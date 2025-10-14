Les couleurs de toit qui peuvent augmenter la valeur de votre maison

Votre toit occupe près de 40 % de ce que les gens voient depuis la bordure. Imaginez choisir une couleur qui gâche tout. Un rouge vif ou un vert intense peut attirer les yeux, mais pas dans le bon sens. Cela amène les acheteurs à se demander quoi d’autre pourrait devoir être réparé. Les nuances neutres comme le blanc, le noir, le gris, le beige, le taupe, la pierre, le sable, la crème et l’ivoire sont cependant faciles à aimer au premier coup d’œil et peuvent fonctionner avec presque tous les matériaux extérieurs. En fait, Roofing Magazine affirme que 91 % des consommateurs et 87 % des professionnels de l’immobilier conviennent qu’une couleur de toit qui complète le reste de l’extérieur augmente la valeur marchande d’une maison. S’en tenir aux neutres est donc une valeur sûre.

Bien qu’il soit important de choisir les meilleures couleurs de peinture neutres, vous devez également choisir la bonne teinte neutre. Si vous vivez dans un endroit frais, les tons neutres foncés sont ce qu’il vous faut. Ils absorbent la chaleur et maintiennent des intérieurs confortables – des qualités pour lesquelles les acheteurs n’hésitent pas à payer plus cher. Pour ceux d’entre vous qui vivent dans des régions ensoleillées, des toits plus légers changent la donne. The Grist a rapporté que des couleurs de toit plus claires peuvent rafraîchir une ville comme Atlanta de 2,4 degrés Fahrenheit en moyenne et jusqu’à 6,3 degrés Fahrenheit dans les zones chaudes. Un toit à la fois attrayant et pratique indique aux acheteurs que la maison est intelligemment entretenue et que c’est de l’argent dans votre poche à la revente. Alors, demandez-vous si votre toit ajoutera de la valeur à votre maison ou la supprimera-t-il discrètement ?