits supplémentaires. Mais si la liste ou l’étiquetage vous oblige à utiliser un circuit de dérivation individuel, le NEC indique que vous devez suivre la liste.

Sources

Code national de l’électricité (2023). Association nationale de protection contre les incendies.