Le guide ultime pour entrer (et gagner) une loterie de logement abordable

Si vous vivez dans une ville avec des prix de loyer de Sky-High comme New York ou San Francisco, les loteries de logements abordables devraient absolument être sur votre radar. Ces programmes subventionnés par le gouvernement désignent un certain nombre d’unités dans certains bâtiments d’un loyer mensuel réglementé qui est inférieur au taux du marché et destiné à être à un prix accessible pour une gamme de budgets. « La définition de l’abordabilité est que vous ne payez pas plus de 30% de votre revenu mensuel total de ménages envers le loyer », y compris les services publics, a déclaré Elizabeth Purcell à Realtor.com. Les appartements disponibles sont généralement à plusieurs niveaux en fonction des revenus, des actifs des candidats et du nombre de personnes vivant dans leur ménage – en d’autres termes, vous pourriez payer plus en loyer que quelqu’un qui gagne moins d’argent ou qui a moins d’actifs que vous, et vice versa. Les programmes sont à la loterie, ce qui signifie que toute personne qui répond aux conditions d’éligibilité peut s’appliquer, mais les gagnants sont finalement choisis au hasard.

Peut-être que vous répondez aux qualifications de revenu pour cette loterie ou un programme similaire dans un bâtiment de votre ville, et maintenant vous êtes curieux de soumettre une demande avant la date limite. Si c’est le cas, continuez à lire pour tout ce que vous devez savoir sur la façon d’entrer (et espérons-le gagner) des logements abordables. Bonne chance!