Cette couleur de peinture pourrait ruiner la valeur de revente de votre maison

Lorsque vous cherchez à vendre votre maison, l’une des choses sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer est d’augmenter la valeur de revente. Il existe de nombreux facteurs qui influencent le nombre final, y compris vos choix en couleur de peinture. Certaines nuances peuvent faire hésiter les gens à acheter un espace. Bien qu’il y ait quelques couleurs qui intimident les nouveaux acheteurs, un en particulier fera que la plupart des gens se détournent. Selon une enquête de Fixr, environ 59% des acheteurs refusent de faire une offre sur une maison avec peinture rouge.
Il y a quelques raisons potentielles que le rouge n’est pas souhaitable. L’une est la façon dont le rouge fait ressentir les gens. C’est une couleur associée à une énergie, un danger, une colère et une passion élevées. Bien que tous ces éléments ne soient pas nécessairement mauvais, c’est un sentiment fort que tout le monde ne veut pas chez lui, ce qui est censé être un endroit relaxant et réconfortant. Les rouges peuvent également rendre un espace plus encombré qu’il ne l’est, ce qui fait que même de grandes pièces semblent exiguës et écrasantes. De plus, les gens ne sont pas toujours satisfaits des couleurs vives et préfèrent une teinte plus subtile. Même les rouges plus foncés sont une tendance de peinture autrefois favorisée qui rend désormais votre maison datée et indésirable.
Frank D. Isoldi, un agent immobilier avec Coldwell Banker Realty à Westfield, mentionné lorsque vous parlez à House Beautiful que « (rouge) peut être très élégant dans le bon espace avec le bon éclairage et les meubles, mais pour la plupart, c’est une teinte difficile à clouer et fait que la plupart des pièces se sentent plus petites et datées. »
Le rouge n’est pas la seule couleur que vous voudrez peut-être utiliser dans votre maison si vous vous inquiétez de la valeur de revente
En plus du rouge, du vert citron et du jaune vif, sont également élevés sur la liste d’évitement, avec 53% et 40% des personnes interrogées en disant qu’ils ne choisiraient pas une maison en utilisant ces couleurs. Bien que vous puissiez toujours utiliser des nuances de vert et de jaune, aller pour des options plus sourdes ou subtiles est un meilleur choix. Si vous cherchez la couleur à utiliser à la place, Fixr recommande les neutres, les blancs, les verts et les blues. Ce sont des couleurs plus calmes et plus paisibles, et elles facilitent l’imagination des acheteurs potentiels dans un espace. Si vous avez besoin d’aide pour décider de quoi utiliser au lieu du rouge, ces 20 couleurs de peinture à la mode seraient en train de prendre le contrôle des murs en 2026.
Si vous aimez le rouge et vous attendez à être chez vous pendant quelques années de plus, vous voudrez peut-être le peindre et planifier de cacher la couleur plus tard. De plus, il peut être préférable de trouver des décorations dans votre teinte préférée, bien que les professionnels suggèrent que vous voudrez peut-être éviter de peindre vos meubles en rouge. Une meilleure option consiste à prendre une couleur plus neutre et à essayer un motif de peinture à la mode pour rendre vos murs moins ennuyeux. De plus, si vous insistez sur l’utilisation de cette couleur, elle est mieux dans des pièces spécifiques. Par exemple, les studios d’art et les bureaux sont un bon endroit pour le rouge, car cela peut aider à stimuler la créativité et la productivité.