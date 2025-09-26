Cette couleur de peinture pourrait ruiner la valeur de revente de votre maison

Lorsque vous cherchez à vendre votre maison, l’une des choses sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer est d’augmenter la valeur de revente. Il existe de nombreux facteurs qui influencent le nombre final, y compris vos choix en couleur de peinture. Certaines nuances peuvent faire hésiter les gens à acheter un espace. Bien qu’il y ait quelques couleurs qui intimident les nouveaux acheteurs, un en particulier fera que la plupart des gens se détournent. Selon une enquête de Fixr, environ 59% des acheteurs refusent de faire une offre sur une maison avec peinture rouge.

Il y a quelques raisons potentielles que le rouge n’est pas souhaitable. L’une est la façon dont le rouge fait ressentir les gens. C’est une couleur associée à une énergie, un danger, une colère et une passion élevées. Bien que tous ces éléments ne soient pas nécessairement mauvais, c’est un sentiment fort que tout le monde ne veut pas chez lui, ce qui est censé être un endroit relaxant et réconfortant. Les rouges peuvent également rendre un espace plus encombré qu’il ne l’est, ce qui fait que même de grandes pièces semblent exiguës et écrasantes. De plus, les gens ne sont pas toujours satisfaits des couleurs vives et préfèrent une teinte plus subtile. Même les rouges plus foncés sont une tendance de peinture autrefois favorisée qui rend désormais votre maison datée et indésirable.

Frank D. Isoldi, un agent immobilier avec Coldwell Banker Realty à Westfield, mentionné lorsque vous parlez à House Beautiful que « (rouge) peut être très élégant dans le bon espace avec le bon éclairage et les meubles, mais pour la plupart, c’est une teinte difficile à clouer et fait que la plupart des pièces se sentent plus petites et datées. »